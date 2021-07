Neuer Corona-Plan: Sachsens Schüler könnten noch in den Ferien getestet werden

Dresden

Sachsens Schülerinnen und Schüler könnten noch in den Sommerferien verstärkt auf Corona getestet werden. Das geht aus einem internen Papier des Sozialministeriums hervor, das der Leipziger Volkszeitung vorliegt. Darin werden eine Vielzahl von denkbaren Maßnahmen aufgelistet, die eine vierte Coronawelle im Herbst verhindern sollen.

Wechselunterricht soll vermieden werden

Das Kultusministerium soll demnach ein Konzept für die Testung im neuen Schuljahr – „gegebenenfalls noch in den letzten Ferienwochen“ – vorlegen. Ziel ist laut Papier ein regulärer Schulbetrieb nach den Ferien ohne Wechsel- und Distanzunterricht. Neben den Schüler-Tests in den Ferien wird auch wieder über eine „verstärkte Maskenpflicht“ in den Schulen nachgedacht. Aktuell ist die Pflicht aufgehoben.

Neue Maskenpflicht im Gespräch

Das Sozialministerium will nun mit den anderen Ressorts überlegen, welche Maßnahmen in Vorbereitung auf den Herbst konkret ergriffen werden. Die Ideen wurden im Corona-Ausschuss der Regierung bereits grob vorgestellt.

Reiserückkehrer im Fokus

Das Papier beschäftigt sich zudem mit Reiserückkehrern aus dem Sommerurlaub. Das Sozialministerium schlägt wie im vergangenen Jahr Kontrollen und Testmöglichkeiten an den Flughäfen vor. Auch Tests an den Grenzübergängen, insbesondere an Autobahnen und Bundesstraßen, sind im Gespräch. Das Wirtschafts- und das Innenministerium sollen sich hierzu äußern.

Die sächsischen Kommunen werden ebenfalls in die Überlegungen einbezogen. In Abstimmung mit ihnen soll ein Stufenplan entwickelt werden, wie die Test-Infrastruktur im Zweifelsfall wieder hochgefahren werden kann. Konkret geht es um den Wiederaufbau kommunaler Testkapazitäten. Die Landesregierung wird parallel dazu die landeseigenen Testreserven im Blick behalten. Ein Konzept soll zudem gewährleisten, dass die Kommunen im Fall steigender Infektionszahlen die Kontaktnachverfolgung sicherstellen können. Im vergangenen Herbst und Winter waren die Kommunen damit zum Teil überfordert.

Impfkampagne soll nicht stocken

Das Sozialministerium selbst wird einen Plan erarbeiten, damit die sächsische Impfkampagne nicht ins Stocken gerät. Hierbei geht es nicht zuletzt um die Impfkapazitäten. Alle 13 Impfzentren bleiben bis Ende September geöffnet. Auch die 30 mobilen Impfteams werden bis dahin im Einsatz sein. Die Frage ist, wie es danach weitergeht und ob nur die niedergelassenen Ärzte die Impfungen vornehmen.

Zur Frage, ob Schüler gegen das Coronavirus geimpft und ob Auffrischungsimpfungen nötig sein werden, bleibt das Papier vage: Die Erkenntnisse hierzu müssten fortlaufend aktualisiert werden. Bisher wird von der Ständigen Impfkommission und von der Sächsischen Impfkommission eine Kinder-Impfung nicht empfohlen. Das Robert-Koch-Institut betont zudem, dass bisher keine Daten vorliegen, ob und wann eine Auffrischung der Impfung notwendig ist.

Entscheidung kommende Woche möglich

Wann der Herbstplan der Landesregierung abgestimmt wird, ist derzeit unklar. Möglicherweise könnte er bereits kommende Woche im Kabinett diskutiert werden.

Von Kai Kollenberg