Neue Preise: Strom wird für EnviaM-Kunden insgesamt billiger

Leipzig

Zum 1. Juni 2022 steigen beim ostdeutschen Regionalversorger EnviaM die Strompreise für rund 700.000 Kunden. Betroffen sind sowohl Privat- als auch Gewerbekunden in der Grundversorgung und daran angelehnte Sonderverträge im Netzgebiet von Mitnetz Strom, sagte Vertriebsvorstand Andreas Auerbach. Der Arbeitspreis werde um 8,9 Prozent auf 32,21 Cent je Kilowattstunde (brutto) erhöht. So eine Anpassung im Jahresverlauf sei bislang einmalig in der Unternehmensgeschichte und den extrem erhöhten Beschaffungskosten geschuldet, erläuterte er.

Jedoch sei das erst der Anfang einer Entwicklung, weil die Energiepreise für das Jahr 2022 bei EnviaM zum Großteil auf langfristigen Beschaffungen aus den Jahren 2018 bis 2021 beruhten. In den ab Juni geltenden Werten seien demnach also nur die deutlichen Zunahmen aus dem letzten Quartal 2021 berücksichtigt. Jedoch habe sich die Situation inzwischen weiter deutlich zugespitzt – vor allem durch den russischen Angriff auf die Ukraine.

Übers Gesamtjahr 2022 wird Strom um ein Prozent billiger

Für 2022 hätten die Stromkunden von EnviaM insgesamt keine höhere Belastung zu befürchten. Denn ab 1. Juli wirke sich für sie positiv die von der Bundesregierung geplante Aussetzung der EEG-Umlage aus. Sie soll auf null abgesenkt werden. Damit sinkt der Strompreis um 4,43 Cent je Kilowattstunde brutto.

Über das Gesamtjahr betrachtet, bedeute dies eine Ersparnis von etwa einem Prozent gegenüber dem Jahr 2021. Bei dem Durchschnittsverbrauch privater Haushalte (2000 Kilowattstunden) im Netzgebiet würden nun insgesamt 718 Euro fällig – statt 725 Euro im vergangenen Jahr. Für einen Gewerbekunden – hier liegt der Durchschnittsverbrauch bei 6000 Kilowattstunden – bedeute die Veränderung eine Ersparnis von 20 Euro (statt 1960 Euro werden unter Berücksichtigung aller Preisveränderungen nun 1940 Euro brutto fällig).

Höhere Ersparnis für Kunden mit Sonderverträgen

Höher fällt die Ersparnis für weitere rund 400.000 Kunden aus, die individuelle Sonderverträge nutzen oder Preisbindungen als Neukunden vereinbart haben (das ist bei EnviaM für die ersten beiden Jahre möglich). Für sie gibt es zum 1. Juni keine Erhöhungen, jedoch greife selbstverständlich der Wegfall der EEG-Umlage, erläuterte Auerbach.

Ein Sonderfall gelte für Wärmepumpen- und Wärmespeicherkunden im Mitnetz-Gebiet – für sie legen die Verbrauchspreise zum 1. Juni um 4,08 Cent je Kilowattstunde brutto, also etwas stärker zu. Der Regionalversorger hätte für seine Kunden in vier ostdeutschen Bundesländern lieber beide Preisveränderungen am selben Stichtag vorgenommen. Dies sei aufgrund eines sogenannten Saldierungsverbotes im Gesetz zur EEG-Umlage rechtlich nicht möglich gewesen.

Anpassungen beim Gas sollen bald folgen

„Wir begrüßen die Aussetzung der EEG-Umlage. Wir haben uns dafür seit Jahren stark gemacht. So werden unsere Privat- und Gewerbekunden trotz der Verteuerung der aktuellen Marktpreise für Strom und unserer dadurch steigenden Beschaffungskosten unter dem Strich entlastet“, betonte Auerbach. Absehbar werde das aber nicht reichen, um die extrem steigenden Beschaffungspreise aufzufangen. EnviaM appelliere deshalb an die Politik, den ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent auf den Strompreis anzuwenden, weitere Umlagen abzuschaffen und die Stromsteuer von aktuell 2,05 Cent je Kilowattstunde netto auf das europäische Mindestmaß von 0,05 Cent je Kilowattstunde netto abzusenken.

Alle Privat- und Gewerbekunden, die von der Erhöhung der Strompreise zum 1. Juni 2022 betroffen sind, werden von enviaM schriftlich informiert. Die Aussetzung der EEG-Umlage erfolge automatisch ohne Ankündigung. Angesichts des Ukraine-Krieges müssten sich auch Gaskunden auf eine Preiserhöhung noch in diesem Jahr einstellen, so der Vorstand. Dazu werde aber erst später informiert. Offen sei zudem, wann EnviaM wieder Strom-Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebiets Verträge anbieten könne. Das gelte ebenfalls für das Tochterunternehmen Mitnetz Gas, das wegen der stark schwankenden Gaspreise aktuell gar keine Neukunden aufnehme.

Von Jens Rometsch