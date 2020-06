Radebeul

Am späteren Montagabend ist es dann so weit: Der Stadtrat in Radebeul hat mit Gabriele Lorenz eine neue Kulturamtsleiterin gewählt, mit 22 zu neun Stimmen im ersten Wahlgang bei einer Enthaltung und zwei Nichtteilnahmen. Aber Lorenz’ Posten wird für immer einen seltsamen Beigeschmack haben. Denn der Wahl ging ein Streit voraus, den Radebeul, den ganz Sachsen so noch nicht erlebt hat.

Es waren am 20. Mai offenbar Stadträte von AfD und CDU gewesen, die mit dem Schriftsteller Jörg Bernig gemeinsam einen neuen Kulturchef ihrer Stadt wählten. Nicht nur sahen einige damit die Integrität der CDU beschädigt – auch Bernig selbst galt für viele als ungeeignet.

Der gebürtige Wurzener hatte in den vergangenen Jahren mit neurechten Thesen von sich reden gemacht. Einmal sprach er von Deutschland als „Versuchslabor einer ethnischen Modifizierung“. In der Sächsischen Zeitung beschrieb er seinen „Zorn angesichts der Situation, die auch mit den immer zahlreicher ins Land kommenden Menschen zu tun hat“.

Wenige Tage nach der Wahl kündigten dann in der LVZ vier Radebeuler Kunstpreisträger an, ihre Auszeichnungen zurückzugeben, sollte Bernig wirklich ins Amt kommen. Als Kulturamtsleiter hätte der Schriftsteller den Kunstpreis der Stadt künftig verantwortet. Thomas Bürger, der ehemalige Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek, fragte sich in einem Brief an die Fraktionen und den Oberbürgermeister seiner Stadt Radebeul, „wie ein Kandidat mit so einem negativen Bild von Politik und Presse bürgernahe Kulturpolitik moderieren“ solle.

Der Streit um den Schriftsteller erlangte die Aufmerksamkeit der deutschen Präsidentin des PEN-Verbands, des weltweit wichtigsten Schriftstellerverbands, die Bernig öffentlich an die weltoffene Haltung der Vereinigung erinnerte, der Bernig selbst angehört. Und er erreichte die sächsische Landespolitik und Ministerpräsident Kretschmer, der schließlich als Streitschlichter nach Radebeul reiste.

Schon zuvor hatte der Oberbürgermeister Bert Wendsche sein Veto gegen die Wahl eingelegt. Er sei der Auffassung, so Wendsche, dass die Wahl Bernigs „für die Stadt Radebeul nachteilig ist“. Er sehe den Schriftsteller Bernig „nur schwerlich in der Lage“, so Wendsche, einen „Diskurs in der gesamten Vielfalt der Stadtgesellschaft zu ermöglichen“. Stattdessen verstärke Bernig „die Polarisierung der Stadtgesellschaft deutlich“. Bei einem zweiten Wahlgang sollte Bernig noch einmal antreten.

Vergangene Woche trafen sich die Buchhändlerin Susanne Dagen und der Radebeuler Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge dann auf Einladung der LVZ zu einem Streitgespräch, um zu diskutieren: Darf einer, der neurechte Positionen besetzt, ein Kulturamt bekleiden? Und: Ist es demokratisch, dagegen zu protestieren, wenn er gewählt wurde? Oder muss man eine solche Wahl hinnehmen?

Am Freitag, allerdings, zog Bernig dann seine Kandidatur zurück. Er habe in dem Veto des Oberbürgermeisters und in den Protesten gegen seine Wahl „Handlungsweisen aus dem Repertoire des Totalitären“ beobachten können. Ihn, der für „unliebsames Denken“ stehe, als Kulturamtsleiter zu verhindern, sei letztlich eine „Beschneidung von Freiheit“, eine „Verhinderung von Vielfalt“. Die sächsische WerteUnion erklärte Bernig zum moralischen „Sieger aus der rotrotgrünen Kampagne gegen ihn“.

Und so stand am Montagabend im Parkhotel Radebeul, wo der Stadtrat derzeit tagt, nur Gabriele Lorenz als Kandidatin für das Kulturamt zur Wahl. Lorenz arbeitete bislang als Kulturmanagerin und Bibliothekschefin der Stadt Annaberg-Buchholz. Schon im Mai war sie gegen Bernig angetreten – und mit zwei Stimmen unterlegen.

Von Josa Mania-Schlegel