Neuer Spendenrekord: 266 000 Euro für LVZ-Aktion "Ein Licht im Advent"

Region Leipzig

Im Corona-Jahr 2020 haben es viele sozial benachteiligte Menschen oft noch schwerer als sonst. Doch dank der enormen Spendenbereitschaft der LVZ-Leser in unserer Aktion „Ein Licht im Advent“ kann zumindest einigen Betroffenen geholfen werden. Für sieben Projekte und Initiativen im Raum Leipzig haben wir zu Spenden aufgerufen. Und trotz wirtschaftliche Schwierigkeiten und Zukunftssorgen haben über 6000 LVZ-Leser über 266 000 Euro gespendet. Im fünften Jahr der LVZ-Aktion ist das ein neuer Rekord.

„Dafür sagen wir allen Spendern ganz herzlichen Dank! Sie haben mit ihren großen und kleinen Geldbeträgen dafür gesorgt, dass ein Licht im Advent bei unseren Hilfsempfängern wirklich leuchten kann“, sagt LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa.

Anzeige

Unterstützt wurde die Aktion auch in diesem Jahr wieder durch unsere Partnervereine, die unter anderem bei der Vermittlung der Projekte mithelfen und die Spendenquittungen ausstellen. Ein Dankeschön geht auch an die Sparkasse Leipzig, die auch in diesem Jahr das Spendenkonto kostenfrei einrichtete und den Druck des Überweisungsscheins übernahm, der vier Mal der gedruckten LVZ-Ausgabe als Flyer beilag.“

Große Freude, als LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa dem „Wunderfinder“-Team um Projektleiterin Trendela Braun (r.) zusammen mit einem Weihnachtsstern die Spendensumme der Aktion „Ein Licht im Advent“ übergibt. Quelle: Andre Kempner

In Leipzig : „Wunderfinder“ starten Tanzprojekt für Kinder

In Leipzig freut sich das Projekt „Wunderfinder“ der Stiftung Bürger für Leipzig über eine Spendensumme von fast 83 000 Euro. „Das ist sagenhaft, das hätten wir nie für möglich gehalten. Ein riesiges Dankeschön an alle Spender“, sagt Projektleiterin Trendela Braun. Die „Wunderfinder“, die erwachsene Paten für Kinder aus schwierigen Verhältnissen vermitteln, können nun ein Herzensprojekt angehen: Im nächsten Jahr soll es eine Vivaldi-Tanzperformance geben. Dazu ist ein Workshop für etwa 40 Kinder geplant und ein großer Open-Air-Auftritt im Sommer. Zudem können die vielen Patenschaften, die durch die LVZ-Aktion einen weiteren Zulauf erlebten, mit neuem Leben erfüllt werden: Dank der Spenden sind mehr spannende Ausflüge oder Veranstaltungsbesuche für die Kinder möglich.

Die Traumreise kann beginnen – für den 13-jährigen Max aus Grimma, der nach einem schrecklichen Schicksalsschlag bei seinen Großeltern lebt. Dank der enormen Spendenfreude der LVZ-Leser wird jetzt sogar ein Treuhandkonto für den Waisenjungen angelegt. Quelle: Haig Latchinian

Im Muldental: Waisenjunge Max aus Grimma kann reisen

Zu Herzen ging vielen Lesern auch das Schicksal des Waisenjungen Max in Grimma: Der 13-jährige Junge hatte zu Jahresbeginn bei einem tödlichen Wohnungsbrand seine Mutter und seine beiden Geschwister verloren. Max, der seitdem bei seinen Großeltern lebt, hat einen großen Traum: Eine richtige Reise im neuen Jahr. Dieser Wunsch kann dank der enormen Hilfsbereitschaft der LVZ-Leser erfüllt werden. Und mehr noch: dass Spendenaufkommen war mit über 56 000 Euro so groß, dass mit Unterstützung des Borsdorfer Vereins Meta ein Treuhandkonto für den Jungen angelegt wurde. Die Spendengelder sollen für Max auf seinem Weg in ein selbstständiges Leben helfen. Unter anderem können davon der Führerschein oder die erste Wohnung finanziert werden.

