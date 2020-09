Neuer Spielplatz am Roten Kreuz in Döbeln kommt auf die Tagesordnung

Döbeln

Der neue Spielplatz für die Stadtteile Gärtitz, Pommlitz und Am Roten Kreuz kommt in der nächsten Sitzung des auf die Tagesordnung. Das hat der Hauptausschuss bestätigt. Die beiden Gärtitzer CDU-Stadträte Rico Kretschel und Ingo Kutsch sind seit zwei Jahren mit den Eltern der Ortsteile in Kontakt, nach dem eine Elterninitiative sich für den Spielplatz stark gemacht hatte.

Eltern von Fläche begeistert

Nun fanden beide eine geeignete Fläche zwischen dem Roten Kreuz und Gärtitz, von der auch die Eltern bei einem Vor-Ort-Termin begeistert waren. Der Stadtrat soll am 17. September beraten. Die Stadt hat die Fläche einem Landwirt verpachtet und vorsorglich für ein 1200 Quadratmeter großes Teilstück den Pachtvertrag gekündigt. Angedacht ist ein Spielplatz für Sechs- bis Zehnjährige. Etwa 20 000 Euro aus Mitteln der Wappenhenschstiftung stünden bereit.

Anzeige

Stadtteile mit vielen Kindern

Die drei Stadtteile haben sich deutlich verjüngt. Allein 82 Kinder bis zwölf Jahre leben im Umfeld des geplanten Spielplatzes.

Von Thomas Sparrer