Neue Pandemie-Grundlage: Was kann die Hospitalisierungsinzidenz – und was nicht?

Leipzig

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich auf die Hospitalisierungsinzidenz als entscheidenden Wert für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung geeinigt. Bei einer Hospitalisierungsrate ab drei gilt in festgelegten Bereichen die 2G-Pflicht, ab einem Wert von sechs die Pflicht von 2G Plus, bei einer Rate von neun und höher können per Landtagsbeschluss weitere Einschränkungen erlassen werden. Was aber ist die Hospitalisierungsrate – und taugt sie als zentraler Parameter? Und welche Rolle spielen weitere Werte? Ein Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz: Sie gibt an, wie viele positive Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen gemeldet wurden, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Der Wert war – neben den gemeldeten Fällen selbst – lange die zentrale Größe zur Beurteilung des Pandemiegeschehens. Mit steigender Durchimpfung sinkt aber die Aussagekraft: Hohe Fallzahlen und hohe 7-Tage-Inzidenz belasten das Gesundheitssystem nicht mehr im selben Maße, weil Geimpfte vor Klinikaufenthalt und schwerem Verlauf besser geschützt sind. Deshalb zeigt die reine 7-Tage-Inzidenz – vor allem in Regionen mit schlechten Impfquoten (wie Sachsen) – zwar weiterhin eine Tendenz für die künftige Klinikbelegung auf, aber nicht mehr so gut, wie vor einem Jahr, als es noch keine Impfungen gab.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz: Der Wert gibt die gemeldeten Klinikaufnahmen von Patienten mit Covid-19 in den vergangenen sieben Tagen an, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Es handelt sich also um einen Verlaufswert, der aufzeigt, wie sich in der Tendenz die schweren Krankheitsverläufe und damit auch die Belastung des Gesundheitssystems entwickeln. Der Parameter wird oft kritisiert. Denn der aktuelle Wert berücksichtigt nur Corona-Patienten, die in den letzten sieben Tagen in einem Gesundheitsamt positiv gemeldet wurden und in ein Krankenhaus gekommen sind. Schwere Krankheitsverläufe entwickeln sich aber fast nie in der ersten Woche nach festgestellter Infektion, sondern später. Es kommt zu erheblichen Meldeverzögerungen – zusätzlich befeuert durch überlastete Gesundheitsämter sowie ein fehlendes einheitliches und digitales Meldesystem. Im Nachhinein ist die Hospitalisierungsinzidenz dann teils deutlich höher als es der jeweils aktuelle Wert vermuten lässt: Der Indikator springt erst an, wenn es schon zu spät für Maßnahmen ist. Er zeigt auch nicht an, wie pflegebedürftig die Patienten tatsächlich sind und was das System noch verkraften kann.

Die Sache mit Thüringen Der Meldeverzug könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Hospitalisierungsinzidenz in Thüringen zurzeit am höchsten ist: Dort waren die Infektionszahlen vor einigen Wochen stark und schnell gestiegen – mehr als in vielen anderen Bundesländern. Zeitweise hatten Kliniken zudem auch Patienten gemeldet, die nicht wegen Corona, sondern wegen einer anderen Krankheit im Krankenhaus lagen und nur positiv getestet wurden, wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet hatte.

Belegungszahlen: Der Freistaat Sachsen hat der Hospitalisierungsinzidenz aus benannten Gründen bislang weniger Bedeutung beigemessen; sie spielte für das Ausrufen von Vorwarn- und Überlastungsstufen praktisch keine Rolle. Maßgeblich waren in Sachsen bislang die valideren Zahlen zu den mit Covid-19-Patienten belegten Betten (Normal- und Intensivstation). Diese Werte geben nicht nur einen Verlauf wieder, sondern sie zeigen den aufsummierten Ist-Zustand. So ist außerdem ein Abgleich mit den vorhandenen Kapazitäten möglich. Bislang gilt in Sachsen die Vorwarnstufe ab dem übernächsten Tag, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen mindestens 650 Betten auf Normalstationen oder 180 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind. Die Überlastungsstufe gilt ab dem übernächsten Tag, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen mindestens 1300 Betten auf Normalstationen oder 420 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.

Ob auch der Freistaat Sachsen der nunmehr dennoch in der Ministerpräsidentenkonferenz favorisierten Hospitalisierungsinzidenz künftig größere Bedeutung für Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beimisst, steht bislang noch nicht fest.

R-Wert: Die Reproduktionszahl R beschreibt, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt. Ist der Wert höher als 1, wird also mehr als ein Mensch durch eine infizierte Person angesteckt, steigt die tägliche Zahl der Neuinfektionen. Man spricht dann auch von exponentiellem Wachstum, das umso heftiger ausfällt, je höher R über 1 liegt.

Von Björn Meine