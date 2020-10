Neue Spur zum Bernsteinzimmer? Schatzsucher aus Region Oschatz sind elektrisiert

Oschatz/Wermsdorf

Als Manfred John Anfang dieser Woche vom Fund der polnischen Schatztaucher auf dem Grund der Ostsee erfuhr, war sein erster Gedanke: „Bestimmt wieder eine von diesen Meldungen, wie es sie in den vergangen drei Jahrzehnten immer wieder gegeben hat.“ Und dann drängte sich dem 79-jährigen Wermsdorfer ein zweiter Gedanke auf: „Was schlummert dann im Schloss Hubertusburg und im benachbarten Steinbruch in Wermsdorf?“ Doch dazu später.

Frachter "Karlsruhe" 1945 Quelle: Tomasz Stachura/Baltictech

Anzeige

Polnische Taucher vom Team „Baltitech“ haben jetzt nach eigenen Angaben in der Ostsee das Wrack des Frachtschiffs „ Karlsruhe“ entdeckt, das 1945 mit vielen Ostpreußen-Flüchtlingen an Bord versenkt wurde und dessen Position bisher unbekannt gewesen ist. „Wir sind praktisch sicher, dass es sich um die Karlsruhe handelt“, sagte Taucher Lukasz Piotrewicz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Dies ergebe sich aus der Position und der Form des Schiffs, das etwa 130 Kilometer westlich von Danzig in einer Tiefe von 88 Metern auf dem Meeresgrund liegt, sowie aus erkennbaren Details wie dem Schornstein und der Schraube. Völlige Gewissheit könne es aber erst geben, wenn die polnische Meeresbehörde die Genehmigung erteile, Gegenstände zu bergen.

An Bord machten die Taucher Militärfahrzeuge, Porzellan mit der Aufschrift „ KPM Germany“ ( KPM: Königlich-Preußische Porzellanmanufaktur) und viele Kisten mit unbekanntem Inhalt aus.

Wrack des Frachters "Karlsruhe" in der Ostsee Quelle: Tomasz Stachura/Baltictech

Und genau in diesen Kisten könnte eine Sensation schlummern. Denn der Frachter legte am 12. April 1945 im damaligen Pillau nahe dem früheren Königsberg (heute Kaliningrad) ab. Im Königsberger Schloss befand sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges das legendäre Bernsteinzimmer, das bereits im Sommer 1944 zum Schutz vor Bombenangriffen der Alliierten in Kisten verpackt und im Keller des Schlosses eingelagert wurde. Seitdem ist dieser unermesslich wertvolle Schatz, den der preußische König Friedrich Wilhelm I. im Jahr 1716 dem russischen Zaren Peter dem Großen geschenkt hatte, spurlos verschollen.

Wertvolle Fracht vermutet

Der Frachter „ Karlsruhe“ hatte bei seiner Fahrt im April 1945 nicht nur 1100 Flüchtlinge, sondern auch mit 360 Tonnen eine ungewöhnlich schwere Fracht an Bord und wurde von einer starken Eskorte begleitet. Dieser Umstand könnte auf eine besonders wertvolle Fracht schließen lassen.

Und wann wird das Geheimnis um die Kisten am Grund der Ostsee nun gelüftet?„Bei einem Treffen mit dem polnischen Meeresamt werden die nächsten Schritte abgestimmt“, sagte der Leiter von „Baltitech“, Tomasz Stachura, auf Anfrage dieser Zeitung. Das Treffen sollte nach Angaben des 55-Jährigen am gestrigen Donnerstag stattfinden. Informationen zum Ergebnis lagen bis zum Redaktionsschluss nicht vor.

Die Crew der Baltitech Quelle: Tomasz Stachura/Baltictech

Neben dem Wermsdorfer Manfred John fiebert auch die Oschatzerin Gabi Liebegall (65) dem Tag entgegen, an dem die mysteriösen Kisten vom Meeresgrund der polnischen Ostsee gehoben und geöffnet werden. Denn auch die beiden Sachsen fahnden nach dem Bernsteinzimmer – und das schon seit über 30 Jahren. Das Ergebnis ihrer intensiven Recherchen haben sie im Jahr 2008 in dem Buch „Gebunkerte Geheimnisse – Auf den Spuren des Bernsteinzimmers“ festgehalten.

