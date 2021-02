Neuer US-Generalkonsul Ken Toko: „USA sind größter ausländischer Investor in Sachsen und Thüringen“

Leipzig

Seit einem halben Jahr ist Ken Toko (46) als neuer US-Generalkonsul für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Amt. Die Wirtschaftsförderung zwischen den USA und Mitteldeutschland betrachtet er als einen Schwerpunkt seiner Arbeit.

Die USA haben mit dem Demokraten Joe Biden einen neuen US-Präsidenten. Atmen Sie auf?

Als Diplomaten vertreten wir die Politik des gewählten Präsidenten. Joe Biden hat gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Bedeutung unserer Freunde und Verbündeten rund um die Welt unterstrichen. Er will die internationale Kooperation verbessern. Das schließt Deutschland mit ein. Denn die Bundesrepublik ist ein wichtiger Partner und spielt in der Welt eine führende Rolle.

„Für die meisten Amerikaner ist Mitteldeutschland ein weißer Fleck“

Wird auch Ihr Job durch die veränderte Außenpolitik unter Biden leichter?

Mein Job hat sich nicht geändert, wohl aber die Politik der Vereinigten Staaten, die wir erklären. Mir geht es um gute Beziehungen der Region Mitteldeutschland zu den USA. Die Amerikaner kennen Berlin, Frankfurt und München, aber Mitteldeutschland ist für die meisten ein weißer Fleck. Ich bin zum ersten Mal in Deutschland und sammele hier in Leipzig ganz neue Erfahrungen.

Sie wissen, dass die Menschen hier, vor allem die älteren, ein besonderes Verhältnis zu Russland haben. Ist auch mehr Entspannung zwischen Washington und Moskau in Sicht?

Die engen Beziehungen dieser Region zu Russland sind uns bekannt. Das hat historische Gründe, ich verstehe das. Auch wir wollen den Dialog mit Russland verbessern. So war die Verlängerung des neuen Start-Abkommens über atomare Abrüstung eine der ersten Amtshandlungen der Biden-Regierung. Das macht die Welt sicherer. Wenn ich mit jüngeren Leuten aus Mitteldeutschland rede, ist mein Eindruck, dass sie im Schnitt ein positiveres USA-Bild haben als die älteren. Ich möchte bei allen, den Jüngeren und Älteren, mehr Verständnis für Amerika wecken.

Nord Stream 2 belastet die Beziehungen

Die US-Restriktionen gegen die Pipeline Nord Stream 2 werden gerade in Ostdeutschland zum Teil kritisch betrachtet. Wie sehen Sie das? Wird es unter Biden ein Einlenken geben?

Auch unter Joe Biden sind die USA gegen Nord Stream 2. Die Pipeline ist schlecht für Europa und für Deutschland. Es ist nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, sondern ein geopolitisches Instrument Russlands. Nord Stream 2 spaltet Europa und zielt darauf ab, Druck auf die Ukraine auszuüben, die unabhängig von Moskau sein möchte. Ich habe in Kiew als Diplomat gearbeitet und kann die Sorgen der Ukrainer in diesem Punkt sehr gut verstehen. Mit dieser Pipeline wird die Ukraine ausgegrenzt. Russland will das Land politisch und ökonomisch destabilisieren. Das zeigen der Konflikt in der Ostukraine und die Annexion der Krim. Jetzt wird russisches Gas als nächste Waffe eingesetzt.

Zur Person: Ken Toko Kenichiro (Ken) Toko übernahm im August 2020 das Amt des US-Generalkonsuls für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Zuvor war der 46-jährige Diplomat, der in New York City geboren wurde, Vize-Direktor für Deutschland im Büro für westeuropäische Angelegenheiten des US-Außenministeriums. Von 2014 bis 2017 arbeitete er an der US-Botschaft in Kiew. Davor war er in Tokio, Shanghai und Taiwan. Toko hat in Washington und New York studiert und spricht Englisch, Japanisch, Chinesisch (Mandarin), Deutsch und Ukrainisch. In Leipzig lebt er mit seiner Ehefrau, drei Söhnen und einer Tochter. Seine Kinder sind zwischen 16 und 12 Jahren.

Geht es den USA nicht darum, lieber ihr Fracking-Gas an Deutschland zu verkaufen?

