Neuer Betreiber des „Raffinesse“ in Grimma kochte schon für Gauck und Wulff

Nach nur zweimonatiger Pause empfängt das „ Raffinesse“ am Muldeufer in Grimma wieder Gäste. Teresa Weishaupt, die ihr geliebtes Café zugunsten des schwerstkranken Sohnes aufgab, hat einen Pächter mit Bilderbuch-Karriere gefunden.

Der erst 29-jährige Tobias Weber kochte schon im Gourmet-Lokal des Bundestages und verantwortete die Küche der berühmte Kandler-Kette in Leipzig. Jetzt wagt er mit seiner Partnerin Janine Struck (33) den nächsten Schritt und erfüllt sich den Traum vom eigenen Restaurant. Nach einer Eröffnungsfeier lädt das beliebte Ausflugslokal unweit der Hängebrücke ab 6. Dezember wieder zu gehobener Gastronomie ein.

Lehre im Bauhaus-Restaurant

Tobias Weber wuchs in Bahren und Grechwitz auf und begann 2007 im „Kornhaus“-Restaurant des Dessauer Bauhauses seine dreijährige Lehre als Koch. Thomas Wolffgang, der inzwischen erfolgreich Kochbücher schreibt, war in der Dessauer Berufsschule der Lehrmeister und knüpfte für seinen Schützling den Kontakt zum Dachgarten-Restaurant im Berliner Bundestag, das von Feinkost Käfer geführt wird. „Ich habe hier als Jungkoch angefangen und mich durch die Hierarchie gearbeitet“, erzählt der 29-Jährige. Als Postenchef habe er drei Jahre später das Gourmet-Restaurant verlassen.

Berliner Schule im Bundestag

Für ihn war es so etwas wie die Berliner Schule. Da unter der Kuppel des Bundestages Spitzenköche aus allen Bundesländern in den Töpfen rühren, „habe ich viel gelernt. Ich habe mich wie ein Schwamm verhalten und alles aufgesaugt.“

Alle halbe Jahre wurde die Karte gewechselt, so dass sich Weber immer wieder auf neue Gerichte einstellen musste. In dieser Zeit erlebte der Jungkoch auch die Bundespräsidenten-Wahl von Christian Wulff und Joachim Gauck. Das bleibt ihm ewig im Gedächtnis: „Wir mussten ein Buffet für 6500 Menschen anrichten.“

Weber zog es aber wieder in seine sächsische Heimat. Zunächst arbeitete er ein Jahr als stellvertretender Küchenchef im Schloss Wurzen und bewarb sich dann auf eine Koch-Stelle im Gasthof „Zweinaundorf“ in Mölkau. Eingestellt wurde er hier als Küchenchef – mit gerade mal 23. „Zwei Jahre in Folge richteten wir als Caterer die Porsche-Weihnachtsfeier im Event-Palast aus“, erinnert er sich, als sei es gestern gewesen. Da trug er die Verantwortung für die Speisen für 2500 Leute.

Küchenchef für die Leipziger Kandler-Häuser

Weber war auch das nicht genug, „ich wollte mich weiterentwickeln“. So bewarb er sich beim traditionsreichen Leipziger Café Kandler– und wurde ab 2016 Küchenchef für alle fünf Häuser, darunter die zwei berühmten Cafés in der Innenstadt und das Lokal im Wildpark. Das sei noch einmal eine ganz andere Herausforderung gewesen, merkt der junge Mann an.

Im Kandler fand Weber seine neue Liebe. Die geborene Leipzigerin Janine Struck lernte im Novotel-Hotel Restaurantfachfrau, holte ihr Fachabitur nach und kellnerte dann sieben Jahre im Leipziger Kaffeehaus Riquet. Auch sie strebte nach Veränderung und stieg im Café Kandler als Kellnerin ein. Mitte 2014 übertrug man der jungen Frau das Haus im Specks Hof, zwei Jahre später übernahm sie das Management aller fünf Filialen, agierte sozusagen als rechte Hand der Chefetage. Bis im Dezember vorigen Jahres das jung verliebte Paar seinen Sohn Max auf der Welt begrüßen durfte.

Beste Lage, moderner Bau an der Mulde

Der Gedanke, ein eigenes Restaurant zu betreiben, reifte bald in beider Köpfen. „Wir wollen unser eigener Chef sein“, bekräftigt Stuck, die auch den Betriebswirt-Abschluss in der Tasche hat. Als das „ Raffinesse“ einen Pächter suchte, griffen sie zu und schlugen sechs weitere Interessenten aus dem Feld. Das Objekt an der Mulde hat sie sofort überzeugt. Beste Lage, moderner Bau. Zudem fehle Grimma eine Gaststätte, „die jungen Spirit hat“, meint die 33-Jährige.

In bester Lage und idyllischer am Ufer der Mulde: Das Restaurant „Raffinesse“ in Grimma hat einen Pächter. Quelle: Frank Prenzel

Wegen des guten Rufes des „ Raffinesse“-Lokals rütteln Weber und Struck auch nicht am Namen, setzen nur den Begriff Restaurant davor. „Wir wollen aber unseren eigenen Ruf aufbauen und das Haus in unserem Stil weiterführen“, bekräftigt die Gastronomin. Das Gewerbe ist auf ihn angemeldet, die Tinte unter den Arbeitsverträgen der fünf Angestellten trocken. Weber betont: „Wir zwei stehen mit an der Front“ – er am Herd, sie an den Tischen. Und seine Frau: „Ich weiß, was er kann. Mit der Küche steht und fällt alles.“

Klassische Küche, neu interpretiert

Auf der Karte finden die Gäste „klassische Küche, neu interpretiert“, wie Spitzenkoch Weber verrät. Es sei gehobene Küche, aber im mittleren Preissegment. Der 29-Jährige verspricht auch einige kulinarische Highlights für das 60-Plätze-Restaurant. Zur Kaffeezeit ist selbst gebackener Kuchen im Angebot, wie bei Vorgängerin Weishaupt können sich die Besucher auf italienisches Eis freuen. Dabei setzt das junge Paar insgesamt auf regionale Produzenten. Als Hauptlieferant hat es den Service-Bund Rauchhaupt aus Wurzen gebunden. So weiß Weber, dass Fleisch und Fisch aus dem Umland stammen.

Über den Winter öffnen die Pächter nur an den Wochenendtagen bereits zum Mittag, ansonsten ab 14.30 Uhr. In der warmen Jahreszeit, wenn auch der Freisitz bedient wird, will Weber die Öffnungszeiten erweitern. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.

Der Pachtvertrag ist zunächst für fünf Jahre besiegelt. „Ich wünsche den beiden viel Erfolg“, sagt die jahrelange Gastwirtin Teresa Weishaupt. Sie wünsche ihnen, dass ihr Traum in Erfüllung geht.

