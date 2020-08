Leipzig

Dr. Stephan Borte, Chefarzt der Labormedizin am Leipziger Klinikum St. Georg, macht den Gurgeltest gleich selbst vor. Er schraubt die Flasche mit dem keimfreien Wasser auf, gießt zehn Milliliter in einen Messbecher, gurgelt kräftig, gibt das Gurgelwasser in den Becher und verschließt ihn. Fertig. Borte hat den Gurgeltest als schonende Corona-Testmethode eingeführt und benennt die Vorzüge.

Kann eine Testpanne wie in Bayern, bei der über 1500 positiv auf Corona getestete Personen ihr Ergebnis erst nach etlichen Tagen erfahren, auch hier passieren?

Für unser Labor schließe ich das aus.

Ist Ihr Labor an den Flughafen-Tests beteiligt?

Nein, die Passagiere testen wir nicht.

Wen testen Sie?

Wir führen die Tests für unsere Patienten und Mitarbeiter durch. Jeder, der bei uns stationäre Aufnahme erfährt, wird auf Corona getestet. Außerdem testen wir als städtisches Klinikum die Mitarbeiter der Leipziger L-Gruppe, also zum Beispiel der Wasserwerke, der Stadtwerke und der Erdgasversorgung. Es gibt da wichtige Schaltzentralen, in denen kleine Teams eng zusammenarbeiten. Da wäre es ganz gefährlich, wenn etwa die vier, fünf Ingenieure, die genau wissen, wie es geht, gleichzeitig von Corona betroffen wären. Daher lassen diese sich häufiger testen. Am Flughafen testen wir auch, aber nur die Piloten am DHL-Drehkreuz und die Crews, die am Boden entladen. Auch andere Airlines, die für Amazon fliegen, sind bei uns Kunden. Wir testen auch für Automobilhersteller wie etwa Porsche. Pro Woche sind das derzeit etwa 1500 Test.

Gurgeln wie beim Zähneputzen

Wie testen Sie bei DHL oder bei Porsche. Fährt da jemand raus?

Nein, wir benutzen Rachenspülwasser. An Stelle eines Abstrichs geben wir kleine Töpfchen aus, die jeweils zehn Milliliter reines Wasser enthalten. Das bekommen die Mitarbeiter von DHL oder Porsche und können alles selbstständig machen. Sie nehmen das Wasser in den Mund, gurgeln wie beim Zähneputzen, spucken das in den mit Namen gekennzeichneten Becher und verschließen ihn. Jede Probe muss genau zuzuordnen sein. Ein Kurier bringt die Proben dann zu uns ins Labor. Mit diesem Material können wir genauso sicher nachweisen, ob eine Corona-Infektion vorliegt wie bei einem Rachenabstrich. In den Medien war dieser Tage zu lesen, dass in Österreich per Gurgeln getestet werde, als große Neuigkeit. Wir machen das schon seit März 2020 erfolgreich.

Dr. Stephan Borte, Chefarzt der Labormedizin im Leipziger Klinikum St. Georg, beim Gurgeln. Quelle: Anita Kecke

Aber in Österreich wird für das Gurgel-Verfahren eine spezielle Salzlösung verwendet. Was ist da der Unterschied?

Dieser Unterschied ist nicht wichtig; wir benutzen medizinisches Wasser, die Kollegen eine salzhaltige Infusionslösung. Kinder finden reines Wasser angenehmer, weil es nicht so salzig schmeckt.

Anwendung bei allen, die dies können

Ist der Gurgel-Test auch ein PCR-Test?

Die Gurgel-Testflüssigkeit wird genau wie der Rachenabstrich in einer Standard-PCR-Nachweisreaktion für Sars-CoV-2 eingesetzt.

Erfolgen die Tests der Patienten und Mitarbeiter des St. Georg auch nach der Gurgel-Methode oder per Rachenabstrich?

Wir wenden die Gurgel-Methode bei allen an, die dies können. Der Abstrich erfolgt dann bei schwerkranken Patienten.

Akzeptiert das Leipziger Gesundheitsamt den Gurgeltest?

Ja uneingeschränkt.

Gibt es den Gurgeltest auch an anderen Leipziger Laboren?

Nein.

Wie erklären Sie sich das?

Für die Labore ist das natürlich ein zusätzlicher Aufwand, weil das Gurgelwasser noch einmal umgefüllt werden muss. Die Abstrichröhrchen werden gleich so in die Bearbeitungsmaschinen im Labor gestellt. Das geht schneller.

Keine Qualitätsunterschiede

Sind Sie einfach vorgeprescht mit dem Gurgeltest, ohne die Gewissheit, dass dieser sicher ist?

