Neuer Stufenplan: Wann Sachsen die Corona-Regeln lockert oder verschärft

Dresden

Ein Vorwurf war in den vergangenen Monaten oft zu hören: Die sächsische Landesregierung entscheide relativ kurzfristig über die – aus ihrer Sicht notwendigen – Corona-Maßnahmen. Zwischen der Verkündung des jüngsten Teil-Lockdown und seinem Inkrafttreten lag ein Wochenende. Wenig Zeit für die betroffenen Branchen, um sich auf die neuen Begebenheiten einzustellen. Mit einem neuen Öffnungsplan will die Regierung nun aber für eine langfristige Perspektive und Planungssicherheit sorgen.

Abhängig von Inzidenz und Bettenauslastung

„Mit dem aktuellen Stufenplan öffnen wir den Blick in die Zukunft und geben somit Orientierung für die kommenden Monate“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag. Einen formellen Beschluss des Kabinetts über den Plan gibt es nicht. Weiterhin gültig bleibt die aktuelle Corona-Verordnung. Aber die Sachsen sollen sich mit Hilfe des Plans besser auf die Maßnahmen einstellen können, die ihnen bei den jeweiligen Inzidenzen beziehungsweise bei der jeweiligen Krankenhausauslastung bevorstehen.

Untere Stufen können angepasst werden

Vor allem bei den ersten drei Stufen lässt sich die Regierung einen gewissen Spielraum. Die Maßnahmen sind an die Inzidenzgrenzwerte von 35 und 100 geknüpft. Im Kleingedruckten macht Sachsen allerdings klar, dass diese Werte nicht für immer festgeschrieben werden – es könnte „entsprechend der Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse“ zu Anpassungen kommen.

Die viel geforderte flächendeckende Schulschließung sieht der Stufenplan auch in der schärfsten Stufe nicht vor. Laut aktuellem Bundesinfektionsschutzgesetz haben die Bundesländer nicht die Möglichkeit dazu.

Zweiter Stufenplan in der Pandemie

Der neue Stufenplan ist nicht der erste in Sachsen. Auch im vergangenen Frühjahr hatte die Landesregierung nach dem – damals viel umfassenderen – Lockdown ein Öffnungsschema vorgelegt. Nach dem Sommer rückte sie aber davon ab, weil mit 2G oder 2Gplus neue Instrumente in der Pandemie-Bekämpfung eingeführt wurden. Ab dem Herbst ging es angesichts der Infektionszahlen in der Debatte sowieso nur noch darum, welche Einschränkungen der Freistaat ergreifen musste.

Ministerin Köpping appellierte am Dienstag an die Bevölkerung das Öffnungsszenario als Motivation zu nutzen. Indem man sich an die Regeln halte und sich impfen lasse, könne man „den Punkt einer so niedrigen Inzidenz erreichen, damit keine oder nur noch marginale Regelungen nötig sein werden“.

Von Kai Kollenberg