Neuer Haushalt: Sachsens Ministerien wollen mehr als 6700 neue Stellen

Die Anmeldungen der sächsischen Landesministerien für den neuen Doppelhaushalt 2023/24 liegen weit über der bisherigen Finanzplanung. Aus einer Aufstellung, die der LVZ vorliegt, geht hervor, dass die Wunschliste ein Plus von insgesamt 7,8 Milliarden Euro umfasst. Für das Gesamtbudget sind bislang rund 45 Milliarden Euro veranschlagt gewesen, wobei bereits in dieser Rechnung ein Loch von 2,5 Milliarden Euro klaffte. 

Freistaat würde über 100.000 Landesbedienstete kommen

Nun sollen unter anderem 6784 neue Stellen geschaffen werden – damit würde der Freistaat erstmals seit dem Jahr 2003 wieder mehr als 100.000 Bedienstete haben. Den größten Posten macht zusätzliches Personal aus: Kultusminister Christian Piwarz (CDU) möchte mehr Geld für insgesamt 2026 neue Lehrer-Stellen, hinzu kommen weitere 1101 Stellen für Schulassistenten. Das Innenressort will zur Stärkung der Inneren Sicherheit um 661 Stellen – zum Großteil Polizisten – aufstocken. Doch auch für die Landesdirektion werden 583 zusätzliche Stellen beansprucht.

Deutliche Zuwächse soll es laut dem internen Papier unter anderem auch für die Digitalisierung (605), im Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (253), im Rahmen des „Pakts für den Rechtsstaat“ (200) sowie im Justizvollzug (125) geben. Auf eine Ausbildungsoffensive entfallen hingegen nur 133 zusätzliche Stellen. Bei ihrer Haushaltsklausur im Dezember 2021 hatte sich die Regierung aus CDU, Grünen und SPD eigentlich darauf verständigt, dass es keinen weiteren Stellenaufwuchs geben soll.

Großes Plus im Wirtschafts- und im Sozialbereich veranschlagt

Nahezu alle elf Ministerien fordern höhere Budgets. Dabei liegt das Wirtschafts- und Verkehrsministerium von Martin Dulig (SPD) mit einem Plus von knapp zwei Milliarden Euro im Vergleich zu 2022 an der Spitze. Der Mehrbedarf ist unter anderem für ein Aufstiegs-Bafög, die Wirtschaftsförderung und ein neues Landesprogramm „Ausbau Stadtbussysteme“ vorgesehen. Auch das Sozialministerium von Petra Köpping (SPD) kommt auf ein Plus von rund 1,9 Milliarden Euro – hier machen allerdings der Infektionsschutz und die Pandemievorsorge einen gewaltigen Teil aus.

Ministerien wollen deutlich mehr Geld als bisher

Auch andere Ministerien planen, sozusagen aus dem Vollen zu schöpfen. So hat Wolfram Günther (Grüne) für sein Ressort Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft insgesamt 415 Millionen Euro mehr angemeldet. Katja Meier (Grüne) möchte für ihr Ministerium Justiz, Demokratie, Europa und Gleichstellung eine Aufstockung von 218 Millionen Euro.

Kultusminister Piwarz hofft auf 860 Millionen Euro zusätzlich, wobei neben den Lehrkräften auch deutlich mehr Investitionen in den Schulhausbau avisiert sind. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) veranschlagt 880 Millionen Euro zusätzlich, auch hier sind größere Investitionen vorgesehen, unter anderem in die Hochschulmedizin. Innenminister Roland Wöller (CDU) kommt auf ein Plus von 560 Millionen Euro. Davon sollen beispielsweise die Erstaufnahmeeinrichtungen betrieben werden (95 Millionen Euro), aber auch in den Brandschutz sowie in Polizeiausrüstung – etwa in neue Hubschrauber – soll investiert werden.

Wunschliste muss zusammengestrichen werden

In den kommenden Wochen wird es nun darum gehen, die Wünsche zusammenzustreichen. Spätestens am 12. Mai dürfte auch Klarheit darüber bestehen, wie viel Geld in den nächsten beiden Jahren zur Verfügung stehen könnte: Dann wird die aktuelle Steuerschätzung erwartet. Für einen überbordenden Aufwuchs wird es aber – nach Lage der Dinge – nicht reichen. Im Juli soll der konkrete Regierungsentwurf dann dem Landtag zur endgültigen Bearbeitung übergeben werden.

