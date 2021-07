Dresden

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung führt Sachsen eine Testpflicht für alle ein, die länger als fünf Werktage nicht auf Arbeit gewesen sind. Hier die Regelungen im Überblick.

Wer muss sich testen lassen?

Wer mindestens fünf Werktage nicht an seinem Arbeitsplatz gewesen ist, muss künftig ein negatives Testergebnis vorlegen oder sich vor Ort unter Aufsicht selbst testen. Das gilt für alle, die nach diesem Zeitraum aus dem Urlaub – oder einer vergleichbaren Dienst- beziehungsweise Arbeitsbefreiung, genauso nach einer Krankschreibung – zurückkehren. Ohne den entsprechenden Negativ-Nachweis darf niemand an seinen Arbeitsplatz. Das Gleiche gilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einer Abwesenheit zunächst im Homeoffice sind und erst später wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkehren: Kommen sie beispielsweise wieder ins Büro, müssen auch sie sich testen lassen. Vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene sind von dieser Neuregelung ausgenommen.

Ab wann gilt die neue Testpflicht?

Die neue Corona-Schutzverordnung – die unter anderem die Maskenpflicht beim Einkaufen lockert – tritt zwar bereits am 16. Juli in Kraft, die neue Testpflicht zur Rückkehr an den Arbeitsplatz gilt aber erst ab 26. Juli. „Damit sich die Arbeitgeber vorbereiten können, beginnen wir erst später, mit Beginn der Sommerferien“, erklärt Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Die Neuregelung soll mindestens über den gesamten Sommer bestehen bleiben.

Welche Nachweise werden akzeptiert?

Eine Testung muss unter Aufsicht, durch geschultes Personal oder in einem Schnelltest-Zentrum erfolgen. Die Formulierung „unter Aufsicht“ bedeutet: Es sind auch herkömmliche Selbsttests, wie sie unter anderem in Drogerien oder Supermärkten verkauft werden, möglich – allerdings müssen diese jeweils vor Ort durchgeführt werden. Sprich, in den Betrieben, Verwaltungen oder ähnlichem. In diesen Fällen genügt es, wenn beispielsweise ein Kollege darüber wacht, dass die Testung ordnungsgemäß abgelaufen ist und dies auch schriftlich dokumentiert. Eine Bescheinigung aus einem Schnelltest-Zentrum darf nicht älter als 24 Stunden sein („tagesaktuell“), ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden.

Sind auch Tests zu Hause erlaubt?

Ganz klar: Nein. Schon seit Mai reichen die häuslichen Tests, die mit einem Vordruck bestätigt wurden, nicht mehr aus. Mit einer entsprechenden Bundesverordnung sollen etwaige Manipulationen oder Schein-Erklärungen verhindert werden.

Für welche Länder gilt die Vorschrift?

Grundsätzlich ist es egal, wo der Urlaub stattgefunden hat: Ob auf Balkonien, in der Sächsischen Schweiz, an der Ostsee oder an den Mittelmeerstränden – die neue Testpflicht gilt für jede und jeden, die oder der nach einer mindestens fünftägigen Abwesenheit an den Arbeitsplatz zurückkehrt. Urlauber, die aus Risikogebieten ankommen, müssen sowieso einen Test bei der Einreise vorweisen oder absolvieren.

Wer zahlt den Test?

Die Kosten für die angebotenen Selbsttests in den Betrieben müssen die Arbeitgeber übernehmen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sich Beschäftigte in Bürger-Testzentren einen kostenlosen Negativ-Nachweis ausstellen lassen. Dieser muss dann innerhalb von 24 Stunden vorgelegt werden.

Zählt das Testen zur Arbeitszeit?

Arbeitsrechtler sagen: Der Arbeitgeber ist nur verpflichtet, eine Testmöglichkeit anzubieten – die hierfür aufzuwendende Zeit gilt nicht als Arbeitszeit. Kooperiert der jeweilige Betrieb etwa mit einem externen Testzentrum, heißt das: Unter Umständen müssen Beschäftigte einen Termin dort außerhalb ihrer Arbeitszeiten einplanen.

Worauf müssen Unternehmen noch achten?

Laut der Arbeitsschutz-Verordnung des Bundes sind Unternehmen weiterhin verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Mal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Diese Vorgabe gilt nach Angaben des Sozialministeriums immer dann, wenn beispielsweise der Mindestabstand oder andere Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden können. Davon sind Beschäftigte, die aktuell im Homeoffice arbeiten, ausgenommen. Das Gleiche gilt für vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene.

Von Andreas Debski