Darum geht es in diesem Streit nicht. Die Vereinigten Staaten sagen nicht, dass Deutschland kein Gas aus Russland importieren soll. Russisches Gas wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Energiemixes sein. Aber dazu braucht es keine extra Pipeline. Es gibt schon Nord Stream 1 und die Pipeline durch die Ukraine. Deutschland bekommt durch diese beiden Pipelines bereits mehr Gas, als es benötigt, so dass es wirtschaftlich keinen Sinn macht, eine weitere hinzuzufügen. Die USA sind in ihrer Sorge nicht allein. In Deutschland selbst und in vielen Ländern der EU gibt es große Bedenken gegen dieses Projekt. Ich verstehe nicht, warum die Gefühle dieser EU-Länder in Deutschland ignoriert werden.

USA und Deutschland verbinden gemeinsame Werte

Müsste da jetzt die Stunde der Diplomaten schlagen in diesem Konfliktfall?

Wir sind für einvernehmliche Lösungen und eine Zusammenarbeit mit Russland. Aber angesichts der Gewalt Moskaus gegenüber friedlichen Demonstranten und der Repressionen gegen den Regimekritiker Alexej Nawalny können wir nicht so tun, als gebe es das nicht. Derartiges Verhalten erschwert den Dialog. Ich möchte daher noch einmal die gemeinsamen demokratischen Werte unterstreichen, die Deutschland und die USA verbinden.

US-Firmen sichern in Sachsen 18 000 Arbeitsplätze

Welche Rolle spielt Mitteldeutschland für die US-Wirtschaft?

Allein in Sachsen haben rund 180 US-Firmen zehn Milliarden Euro investiert und sichern 18 000 Arbeitsplätze. In Thüringen arbeiten rund 70 amerikanische Unternehmen mit weit über 10 000 Jobs. In Sachsen-Anhalt sind rund 55 Unternehmen angesiedelt, darunter so große Player wie Dow, Dell und Coca-Cola. Es gibt bereits starke wirtschaftliche Verbindungen zwischen den USA und Mitteldeutschland. Aber ich denke, diese Verbindungen könnten stärker sein, und wir müssen nach neuen Handels- und Investitionsmöglichkeiten suchen. Die Wirtschaftsförderung ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Ich will Verbindungen knüpfen sowohl mit US-Firmen in der Region als auch mit deutschen Unternehmen, die in den USA Geschäfte machen wollen.

US-Investitionen in Mitteldeutschland Die USA sind nach Angaben des amerikanischen Generalkonsulats in Leipzig, der größte ausländische Investor in Sachsen. US-Unternehmen sichern danach im Freistaat 18 000 Arbeitsplätze. Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind US-Firmen stark engagiert. Hier eine Übersicht: Sachsen: Mit rund 180 US-Firmen und Investitionen in Höhe von 10 Milliarden Euro sind die Vereinigten Staaten der größte ausländische Investor in Sachsen. Amerikanische Unternehmen unterstützen damit mehr als 18.000 Arbeitsplätze in der Region. Wichtige US-Firmen in Sachsen sind: Amazon (Leipzig), IBM (Chemnitz, Leipzig und Dresden), Goodyear (Riesa), Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH (Chemnitz) Das Exportvolumen aus Sachsen in die USA betrug 2019 3,27 Milliarden Euro. Damit sind die Vereinigten Staaten nach China der zweitgrößte Handelspartner Sachsens. Thüringen: Auch in Thüringen sind die USA mit rund 70 US-Firmen und Investitionen in Höhe von über 1,6 Milliarden Euro der größte ausländische Investor. Amerikanische Unternehmen sichern so mehr als 10.700 Arbeitsplätze in Thüringen. Zu den US-Firmen im Freistaat gehört Borg Warner Transmission Systems (Arnstadt). Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt sind die USA mit rund 55 US-Unternehmen, die ein Investitionsvolumen von mehr als 2,25 Milliarden Euro repräsentieren, nach Frankreich der zweitgrößte ausländische Investor in Sachsen-Anhalt. Amerikanische Unternehmen haben 7000 neue Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 8500 Arbeitsplätze gesichert. Wichtige US-Firmen in Sachsen-Anhalt sind: DOW Olefinverbund (Merseburg); Dell Customer Service Center (Halle); Coca-Cola (Halle). Rund 2900 amerikanische Staatsbürger leben derzeit in Mitteldeutschland.

