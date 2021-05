Neuer Rekord-Doppelhaushalt: Das will sich Sachsen noch leisten

Dresden

Der sächsische Landtag wird am Donnerstag den Doppelhaushalt 2021/22 beschließen. Mit 43,18 Milliarden Euro ist der Etat so umfangreich wie noch nie. Dennoch spricht Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) von einem „begrenzten Haushalt“ und „notwendigen Prioritäten“. Wie passt das zusammen?

Der Rahmen

Im Vergleich zu dem abgelaufenen Doppel-Etat 2019/20 sind mit 43,18 Milliarden Euro rund zwei Milliarden Euro mehr veranschlagt. Doch der erste Eindruck ist trügerisch. Denn zur Wahrheit gehört auch: Großflächige Kürzungen, wie sie noch im Herbst geplant gewesen sind, werden nur durch eine Milliarden-Finanzspritze aus dem sächsischen Corona-Fonds, zusätzliche Strukturwandel-Mittel des Bundes und unerwartet hohe EU-Zuweisungen verhindert. Mit dem geliehenen Geld werden die Ausfälle bei den Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise ausgeglichen. Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) hat schon frühzeitig die Ansprüche gedämpft: „Der lieb gewonnene Wachstumspfad wird nicht wieder erreicht werden können.“

Die Schwerpunkte

Den größten Posten macht die Bildung aus: Rund ein Drittel fließt in diesen Bereich. Davon werden unter anderem die Weiterführung des Handlungsprogramms, neue Lehrer und Schulassistenten, die steigenden Gelder für freie Schulen und Kindertagesstätten sowie für Hochschulen und Wissenschaft finanziert. In einem ähnlichen Umfang bewegen sich die kommunalen Zuweisungen: Knapp 7,3 Milliarden sind pro Jahr für Städte, Gemeinden und Landkreise vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der öffentliche Nahverkehr: Im Doppelhaushalt werden gut 1,5 Milliarden Euro veranschlagt. Die Investitionsquote beträgt in diesem Jahr 15,1 Prozent (2022: 14,4), davon sollen pro Jahr mehr als 500 Millionen Euro in staatliche Baumaßnahmen für Polizei, Justiz, Finanzverwaltung, Schulen und Hochschulen fließen.

Die Änderungen

Der Regierungsentwurf ist von den Koalitionsfraktionen CDU, Grüne und SPD in den vergangenen drei Monaten gründlich überarbeitet worden: Insgesamt gab es fast 1000 Änderungsanträge, letztlich wurde nahezu eine halbe Milliarde Euro umverteilt. Hinzu kommen noch etwa 300 Änderungsanträge aus der Opposition von AfD und Linken. So wurde unter anderem beim Straßenbau und für das Bildungsticket, für die Wasserstofftechnik und Forschung insgesamt, für regionale Wachstumsprogramme und ländliche Regionen, beim Schulhausbau und in der Kulturförderung aufgesattelt. Auch einen Klimafonds wird es demnächst geben.

Die Streitpunkte

Die SPD hatte einen Sachsenfonds beziehungsweise Zukunftsfonds gefordert, der in dieser Form aufgelegt wird. Da einige Teilbereiche (Digitalisierung, Forschung, Nahverkehr) dennoch mehr Geld erhalten, wird bereits von einem „Sachsenfonds 2.0“ gesprochen – allerdings ist der Umfang weitaus geringer als ursprünglich veranschlagt. Aktuell ist noch offen, wie das neue Bundesprogramm „Graue Flecken“ für ein schnelleres Internet durch den Freistaat kofinanziert werden soll. Sachsen müsste etwa 330 Millionen Euro beisteuern. In diesem Zusammenhang ist auch umstritten, wie mit der positiven Mai-Steuerschätzung umgegangen werden soll: Bis Ende 2022 werden 683 Millionen Euro mehr erwartet als prognostiziert – das Finanzministerium will das Geld verwenden, um weniger Schulden zu machen, während die SPD damit unter anderem das schnelle Internet ausbauen will.

Die Personalkosten

Mit mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr machen die Personalkosten etwa ein Viertel des Haushaltes aus – und bis Ende 2022 sollen 2100 Stellen hinzukommen. Der Freistaat wird dann 94.100 Mitarbeiter (inklusive Auszubildende) beschäftigen. Dieser Zuwachs wird von der Opposition – aber auch innerhalb der Koalition – äußerst kritisch gesehen. Zur Wahrheit gehört allerdings: In etlichen Bereichen sind die Landesbeschäftigten überaltert und muss endlich der Generationswechsel angegangen werden. Dadurch müssen nun viele Millionen verstärkt in den Nachwuchs fließen. Neben zusätzlichen 600 Lehrern und 240 Schulassistenten sollen 100 IT-Mitarbeiter verpflichtet und an den Hochschulen fast 500 bisher vom Bund finanzierte Angestellte übernommen werden. Darüber hinaus sollen unter anderem die Landesdirektion, die Schulsozialarbeit, das Gesundheitswesen, die Polizei und der Verfassungsschutz aufgestockt werden.

Die Schulden

Um den Rekord-Doppelhaushalt überhaupt in diesem Umfang aufstellen zu können, sind Kredite von mindestens 2,3 Milliarden Euro aus dem sechs Milliarden Euro umfassenden Corona-Bewältigungsfonds notwendig. Außerdem ist vorgesehen, bis Ende 2022 keine Altschulden zu tilgen. Bislang gilt der Freistaat als mustergültig: Sachsen ist laut Statistischem Bundesamt das Bundesland mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung und liegt im Ranking deutlich besser als beispielsweise Bayern. Als Möglichkeit, in Zukunft mehr Geld zur freien Verfügung zu haben, wird noch diskutiert, dass die Tilgung des Corona-Fonds gestreckt wird. Bislang sind acht Jahre für die Rückzahlung avisiert – doch andere Bundesländer haben die Raten weiter gedehnt. Bleibt es bei der Planung, klafft ab 2023 eine Lücke von bis zu einer Milliarde Euro jährlich.

Die Kritik

Aus der Wirtschaft gibt es heftige Kritik: So wird unter anderem der Stellenzuwachs, eine zu niedrige Investitionsquote sowie die mangelhafte Technologie- und Wirtschaftsförderung bemängelt. Gerade die kleinen und mittelgroßen Firmen brauchen mehr Unterstützung, fordert beispielsweise der Verband der Sächsischen Wirtschaft. Auch die IHK Leipzig kritisiert den Haushalt als „unbefriedigend“: „Jetzt ist eine Investitionsoffensive erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit der sächsischen Unternehmen zu erhalten und damit Wertschöpfung und Beschäftigung zu generieren.“

Auch im Landtag ist die Kritik erheblich. In der Haushaltsdebatte verlangt die AfD deutliche Einsparungen und mehr Leistungen für Familien. Die Linke stellt Änderungsanträge mit insgesamt 1,8 Milliarden Euro Umfang: „Wir müssen jetzt gezielt investieren“, fordert Fraktionschef Rico Gebhardt.

Von Andreas Debski