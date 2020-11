Dresden/Karlsruhe

Nach der tödlichen Messerattacke von Dresden hat der Bundesgerichtshof einen neuen Haftbefehl gegen den Mordverdächtigen Abdullah H. (20) erlassen. Dem Syrer wird nun offiziell vorgeworfen, „aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus“ getötet zu haben. Und weiter heißt es: „Er wollte die beiden Tatopfer als Repräsentanten einer von ihm als ’ungläubig’ abgelehnten freiheitlichen Gesellschaft auslöschen.“ Damit wird der bisher vermutete Terrorverdacht zumindest durch den Haftbefehl bestätigt.

Abdullah H. wurde Bundesrichter in Karlsruhe vorgeführt

Abdullah H. sitzt momentan in Untersuchungshaft im Hochsicherheitstrakt der JVA Dresden. Er wird rund um die Uhr bewacht und laut sächsischem Justizministerium auch psychologisch betreut, um einen etwaigen Suizid zu verhindern. Für die Anhörung war der 20-Jährige, den Sicherheitsbehörden schon vor drei Jahren als islamistischen Gefährder eingestuft hatten, nach Karlruhe zum Bundesgerichtshof gebracht worden. Der neue Haftbefehl ergeht aufgrund des Verdachts des Mordes, versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung und ersetzt den bisherigen, der vom Amtsgericht Dresden kurz nach der Festnahme am 21. Oktober erlassen worden war. Die Bundesanwaltschaft hatte parallel die Ermittlungen von den sächsischen Behörden übernommen.

Mordverdächtiger war nur fünf Tage frei

Nach einer vollständig verbüßten, mehr als dreijährigen Haftstrafe, unter anderem wegen Werbens für eine terroristische Vereinigung, war Abdullah H. am 29. September auf freien Fuß gekommen – und hatte nur fünf Tage darauf zwei Männer in der Nähe des Dresdner Kulturpalastes attackiert. Bei den beiden Opfern handelt es sich um Touristen aus Nordrhein-Westfalen: Ein 55-Jähriger aus Krefeld starb, dessen Lebenspartner (53, aus Köln) wurde schwer verletzt. Möglicherweise kann auch Homophobie ein Tatmotiv sein. Die beiden Messer hatte er sich in einem Dresdner Kaufhaus besorgt, wie Überwachungskameras gezeigt haben, obwohl ein absolutes Waffenverbot gegen Abdullah H. verhängt worden war. Das Todesopfer wurde am vergangenen Freitag in seiner Heimat in Nordrhein-Westfalen beigesetzt.

Von Andreas Debski