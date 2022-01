Dresden

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) bekommt ab 1. Februar einen neuen Staatssekretär. Der bisherige Amtschef Hartmut Mangold geht in den Ruhestand, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Nachfolger soll Thomas Kralinski werden. Der 49-Jährige hat eine politische Laufbahn im Nachbarland Brandenburg hinter sich, wo er bereits Chef der Staatskanzlei und Staatssekretär war. Nach der Landtagswahl 2019 musste Kralinski aber gehen.

„Anker in der Verwaltung“

Mangold genießt in der schwarz-grün-roten Koalition große Anerkennung. Der SPD-Mann wird als eine der zentralen Personen der Koalition gepriesen, der im Hintergrund Konflikte löste und eine kontinuierliche Regierungsarbeit garantierte. Eine „verlässliche Säule in der Regierung“ und einen „Anker in der Verwaltung“, nannte Dulig den 65-Jährigen.

Hartmut Mangold geht in den Ruhestand. Quelle: Thomas Kube

In der Koalition ist man gespannt, ob man Kralinski die Aufgabe ähnlich ausfüllen kann. Dulig lobte seinen künftigen Staatssekretär: Kralinski habe „viel Erfahrung und Durchsetzungskraft sowie hohe fachliche Kenntnis“.

Von kol