Können Sie US-Firmen benennen, die sich hier niederlassen könnten? Haben Sie so eine große Ansiedlungen wie die von Tesla-Chef Elon Musk in Brandenburg im Hinterkopf?

Nein, ich kann noch keine nennen, auch nichts von Elon Musk. Aber sollte er auch in Mitteldeutschland ein Werk aufbauen wollen, wäre ich gern behilflich. Davon ist mir jedoch nichts bekannt. Viele amerikanische Investoren kennen die großen wirtschaftlichen Potenziale, die Mitteldeutschland hat, mit der ausgebauten Infrastruktur und den gut ausgebildeten Arbeitskräften, noch gar nicht. Das will ich ändern und Kontakte knüpfen. Auch mit den deutschen Firmen hier in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt möchte ich über die Wirtschafts- und Handelspolitik der USA reden und sie ermutigen zu kooperieren. Ich kann es kaum erwarten, diese direkten Gespräche zu führen.

Amazon, Dow und Coca-Cola sind schon vertreten

Welche US-Firmen könnten denn ihr Investment in der Region ausbauen?

Amazon hat starkes Interesse an der Region und tut das schon. Der Onlinehändler hat ja einen großen Standort in Leipzig und investiert kräftig weiter in Mitteldeutschland. Ich denke da nur an das Luftfrachtzentrum am Airport Leipzig-Halle und neue Verteilzentren in Halle und Teutschenthal. Und ich hoffe, dass ich in einigen Monaten auch persönliche Gespräche mit Amazon und anderen Investoren führen kann. Auch mit anderen US-Firmen wie Dow, Dell und Coca-Cola in Sachsen-Anhalt oder Niles-Simmons Industrieanlagen in Chemnitz möchte ich über ihre Erfahrungen und Pläne sprechen. Ganz viel Potenzial sehe ich auch bei den zahlreichen innovativen Start-Up-Firmen in Mitteldeutschland, dass sie Partner in den USA finden.

Woran denken Sie da?

An Start-Ups mit neuen grünen Ideen, etwa im Bereich der Biotechnologie oder der Künstlichen Intelligenz, überhaupt an Kooperation bei neuen Technologien. Da sehe ich noch viel Luft nach oben. Und es gibt in Mitteldeutschland viele innovationsstarke Firmen.

Mitteldeutschland mit interessanter Geschichte

Sie haben in Washington, Kiew, Tokio und Taiwan gearbeitet. War Mitteldeutschland Ihr Wunschziel oder eine Notlösung?

Leipzig war meine erste Wahl, und ich liebe es hier. Nachdem ich in so vielen großen Städten gelebt habe, war ich nicht erpicht darauf, in einer weiteren großen und überfüllten Stadt zu arbeiten. Ich finde, Mitteldeutschland hat eine interessante Geschichte und sehr schöne Städte. Leipzig ist natürlich nicht so groß wie andere Metropolen, aber ich schätze den Charme der mittelgroßen Städte. Und Leipzig ist ein perfekter Ort zum Leben, mit viel Grün und einer schönen Innenstadt. Auch meine Familien hat sich hier schon gut eingelebt.

Was sind Ihre Eindrücke von Mitteldeutschland? Konnten Sie überhaupt welche sammeln durch den Lockdown?

Ich bin seit sechs Monaten hier, davon sitze ich schon drei wegen des Lockdowns zu Hause. Lieber würde ich auch Schulen besuchen, mit Studenten und vielen anderen Menschen direkt ins Gespräch kommen. Wir versuchen nun über Videomeetings die Kontakte zu halten. Dresden, Magdeburg, Erfurt, Halle, Jena und die Sächsische Schweiz konnte ich besuchen. Aber ich möchte natürlich noch viel mehr Städte und Orte in Mitteldeutschland kennenlernen.

Was ist Ihr Ziel? Wie sollen die mitteldeutschen-amerikanischen Beziehungen in drei Jahren, am voraussichtlichen Ende Ihrer Leipziger Amtszeit, aussehen?

Geprägt von einem besseren Verständnis füreinander und einem fruchtbaren Austausch in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Dafür werde ich alles tun.

Von Hannah Suppa und Anita Kecke