Dresden

Sachsen will den Lockdown weiter lockern: Die Landesregierung wird am Dienstag eine neue Corona-Schutzverordnung beschließen – und Erleichterungen in vielen Bereiche ermöglichen. Hier sind die wichtigsten Punkte aus dem Regierungsentwurf, der der LVZ vorab vorgelegen hat.

Lockdown-Dauer

Der Lockdown soll um gut zwei Wochen verlängert werden: vom 14. bis 30. Juni. Im Gespräch ist noch ein Vorziehen auf den 11. Juni. Vorgesehen ist, dass der bisherige Grenzwert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz fortgeführt wird – dann fällt in vielen Bereichen die Testpflicht weg. Voraussetzung soll werden, dass die Infektionszahlen an sieben aufeinander folgenden Tagen (5+2-Regel) so niedrig sind. Bislang galt für den 35er-Schwellenwert eine 14-Tage-Vorgabe. Tagesaktuell Getestete, vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene bleiben – wie bislang schon – gleichgestellt.

Kontaktbeschränkungen

Neu ist: Unterhalb der 35er-Inzidenz sollen die Kontaktbeschränkungen entscheidend gelockert werden. Unterhalb dieses Grenzwertes werden laut Verordnungsentwurf auch Familien-, Vereins- und Firmenfeiern „in Gastronomiebetrieben, in eigenen oder von Dritten überlassenen voneinander abgetrennten Räumlichkeiten und Freiflächen“ mit bis zu 50 Personen zulässig. Bislang können bei einer Inzidenz unter 50 zehn Personen ohne Einschränkungen zusammenkommen, also auch unabhängig von der Anzahl der Hausstände. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und Geimpfte sowie Genesene werden jeweils nicht mitgerechnet.

Kitas und Schulen

Erstmals soll es eine eigene Verordnung für Kitas und Schulen geben. Geplant ist, dass Schulen unterhalb einer 100er-Inzidenz in den Normalbetrieb wechseln können (bislang 50). Unterhalb einer 35er-Inzidenz soll die Maskenpflicht im Unterricht wegfallen. Auch die Testpflicht (zwei Mal pro Woche für Schülerinnen und Schüler sowie sämtliches Schulpersonal) soll gestrichen werden – offen ist bislang nur noch, ob bei einer stabilen 35er- oder 50er-Inzidenz. Außerdem sollen ab 14. Juni wieder Klassenfahrten innerhalb Deutschlands erlaubt werden.

Gastronomie

In der Gastronomie sind die ersten Lockerungen bereits erfolgt – nun soll eine weitere Regelung konkreter gefasst werden: Es ist geplant, dass unterhalb einer Inzidenz von 35 sowohl im Außen- wie auch im Innenbereich kein Corona-Test mehr vorgeschrieben wird. Draußen soll auch die Kontakterfassung gestrichen werden. Insgesamt soll die Testpflicht in den Bereichen, wo sie noch einzuhalten ist, für innen und außen gleichermaßen gelten.

Freizeit und Sport

Im Sport werden „Außenanlagen“ und „Außensportanlagen“ gleichgesetzt, was für die Trainingsgruppen wichtig ist. Hallen- und Spaßbäder sowie Wellnesszentren dürfen wieder öffnen: unterhalb einer 50er-Inzidenz (an sieben aufeinander folgenden Tagen) und mit tagesaktuellem Test. Sinkt die Inzidenz unter 35, entfällt die Testpflicht. Das Gleiche gilt unter anderem für Indoorspielplätze, Zirkusse und Spielhallen. Saunen sollen unterhalb eines 35er-Grenzwertes wieder besucht werden dürfen, allerdings nur mit tagesaktuellem Test (oder vollständiger Impfung beziehungsweise Genesung). Unterhalb einer 35er-Inzidenz werden auch wieder öffentliche Feiern (mit Hygienekonzept) gestattet.

Tourismus

Spätestens ab 14. Juni sollen bereits bei einer Inzidenz unter 100 touristische Reisen wieder erlaubt sein. Darunter zählen unter anderem Seilbahnen im Ausflugsverkehr, Fluss- und Seenschifffahrt, touristischer Bahn- und Busverkehr sowie Flusskreuzfahrten. Dann sollen auch Hotels und Pensionen unter einer 100er-Inzidenz wieder Gäste empfangen dürfen. Kongresse, Tagungen und Messen sind ebenfalls wieder möglich – unterhalb einer 35er-Inzidenz im Außenbereich entfällt die Testpflicht.

Notbremse

Neu eingeführt wird eine weitere Notbremse: Galten bislang 1300 Corona-Patienten auf Normalstationen in Sachsen als ausschlaggebend, soll nun ebenfalls für belegte Intensivbetten eine Obergrenze (420) entscheidend sein. Dann müsste es wieder Verschärfungen geben. Daneben ist im Gespräch, die Impfquote als „dynamischen Faktor“ für Lockerungen festzuschreiben.

Maskenpflicht

Die Maskenpflicht soll fortbestehen – und zwar auch im öffentlichen Raum, allerdings nur wenn der Abstand von anderthalb Metern nicht einzuhalten ist. Damit wäre der Mund-Nase-Schutz beispielsweise nur noch in geschlossenen Räumen und im ÖPNV stets vorgeschrieben.

Von Andreas Debski