Sie ist angesichts der Spendensumme der LVZ-Leser von fast 79 000 Euro überwältigt: Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Vereins „Bärenherz“. Quelle: Andre Kempner

In Borna : Leser unterstützen wichtige Arbeit im Kinderhospiz

Überwältigt ist man auch beim Verein Bärenherz: Für die wichtige Arbeit im Kinderhospiz Markkleeberg kamen fast 79 000 Euro zusammen. Ulrike Herkner, Geschäftsführerin des Vereins, sagt: „Es ist unglaublich! Wir sind ja so dankbar.“ Die finanzielle Hilfe ist bitter nötig, damit Eltern und ihre schwerkranken Kinder den letzten schweren Weg gemeinsam gehen können. Durch das Corona-Jahr und die damit verbundenen Einschnitter ist die Situation angespannt. Die Kontaktbeschränkungen erschweren die Arbeit zusätzlich. Doch dank der Spenden kann nun unter anderem ein digitales Projekt in Angriff genommen werden: Mit einem virtuellen Hausrundgang sollen künftig Eltern und Kinder einfacher miteinander verbunden bleiben.

Hier kann pünktlich zu Weihnachten Tischtennis gespielt werden: Die Wohngruppe der Inova in Meuselwitz freuen sich über die Unterstützung innerhalb der Aktion „Ein Licht im Advent 2020“. Quelle: Mario Jahn

Meuselwitz : Wohngruppe freut sich auf Tischtennis-Platte und neues Bad

In Meuselwitz im Altenburger Land leuchtet das Licht im Advent bis weit ins nächste Jahr hinein. Den Kindern und Jugendlichen der örtlichen Wohngruppe können nicht nur die zwei dringendsten Wünsche –Tischtennisplatte und Fahrradschuppen – erfüllt werden. Diese übernahm dankenswerterweise die Stiftung der Internationalen Tischtennis-Föderation, die dem Spendenaufruf folgte. Dadurch können die knapp 15 000 Euro der LVZ-Leser nun für andere Herzensangelegenheiten verwendet werden. Zum Beispiel für zwei neue Fahrräder, schöne Ausflüge und eine Extrawoche gemeinsamer Sommerurlaub, sobald es die Lage im nächsten Jahr wieder zulässt. Außerdem kann das Bad der WG neu gestaltet werden, wird die alte Wanne gegen eine richtige Dusche ausgetauscht.

„So viel Hilfsbereitschaft ist einfach überwältigend“, dankt der Altenburger Redaktionsleiter Kay Würker. „All die Spender und Unterstützer haben den Kindern nicht nur ein gewaltiges Weihnachtsgeschenk bereitet, sondern ihnen auch eine Erfahrung fürs Leben mitgegeben: das gute Gefühl von Wertschätzung und Zusammenhalt.“

Die große Reise kann beginnen: Der fünfjährige Liam aus Rackwitz freut sich dank der tollen Spendensumme auf den Urlaub im Disneyland Paris im nächsten Jahr. Darüber hinaus können nun seine Eltern die aufwendige Betreuung und Behandlung besser unterstützen. Quelle: Wolfgang Sens

Nordsachsen: Liam aus Rackwitz ist voller Vorfreude aufs Disneyland

Die Freude bei Familie Brückner und Woite in Rackwitz ist riesengroß: Denn für ihren kleinen Liam kann im nächsten Jahr die Reise ins Disneyland Paris gebucht werden. Der fünfjährige Junge, der an einer selten Multisystemkrankheit leidet, hatte sich diese Reise von Herzen gewünscht – die LVZ-Leser unterstützten den Traum mit sagenhaften 17 200 Euro an Spenden.

