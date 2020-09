Neue Schau: Delitzscher Museum erzählt seine Geschichte

Delitzsch

Da wird Freude am Sammeln, am Bewahren, am Aussuchen, am Präsentieren sichtbar: 120 Objekte sind in der neuen Schau im Delitzscher Barockschloss zu sehen. Damit feiert das Museum sich selbst. Aus jedem Jahr seiner Geschichte wird ein Exponat gezeigt.

Bei der praktischen Umsetzung des Konzepts mussten teils Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens zupacken. Einige Objekte sind schwergewichtig. „Der Blasebalg ist ein echter Klopper“, stellte Christel Moltrecht fest. Sie gehörte bei der Eröffnung zu den Besuchern, aber sie hat das Haus selbst lange geleitet. So wusste sie zum Blasebalg zu ergänzen: „Der ist mit diesem Drachenkopf wirklich selten.“ Allerdings hatte ihn das einst nicht davor bewahrt, bei Wannewitz auf der Müllhalde zu landen, wo er glücklicherweise fürs Museum geborgen wurde.

Anzeige

Vogeleier und Eisenbahnmodelle

Viele Wege führten Exponate unters Schlossdach. Nicht alles, was das Museum und damit die Stadt besitzt, kann ständig gezeigt werden. Da gibt es Sammlungen von Vogeleiern ebenso wie von historischen Eisenbahnmodellen, Adventskalendern, die Delitzscher aber auch Auswärtige zusammentrugen. Doch auch die einzelnen Leiter prägten. So Oskar Reime, Mann der ersten Stunde, der die Museums-Idee energisch vorantrieb. Er agierte ehrenamtlich ebenso wie seine Nachfolger bis 1956.

Weitere LVZ+ Artikel

Die vier hauptamtlichen Leiter in der 120-jährigen Geschichte des Delitzscher Museums: Hans-Jürgen Moltrecht, Christel Moltrecht, Manfred Wilde, Jürgen Geisler (von rechts). Quelle: Heike Liesaus

Alle vier hauptamtlichen Leiter, die somit selbst mehr als die Hälfte der 120 Jahre repräsentieren, konnten bei der Eröffnung dabeisein. So Hans-Hans-Jürgen Moltrecht, der bei seiner Einstellung gerade mal 21 Jahre zählte. Bestände zu sichern und zu restaurieren, die Sammlung der Stilmöbel, aber auch der damals die Ausstellung prägende Mähdrescher gehören zu seinen Erinnerungen. 1970 folgte ihm seine Ehefrau im Amt. 1998 übernahm Manfred Wilde, der 2008 Delitzscher Oberbürgermeister wurde und bis heute ist: „Als ich 1989 im Museum anfing und den Kühlschrank aufmachte, lag ein toter Vogel drin.“ Das Tier wurde so für den Präparator aufgehoben. Christel Moltrecht widmete sich besonders den Sammlungen biologischer und geologischer Exponate. So steht ein Paar Großtrappen in der Schau. Im Landkreis Delitzsch gab es bis 1994 das letzte Vorkommen in Sachsen.

Vom überlebten Zweckbau zum feudalen Anwesen

Museum und Schloss scheinen heute untrennbar. Doch zu DDR-Zeiten verfiel das Gebäude. Es gab eine baupolizeiliche Sperrung. Die deutsche Wiedervereinigung war die Rettung. So konnte in den 90er Jahren die Eröffnung des ersten barocken Zimmers gefeiert werden. Eine Reihe, die Manfred Wilde fortsetzte, bis sich letztlich das ganze Museum den Titel „im Barockschloss“ zulegte. Wer die Säle mit hölzernen Täfelungen, Ornament-Tapeten, schweren Türen durchwandert, wird kaum glauben, dass sie Jahrzehnte geprägt waren von der Nutzung als Frauenzuchthaus und Kreisgericht. Das Schloss zeigte sich lange als überlebter Zweckbau, denn als feudales Anwesen.

Auch fürs heutige Team um Jürgen Geisler, der seit 2008 Leiter ist, gab und gibt es zu tun: Der Aufbau der stadtgeschichtlichen Ausstellung im Turm, die Modernisierung der Touristinfo, gehören nun schon ihrerseits zur Historie. Und aktuell geht’s auch im Museum um Digitalisierung von Bildbeständen.

Eva guckt, Adam wirft. Beide scheinen nicht wirklich begeistert von der Sündenfrucht zu sein. Quelle: Heike Liesaus

Skepsis bei der Sündenfrucht

Es lasse sich jedoch nicht alles aufheben, so Manfred Wilde. Er rief deshalb auf, weiter zu sammeln, riet aber ab, das Museum mit Wäschemangeln und Nähmaschinen zu versorgen. Davon sind genug da. Die Vielfalt zeigen die 120 Exponate der aktuellen Schau. Die Plastiken von Adam und Eva zum Beispiel. Die Figuren, die sich unerwartet skeptisch mit der Sündenfrucht befassen, stammen aus dem Jahr 1800, sind 1899 bei der Kirchenumgestaltung ins Museum gekommen. Nebenan zeigt ein Objekt die erstaunliche Mode, aus Haaren nahestehender Personen liebliche 3-D-Bilder zu weben. Gegenüber steht der Harnisch eines japanischen Samurai, von dem nicht klar ist, wie er nach Delitzsch kam. Einige Schritte weiter erinnert ein Käsehäuschen, ein Schrank mit Gazewänden, an ein Dorf, das wegen des Tagebaus verschwand.

Zirkusplakat transportiert Regionalgeschichte

Doch wie dokumentiert ein Plakat des Zirkus Sarrasani, der 1906 in Leipzig auftrat, Delitzscher Regionalgeschichte? Maurer, die in der Bismarckstraße bauten, hatten sich auf der Rückseite verewigt, das Papier in eine Ziegelkugel gesteckt und aufs Dach gesetzt. Die Kugel wurde 2014 vom Gewittersturm herabgefegt. Eine Museumsfreundin fand sie in dem Augenblick, als der Hausmeister die Relikte in den Müll kehren wollte.

Das Museum im Barockschloss Delitzsch öffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließzeit.

Von Heike Liesaus