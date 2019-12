Neuer Minister für ländlichen Raum? Viel Skepsis in der Region Leipzig

Leipzig

Die designierte schwarz-grün-rote Sachsen-Koalition hat mit Blick auf die Regionen abseits der Metropolen, Dresden, Leipzig und Chemnitz viel vor. „Ländliche Regionen sind Lebens- und Wirtschaftsraum sowie Kulturlandschaft mit wertvollen Natur- und Erholungsgebieten“, heißt es auf Seite 88 des Koalitionsvertrages. „Ziel ist es deshalb gleichwertige Lebensbedingungen, hohe regionale Wertschöpfung und ein attraktives Lebensumfeld zu schaffen.“

Um diese Vorsätze auch personell zu untermauern soll ein neues Ministerium für Strukturentwicklung und ländlicher Raum die Vorhaben der Landesregierung ankurbeln. Als künftiger Ressortchef wird (Noch)Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt ( CDU) gehandelt. Auf LVZ-Anfrage reagierten die Landräte und Bürgermeister der Region Leipzig zwar zufrieden mit Blick auf die verkündeten Pläne, zeigten sich aber skeptisch, was die konkrete Umsetzung anbetrifft.

Das sagt Nordsachsen (Raum Delitzsch )

Ralf Scheler (55, parteilos), Oberbürgermeister Eilenburg ist hin und hergerissen: „Das Augenmerk auf den ländlichen Raum zu legen, halte ich für wichtig und auch notwendig. Die kleinen Städte und Gemeinden dürfen nicht abgehängt bleiben. Aber dafür ein Extra-Ministerium zu schaffen, muss nicht sein. Diese Aufgabe hätte auch ein bereits bestehendes übernehmen können. Man sollte auch die Kosten für so ein Ministerium in Betracht ziehen.“

Volker Tiefensee, Bürgermeister von Schönwölkau, meint zum neuen Ministerium: Ohne Moos nix los! Quelle: Wolfgang Sens

Volker Tiefensee, Bürgermeister der Landkommune Schönwölkau, Ex-Landtagsabgeordneter CDU, meint: Ohne Moos nix los. „Ein Ministerium, das sich ausschließlich um die Infrastruktur und die infrastrukturellen Bedürfnisse des ländlichen Raumes kümmert, ist sicherlich von Vorteil. Aber ohne eine ausreichende Finanzausstattung für dieses Ministerium, wird es nicht funktionieren.“

Kai Emanuel, Landrat (parteilos), könnte auch gut ohne das Ministerium leben: „Die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ der Bundesregierung hat Handlungsempfehlungen gegeben, nun muss auch konkret gehandelt werden. Ich erwarte von der neuen Staatregierung, dass sie diese Aufgaben angeht. Ob nun mit oder ohne neuem Ministerium: Wer das erledigt, ist mir am Ende egal. Strukturwandel und ländliche Entwicklung sind Querschnitt-Themen, die alle angehen.“

Das sagt die Region Oschatz :

Andreas Kretschmar (Oschatzer Oberbürgermeister, parteilos) ist erst einmal zuversichtlich: „Ich finde es gut, dass der ländliche Raum für die neue Regierung eine besondere Rolle spielt und ein Ministerium geschaffen wird. Im Moment lässt sich das inhaltlich jedoch schwer beurteilen. Dazu müssten die genauen Ziele und die finanzielle Ausstattung bekannt sein. Ich erhoffe mir in den nächsten Tagen nähere Informationen dazu.“

Ein neues Ministerium für den ländlichen Raum? Der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar ist zuversichtlich Quelle: Dirk Hunger

David Schmidt, Bürgermeister der 17 Ortsteile umfassenden Gemeinde Liebschützberg (nördlich von Oschatz), hofft, dass die Versprechung, den ländlichen Raum zu stärken, kein Lippenbekenntnis bleibt. „Bisher hatten wir bei Förderungen vom Freistaat, etwa bei den die Schlüsselzuweisungen, das Nachsehen gegenüber den Großstädten.“ Schmidt zufolge müsse eine Abkehr von der Förderung pro Einwohner erfolgen. „Der Faktor Fläche sollte berücksichtigt werden, um dem ländlichen Raum eher Unterstützung zukommen zu lassen, denn der Großteil der Sachsen lebt im ländlichen Raum.“ Die jüngsten Wahlergebnisse hätten bestätigt, dass ein Umdenken stattfinden muss.