Befindet sich das Bernsteinzimmer in Wermsdorf ?

Der Bauingenieur und Fachingenieur für Denkmalpflege John und die Journalistin Liebegall verfolgten dabei im Wesentlichen zwei Spuren, die beide in Wermsdorf enden. John stieß bei seinen Recherchen auf Ungereimtheiten in den Bauplänen für den Keller von Schloss Hubertusburg. Zeichnungen aus der Zeit, als im Schloss eine Unteroffiziersvorschule der Luftwaffe (ab 1941) untergebracht war, wiesen einen „nichtunterkellerten Bereich“ aus. Doch ältere Zeichnungen aus dem 18.Jahrhundert ließen im Gegensatz dazu an dieser Stelle Tonnengewölbe erkennen. Wurde in den riesigen Kellern des Schlosses Hubertusburg zum Ende des Zweiten Weltkrieges Kunstgut bombensicher versteckt? Lagert hier gar das Bernsteinzimmer? Bei Bohrungen, die daraufhin durchgeführt wurden, konnte diese These bisher nicht erhärtet werden.

Spur führt in Wermsdorfer Steinbruch

Die zweite Spur führt zu einem unterirdischen Stollen im Wermsdorfer Steinbruch und einem eventuellen Depot. Eine Luftbildaufnahme der Amerikaner vom 20. April 1945 zeigt am Fuß des Steinbruches einen weißen Strich. Nach Einschätzung von Manfred John könnte das die Decke zu einem unterirdischen Depot gewesen sein, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Erde abgedeckt gewesen war. Bohrungen an dieser Stelle lieferten bisher jedoch keinen Beleg für ein unterirdisches Kunstdepot.

Kurz vor Kriegsende Bunker angelegt

Doch der Wermsdorfer ließ sich nicht entmutigen. Mit Unterstützung des Steinbruchbetriebes wurde ein 17 Meter langer und fünf Meter tiefer Suchgraben unterhalb der Halde geschachtet. „Zum ersten Mal konnten wir damit hinter die unüberwindbare Steinpackung im Stollen blicken. Meine Meinung, dass dieser kurz vor Kriegsende 1945 gleichzeitig mit dem vermuteten Bunker durch die uns bekannte Pioniereinheit angelegt wurde und hier endet, bewies sich damit“, sagt der 79-Jährige. Deutlich sei bei Videoaufnahmen, die von der Sonde einer Oschatzer Kanalreinigungsfirma geliefert wurden, eine Vermauerung in Richtung des daneben liegenden Bunkers zu erkennen gewesen.

Es müsste noch einmal gebohrt werden

Wie geht es nun weiter mit der Schatzsuche in Wermsdorf? „Zu weiteren Befundungen im Schloss Hubertusburg wie auch im Steinbruch fehlt uns jetzt ganz einfach das Geld. Im Steinbruch müsste noch einmal gebohrt werden“, sagt John. Hoffnung machen ihm nun die Pläne des Freistaates, im Schloss Hubertusburg das sächsische Bauteilarchiv unterzubringen. „Das heißt auch Öffnung des angeblich nicht unterkellerten Teils im Hauptpalais“, so der Wermsdorfer.

Recherchen zu Beutekunst gehen weiter

Auch die Oschatzer Journalistin Gabi Liebegall bleibt beim Thema Bernsteinzimmer am Ball. „Da wir seitens des Freistaates keine Hilfe, sondern eher Hürden gestellt bekommen, ist es schwer.“ Trotzdem recherchiere sie weiter in Archiven und suche nach Antworten – nicht nur zum Verbleib des Bernsteinzimmers, sondern allgemein zum Thema Beutekunst.

Den polnischen Schatzsuchern drückt die 65-Jährige jedenfalls die Daumen für ihre Expedition: „Wenn die Taucher in dem Wrack wirklich Teile des Bernsteinzimmers finden, kann ich nur sportlich und fair gratulieren.“

Von Frank Hörügel