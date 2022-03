Neue US-Botschafterin in Leipzig: Allianz mit Deutschland stärken

Leipzig

Wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt hat die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, erstmals Leipzig besucht. Die 72-Jährige besichtigte am Dienstag die Nikolaikirche als wichtigen Ort der friedlichen Revolution in der DDR und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Vater floh aus Nazi-Deutschland

Gutmann ist die Tochter eines deutschen Juden, der aus Nazi-Deutschland fliehen musste. Das Schicksal ihres Vaters sei ihr immer sehr bewusst gewesen. Es sei für sie die größte Ehre, das größte Privileg und auch die größte Verantwortung, Botschafterin in Deutschland geworden zu sein, sagte Gutmann.

Eines ihre wichtigsten Ziele sei es, die Partnerschaft der USA mit Deutschland voranzubringen. Beide Länder und ihre Verbündeten verteidigten derzeit die Demokratie, sagte Gutmann mit Blick auf den Ukraine-Krieg.

Weitere Eskalation in Ukraine verhindern

Deutschland und die USA täten alles, um die Ukraine zu unterstützen, sich selbst zu verteidigen, und zugleich eine weitere Eskalation zu verhindern. Sie begrüße, dass Deutschland eine Führungsrolle in der EU und in der Nato übernommen habe, sagte Gutmann.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am späteren Nachmittag wollte die Diplomatin noch das Jugendparlament der Stadt Leipzig besuchen. Angesichts der Krisen in der Welt sei es ihre Botschaft an die Jugend, sich mehr zu engagieren. In ihrer Zeit in Deutschland wolle sie auch versuchen, sich mit möglichst vielen jungen Menschen zu treffen, sagte Gutmann.

Von lvz/dpa