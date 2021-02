Neue Schneefälle bis Montagmorgen in Leipzig: Droht Stillstand im Berufsverkehr?

Leipzig

Es ist noch nicht vorbei: Das Schneetief Tristan kehrt in der Nacht zu Montag erneut mit Schneefällen nach Sachsen und Mitteldeutschland zurück. Nachdem es am Sonntagabend zunächst weiter südlich zieht und vor allem im Thüringer Wald, in Franken und im Rhein-Main-Gebiet für eine gefährliche Lage sorgt, werden bis zum Montagmorgen auch wieder im Raum Leipzig ergiebige Schneefälle erwartet.

Noch mal 10 Zentimeter Neuschnee in Leipzig möglich

„In Leipzig können noch mal gut zehn Zentimeter Schnee bis Montagmittag dazu kommen“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Das kann im Berufsverkehr durchaus für Probleme sorgen: Denn auch der stramme Ost-Wind lässt über Nacht kaum nach. Neue Schneeverwehungen und zugewehte Straßen wären die Folge.

Schon am Sonntag waren Windspitzen von 50 km/h und mehr die größte Herausforderung: In Nordsachsen und im Raum Leipzig türmten sich die Schneewehen zwischen 20 und 40 Zentimeter hoch, Straßen und Gleise wurden immer wieder von den Schneemassen zugeweht, zeitweise kam der öffentlichen Personennahverkehr zum Erliegen.

Die Winterferien sind zwar zu Ende, doch der Rodelspaß bleibt: Martin und Georg freuen sich in Bad Düben auf rasante Abfahrten. Quelle: Olaf Majer

Wind bleibt ein Problem – neue Schneeverwehungen drohen

Auch das könnte nun wieder am Montagmorgen zum Start in den Berufsverkehr drohen. „Der Wind bleibt ein Problem. Er flaut erst im Laufe des Montags ganz allmählich ab“, so Wetterexperte Jung. Zudem fühlen sich die Temperaturen durch den eisigen Wind noch ein ganzes Stück kälter an. „Die gefühlte Temperatur liegt erheblich unter den tatsächlichen Werten. Da fühlen sich minus 5 bis 7 Grad schnell mal wie minus 14 oder 15 Grad an.“

Phänomen „Blutschnee“: Auch auf diesem Gartenteich in Nordsachsen war der Saharastaub, der mit dem Schnee fiel, auf der Eisdecke als rostig-orange Verfärbung zu sehen. Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Warum war der Schnee stellenweise orange?

Ein anderes Phänomen wird dagegen zunächst erst mal nicht wieder erwartet: Der sogenannte „Blutschnee“. Vor allem in Thüringen hatte sich der Schnee stellenweise orange verfärbt. Aber auch in Sachsen wurde diese ungewöhnliche Schneeeintrübung registriert. Der Grund: Es war Sahara-Sand aus dem Süden in der Luft, der fiel mit dem Schnee nun auf dem Boden. „Das hatten wir schon öfter, so selten ist das gar nicht“, sagt Meteorologe Dominik Jung. Doch meistens bemerken wir das Phänomen als sandigen Regen, wenn der Saharastaub zum Beispiel auf Autos als orangefarbener Film anhaftet.

Die Ensemble-Vorhersage zeigt es an: Bis Ende Februar droht Dauer frost in Ostdeutschland. Die schwarze Linie unten zeigt die besonders drastische Prognose des amerikanischen Wettermodells: Danach wären Nachtfröste von bis zu minus 30 Grad möglich. Quelle: wetter.net/Screenshot Youtube

Eisige Woche mit strengen Nachtfrösten

Und der Wetterausblick? Von einem baldigen Frühlingserwachen ist nach diesem Schneewochenende jedenfalls keine Rede mehr. „Im Gegenteil: Wir müssen uns auf die kältesten sieben bis 14 Tage des gesamten Winters einstellen“, so Jung. Am Dienstag und am Mittwoch steigen die Tageshöchstwerte im Raum Leipzig kaum über minus fünf Grad an. Dazu gibt es eiskalte Nächte mit Werten im zweistelligen Minusbereich.

Sogar minus 30 Grad möglich?

Damit nicht genug. Die Ensemble-Vorhersage zeigt für Ostdeutschland: Wir bleiben mindestens bis 23. Februar im Dauerfrost. Beim amerikanischen Wettermodell schlägt das Kältependel für unsere Region sogar besonders heftig aus: „Danach würde es im Osten Nachtwerte von unter minus 20 Grad geben. Das heißt, über dem schneebedeckten Boden wären sogar bis zu minus 30 Grad möglich. Hoffen wir, dass das in den Prognosen nur ein Ausreißer nach unten ist, denn das wäre wirklich heftig“, so der Wetter.net-Experte.

Von Olaf Majer