Liams Mama Anni Brückner sagte mit Tränen in den Augen: „Da bekomme ich gleich wieder Gänsehaut. Wir sind sehr, sehr dankbar. Der Urlaub ist gesichert, das Wandbild in der Kita auch.“ Mit dem übrigen Geld möchte die Familie nun ein Konto für Liam eröffnen: Liams Behandlung und Pflege bleibt auch in den nächsten Jahren sehr teuer und aufwendig und nicht alles wird von der Krankenkasse getragen.

Partner der LVZ-Aktion war auch in diesem Jahr wieder das Diakonische Werk Delitzsch-Eilenburg. „Im Sinne des Jungen sind auch wir sehr dankbar für diese Unterstützung. Das ist hervorragend, was hier auf die Beine gestellt wurde in diesen schwierigen Zeiten“, sagte Geschäftsführer Tobias Münscher-Paulig.

So geht’s richtig: Henry Schomaker von der Verkehswacht Oschatz erklärt Milon Hanisch die Verkehrsregeln. Künftig kann der Verein die jungen Radfahrer noch viel besser trainieren, um sicher durch den Verkehr zu kommen – dank der Spendenfreude der Oschatzer LVZ-Leser. Quelle: Kristin Engel

Oschatz : Kinder können auf Fahrradsimulator trainieren

Die Verkehrswacht in Oschatz ist eine Erfolgsgeschichte: Die ehrenamtlichen Helfer schulen seit Jahren intensiv das sichere Radfahren von Kindern, seitdem ist die Zahl von Fahrradunfällen in der Region merklich zurückgegangen. Das Engagement wurde auch von den Oschatzer Lesern bei der Aktion „Ein Licht im Advent“ gewürdigt: „Über 8000 Euro?! Das ist einfach Wahnsinn. Wirklich krass“, freut sich Vereinsvize Claudia Schober-Hermann. „Nun können wir uns nicht nur den Wunsch von einem Fahrradsimulator erfüllen, sondern auch ein Reaktionstestgerät anschaffen.“ Die sei schon lange das Ziel gewesen, um noch besser das sichere Reagieren bei Gefahren im Straßenverkehr zu trainieren. Nun könne man diesen Wunsch realisieren. „Damit haben wir für die nächsten Jahre ein wirklich gutes Angebot für Jung und Alt. Wir sind allen Spendern dafür von Herzen dankbar.“

Döbelns Diakoniechef Thomas Richter freut sich riesig, dass der Kleinbus für das Suchthilfeprojekt „Zwischenstopp“ im neuen Jahr realisiert werden kann Quelle: Sven Bartsch

Döbeln : Kleinbus für das Suchthilfeprojekt kann kommen

Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln, strahlte übers ganze Gesicht: „Mit einer solchen riesigen Spendensumme hätte ich bei diesem doch schwierigen Thema nicht gerechnet“, sagt er. Genau 8730 Euro haben die Leser für das Suchthilfeprojekt „Zwischenstopp“ in Bockelwitz gespendet. Bis zu neun Männer werden hier nach Alkohol- und Drogenentzug auf eine Langzeittherapie und auf ein suchtfreies Leben vorbereitet.

Das Geld soll nun für die Anschaffung eines Kleinbusses verwendet werden, damit die „Zwischenstopp“-Bewohner vom etwas abgeschiedenen Bockelwitz aus schneller Behördengänge und ähnliches erledigen können. Zusammen mit anderen Zuwendungen und den jedes Jahr um die Weihnachtszeit versendeten Spendenbriefen an die Diakonie-Mitglieder glaubt Richter, dass im kommenden Frühjahr ein gebrauchter Kleinbus für das Projekt angeschafft werden kann.

„Die Spendenbereitschaft der Menschen in der Region bestätigt uns in unserer Arbeit. Ich kann gar nicht sagen, was schöner ist. Ich glaube, es ist nicht allein das Geld, sondern die Wertschätzung in der breiten Bevölkerung“, so der Diakonie-Geschäftsführer.

Von Olaf Majer