Christiane Gürth, Bürgermeisterin der Gemeinde Cavertitz mit zwölf Ortsteilen, sieht den Sinn des neuen Ministeriums nur dann gegeben, wenn nicht mehr nur Metropolen und andere Städte, also die „Leuchttürme“, Berücksichtigung finden. „Der ländliche Raum ist genau so wichtig wie die Großstädte. Sicherlich haben haben wir in punkto Mobilität und Daseinsfürsorge Nachholbedarf.“ Aber genau dort gelte es, Verbesserungen herbeizuführen. Der ländliche Raum habe auch Vorteile. „Hier lebt es sich gesünder und vor allem sicherer, auch wenn die Wege etwas weiter sind und es nicht mehr in jedem Dorf eine Feuerwehr gibt“, so Gürth.

Das sagt der Landkreis Leipzig :

Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos)sieht Sinn und Unsinn: „Das Wort Kommune kam oft in dem Koalitionsvertrag vor. Ich freue mich über die Dynamisierung der Kitas und Kindergärten. Auch ganz wichtig für Grimma ist der Ausbau des S-Bahnnetzes nach Leipzig. Als ausgesprochenen Unsinn sehe ich die Entbürokratisierung durch Digitalisierung an. Das wird nur mehr Arbeit machen.“

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) appelliert an das Verantwortungsgefühl für die Kommunen: „Ich freue mich, dass wir überhaupt einen Koalitionsvertrag haben, wenn man so die Verhandlungen in Thüringen verfolgt. Der muss allerdings mit Leben erfüllt werden. Es sind gute Ansätze dabei, aber man muss genau überlegen, wie man diese umsetzt. Beispielsweise finde ich den Plan einer Gesamtschule prinzipiell gut, allerdings muss man den Haushalt festlegen und durchdenken wie man da rangeht. Die Regierung kann nicht einfach kommen und sagen „Macht mal!“. Daher ist meine Bitte, lasst die Kommunen nicht im Regen stehen. Ein wichtiger Schritt ist auch die Entbürokratisierung.“

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin (SPD) appelliert: „Lasst die Kommunen nicht im Regen stehen!“ Quelle: Frank Schmidt

Landrat Henry Graichen ( CDU) will ebenfalls nicht die kommunale Verantwortung der Landesregierung „nur“ an einem neuen Ministerium fest machen: „Die Themen, die ich als sehr gut für den ländlichen Raum bewerte ist die gesundheitliche Versorgung, die Siedlungsprojekte und dass die Regierung Projekte des Landkreises fördern möchte. Man erkennt ein klares Bekenntnis der Zusammenarbeit.“

Das sagt die Region Döbeln :

Dirk Schilling ( CDU), Bürgermeister von Ostrau, bleibt sehr skeptisch und beklagt ein Vertrauensproblem. „Plakative Maßnahmen, wie die Einrichtung eines solchen Ministeriums, bringen uns nicht weiter. Das mangelnde Vertrauen in die Kommunen ist das Problem. Man muss uns zutrauen, selbst entscheiden und das zur Verfügung gestellte Geld einsetzen zu können. Diese lästigen Vorplanungen beispielsweise bei der pauschalen Mittelvergabe für Investitionen, dauern viel zu lange. Man plant uns praktisch tot. Zudem bekommen wir im ländlichen Raum den Mindestsatz an Schlüsselzuweisungen pro Einwohner. Wir bekommen demnach weniger Zuweisungen, weil die Einwohner fehlen. Trotzdem müssen wir unseren Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung oder der doppischen Haushaltsführung nachkommen. Dieser Spagat muss aufgelöst werden. Ich bezweifle, dass sich durch das neue Ministerium grundlegend etwas ändern wird.“

Immo Barkawitz (Freie Wähler), Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig, dämpft ebenfalls allzugroße Euphorie: „Ich habe keine große Erwartungshaltung gegenüber des Ministeriums, aber es ist wichtig, dass die Sorgen, die wir als Landkommune haben, auch ernst genommen werden. Ob es um den Nahverkehr geht, bei dem dringend Nachholbedarf besteht, oder der Finanzausstattung der ländlichen Kommunen. Wir können jede Form der Unterstützung, ob finanziell oder strukturell, gut gebrauchen.“

Steffen Ernst ( FDP), Bürgermeister von Waldheim, sieht zwei positive Aspekte im neuen Strukturministerium für den ländlichen Raum: „Ich sehe es positiv, wie sich bemüht wird, das Handwerk im ländlichen Raum zu unterstützen. Ebenfalls positiv sehe ich den sachsenweiten Verkehrsverbund, den die Koalition schaffen will. Das ist für den ländlichen Raum sehr wichtig.“

Von Andre Böhmer, Olaf Majer, Christine Jacob, Christian Kunze, Dirk Wurzel, Hagen Rösner, Nicole Grziwa