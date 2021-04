Neuer Kreißsaal-Finder hilft in Sachsen bei der Kliniksuche

Leipzig

In Sachsen suchen jährlich etwa 34.000 werdende Mütter oder Paare nach einer guten Geburtsklinik. Eine der wichtigsten Informationsquellen dabei sind die Kreißsaalführungen. Doch diese wurden wegen der Corona-Pandemie in fast allen Krankenhäusern ausgesetzt. Zwar sind die Klinken gesetzlich verpflichtet, jährlich Qualitätsberichte zu veröffentlichen. Allerdings sind diese für werdende Eltern nicht nur unverständlich, sondern meist auch nutzlos. Fast 90 Prozent der bundesweit 686 Geburtshilfeabteilungen sind bei allen vier Qualitätsindikatoren „unauffällig“. Das heißt, sie erfüllen die Mindeststandards. „Die entscheidenden Hinweise, die Eltern für eine informierte Wahl bräuchten, werden entweder gar nicht erhoben oder nur in Fachpublikationen veröffentlicht“, sagt Professor Frank Louwen, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Dabei gehe es vor allem um den Faktor Mensch: Sind ausreichend Hebammen vorhanden und rund um die Uhr qualifizierte Ärzte vor Ort.

Öffentliche Daten und bundesweite Umfrage

Das Science Media Center hat deshalb einen „Kreißsaal-Navigator“ entwickelt, in dem öffentliche Daten aufbereitet und durch die Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage ergänzt wurden. Ein Rechercheverbund aus elf Medienpartnern hat dazu alle Geburtskliniken Deutschlands befragt. Der Navigator ermöglicht es, online nach Kriterien wie Entfernung der Klinik, Verfügbarkeit von Fachärzten, Hebammen und Kinderklinik oder der Kaiserschnittrate zu filtern und damit eine passgenaue Geburtsklinik zu finden.

Regionale Unterschiede in Kliniken

Das neue Online-Tool ist ab Montag freigeschaltet und kostenlos nutzbar. Demnach bieten Geburtskliniken in Sachsen eine vergleichsweise gute Qualität. So liegt die Säuglingssterblichkeit im Freistaat mit 0,23 Prozent bundesweit am niedrigsten. Auch die Kaiserschnittrate ist mit knapp 24 Prozent am geringsten. Doch es gibt regionale Unterschiede. So erfolgte im Helios Klinikum Aue 2018 etwa jede dritte Geburt per Kaiserschnitt. Das ist etwa genau so viel wie im Uniklinikum Dresden, das aber deutlich mehr Risikoschwangere betreut. Für Professor Holger Stepan, Leiter der Abteilung für Geburtsmedizin der Uniklinik Leipzig, ist die Kaiserschnittrate ein wichtiges Qualitätsmerkmal: „Dort, wo eine höhere Rate nicht mit vielen Risikoschwangerschaften begründet werden kann, ist sie oft ein Indiz für eine problematische Personalsituation, schlechte Infrastruktur und mangelnde Ausbildung.“

Problematischer Personalschlüssel

Frauenärzte und Anästhesisten gehören in 31 von 38 sächsischen Kliniken zum festen geburtsmedizinischen Team, Kinderärzte in 24 Kliniken. 17 von 38 sächsischen Kliniken haben für den Kreißsaal-Finder die Zahl ihrer angestellten Hebammen gemeldet. Vier von ihnen erfüllen den Personalschlüssel nicht. Professor Stepan, der auch zur Arbeitsgruppe für Qualitätssicherung der Landesärztekammer Sachsen gehört, plädiert dafür, dass sich kleinere Geburtskliniken zusammenschließen oder mit größeren kooperieren, um den Personalbedarf zu decken und die Qualität zu verbessern. Geburtsmediziner Louwen fordert auch gesetzliche Regelungen für eine bessere personelle Ausstattung und für mehr Transparenz. Die LVZ stellt ab heute in einer fünfteiligen Serie die wichtigsten Ergebnisse der mehrmonatigen Datenrecherche vor.

Kreißsaal-Finder: www.kreisssaal-navi.de

Von LVZ