Auf keinen Fall. Auch in Italien und Spanien wurde schon mit Gurgelwasser gearbeitet, ganz einfach, weil in der heißen Phase der Pandemie die Teststäbchen ausgegangen waren. Und auch die Kollegen dort haben eine vergleichbar gute Trefferwahrscheinlichkeit festgestellt. Auch wir haben gemeinsam mit Kollegen vom Max-Planck-Institut untersucht, dass das Gurgelwasser ein gleich gutes Probenmaterial ist wie der Abstrich. Es gibt keine Qualitätsunterschiede. Das ist der gleiche PCR-Test. Wir finden alle Hochpositiven, die an einer akuten Corona-Infektion leiden.

Wie schnell erfolgen dann die Tests im Labor des St. Georg?

Die Proben werden innerhalb von sechs Stunden getestet. Und dann gehen die Ergebnisse sofort raus über Anrufe oder verschlüsselte E-Mails.

Ergebnisse über den Wolken

Wie erfahren die Piloten von den Testergebnissen?

Die Piloten machen ihre Gurgelprobe so zwischen 3 und 4 Uhr morgens, wenn sie ankommen. Um diese Zeit würde ja auch kein Mitarbeiter auf den Flughafen fahren für einige wenige Tests. Da ist der Gurgeltest wesentlich einfacher handhabbar. Die nächsten Flüge der Piloten starten dann meist gegen 5 Uhr. Das Material kommt gegen 6 Uhr zu uns und wird dann gleich getestet. Wenn das Ergebnis vorliegt, sind sie schon längst wieder in der Luft. Wir schicken ihnen das Resultat hinterher. Sie bekommen von uns eine gesicherte E-Mail, die sie per Satellit auf ihrem Bordcomputer erhalten. Das ist dann von uns ein englischsprachiges Zertifikat, das sie an Bord gleich ausdrucken können. Dann können die Piloten und Bordingenieure am nächsten Flughafen, ob in Asien, Europa oder Amerika vorzeigen, dass sie zum Beispiel frei von Corona sind.

Welche Rolle spielt die Corona-App bei der Übermittlung der Ergebnisse?

Gar keine. Das liegt auch daran, dass wir gar nicht wissen, ob die Personen, die sich bei uns testen lassen, überhaupt die App haben. Wir bitten positiv Getestete, das in ihre App einzutragen, wenn sie eine haben. Aber das ist freiwillig. Und wir informieren selbstverständlich das Gesundheitsamt. Es gibt eine wöchentliche Meldung aller großen Labore an das Leipziger Gesundheitsamt über die Tests, wie viele Personen getestet wurden, wie viele davon positiv waren.

Neuer Test kurz vor Freigabe

Wie viele Tests waren am St. Georg vergangene Woche positiv?

Es gab vier positive Tests, alles Erwachsene. Drei davon waren Reiserückkehrer, eine war eine Kontaktperson.

Wird es neue Schnelltests geben?

Wir haben gemeinsam mit dem Leipziger Max-Planck-Institut tatsächlich einen neuen Test entwickelt. Der wäre ideal etwa für Altenpflegeeinrichtungen, wenn etwa die Morgenschicht getestet werden soll. Der Test kann dann vor Ort durchgeführt werden, das Material muss nicht mal ins Labor. Mit Rachenspülwasser in kleinen Röhrchen gurgeln die Mitarbeiter. Dann stellen sie ihre Röhrchen etwa 45 Minuten auf einer Art Heizplatte bei gleichbleibender Temperatur. Wir haben eine Nachweisreaktion entwickelt mit einer Farbgebung, also Gelb bedeutet „kein Virus“, Rot: „ Coronavirus gefunden“. Dann haben die Kollegen den Nachweis vor Ort in einer Stunde. Das spart Zeit und Wege. Ein positives Testergebnis muss dann aber noch einmal im Labor überprüft werden.

Wie weit ist das Verfahren?

Wir warten nur noch auf die Freigabe durch die Stadt Leipzig.

Interview: Anita Kecke

Zur Person:

Dr. Stephan Borte ist seit Anfang 2020 Chefarzt der Labormedizin am Leipziger Klinikum St. Georg. Der 35-jährige Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Fachimmunologe hat langjährige Erfahrungen im Bereich der Labormedizin. Borte studierte in Leipzig Medizin und absolvierte anschließend ein Postgraduiertenstudium am Karolinska-Institut in Stockholm, das er mit einer Zweitpromotion in der Labormedizin abschloss. Borte ist mit einer Ärztin verheiratet. Beide haben zwei Kinder.

