Nur zwei Tage bleiben uns - um alle Räume in der Wohnung richtig durchzulüften und bei angenehmen Temperaturen den Garten zu wässern. Die angenehme Abkühlung ist am Wochenende leider schon wieder vorbei. „Da kommt der nächste Hitzehammer auf uns zu. Selbst die gerade erst neu gemessenen Juni-Hitze-Rekorde können am Sonntag schon wieder Geschichte sein“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal Wetter.net.

Am Sonntag könnte der nächste Juni-Hitzerekord fallen

Mit 38,6 Grad war am Mittwoch im sächsischen Bad Muskau und im brandenburgischen Coschen der heißeste Juni-Tag seit Beginn der statistischen Wetterbeobachtung ermittelt worden. Der bisherige Höchstwert stammte aus dem Jahr 1947. Diesmal könnte es aber nicht 72 Jahre sondern nur knapp vier Tage dauern, bis der nächste Juni-Rekord aufgestellt wird. „Vor allem für den Sonntag kündigt sich ein zweiter extremer Hitzepeak an. Einzelne Wettermodelle rechnen in Rhein-Main, Rhein-Neckar und im Raum Berlin und Brandenburg mit Spitzenwerten von 39 bis 40 Grad. Das könnte also noch heißer als Mittwoch werden“, so Jung.

Auch in Mitteldeutschland wird es wieder heiß. Schon am Sonnabend werden im Raum Leipzig bis 34 Grad erwartet. Am Sonntag könnte es dann richtig heftig werden: Bis zu 39 Grad sind laut Wetter.net möglich! Damit wäre es noch einmal ein paar Grad heißer als am Mittwoch, als an der offiziellen Messstation Flughafen Schkeuditz 36,7 Grad gemessen wurden.

„Die Hitze ist sehr anstrengend. Mensch und Natur leiden inzwischen sehr unter der ungewöhnlichen langen Hitzewelle“, sagt Wetterexperte Jung.

Kühle Nächte – besserer Schlaf möglich

Immerhin: In der nächsten Woche ist es mit der ganz großen Sahara-Hitze erstmal vorbei. Der Juli startet eher kühl, die Temperaturen liegen meist nur etwas über 20 Grad. „Nächste Woche wird es dann besonders nachts wieder etwas kühler. Das wird vielen einen besseren Nachtschlaf bringen“, so Jung.

Nächstes Juli-Wochenende schon wieder heiß?

Doch wie lange die Juli-Frische anhält, ist unsicher. „Zum ersten Juliwochenende ist die Bandbreite wieder sehr groß. Da ist alles möglich: Von weiter kühlem Sommerwetter bis hin zu einer neuen großen Hitzewelle. Das werden wir in den kommenden Tagen genau im Auge behalten“, so Jung.

Dürre wird immer mehr zum Problem

Problematisch bleibt in jedem Fall der ausbleibende Regen. In den kommenden 7 bis 10 Tagen sind in den Alpen Niederschläge zu erwarten, die auch mal 20 bis 30 Millimeter bringen können. Wetterexperte Jung: „Im großen Rest von Deutschland geht s aber sehr trocken weiter. Die Dürre wird sich damit ausbreiten und noch verstärken.“

