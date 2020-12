Eilenburg

Herr Flegel, sind Sie eher der Bier- oder der Weintrinker?

Ich genieße beide Sachen. Ich trinke gern regionale Biere, aber auch die herben Biere des Nordens. Beim Wein bevorzuge ich den Grauen Burgunder aus dem Saale-Unstrut-Gebiet und in der jetzigen Jahreszeit die kräftigen roten Rioja-Weine.

Anzeige

In Ihrem neuen Buch „Rund ums Eilenburger Bier“ haben Sie sich intensiv mit der Brauereigeschichte und dem Gerstensaft in Eilenburg beschäftigt. Gibt es ein interessantes Eilenburger Bier aus früheren Zeiten, das Sie heute gern mal probieren würden?

Sicherlich hätte ich gern einmal das herbe, kräftige braune Eilenburger Bier probiert. Auch schon vor Jahrhunderten gab es sehr gute Biere, die damals wie heute einen guten Ruf hatten, wie beispielsweise das Ducksteiner. Ein Bier aus der Region, welches vor vier bis fünf Jahrhunderten in aller Munde war, war das Torgauer Bier. Auch die Eilenburger Ratsherren bevorzugten bei ihren Umtrünken das Bier der Nachbarstadt. Im 17. Jahrhundert liefen die Eilenburger aber den Torgauern mit ihrem Bier den Rang ab.

Herr Janke, der Wirt des Rialto in Eilenburg, braut seit vorigem Jahr wieder Bierspezialitäten in kleinen Mengen. Kennen Sie das?

Als Herr Janke begann, seine kleine Braustätte einzurichten, suchte er zur Ausgestaltung seiner Birreria historische Ansichten von Eilenburg. Er sprach uns an und das Museum konnte helfen.

Wie finden Sie diesen Neustart?

Ich finde es grandios, dass in Eilenburg endlich wieder jemand den Mut fasste, an die großartigen Traditionen des Braugewerbes anzuknüpfen und offenbar mit Erfolg.

Kommen wir zu Ihrem Buch: Worum geht es?

Um das wichtigste Elixier in der Eilenburger Stadtgeschichte überhaupt. Für viele Jahrhunderte war das Bier der Schrittmacher, der das Tempo der städtischen Entwicklung bestimmte. Bier hatte damals einen ganz anderen Stellenwert als heute. Es war neben dem Brot das wichtigste Grundnahrungsmittel überhaupt. Viele Lebens- und Genussmittel, die heute auf unserem täglichen Speiseplan stehen, gab es damals noch nicht in unseren Breiten, wie die Kartoffel, den Kaffee, die verschiedenen Teesorten, Reis oder Gemüse wie Paprika, Tomate. Deshalb wurde regelmäßig gebacken und gebraut, denn das damalige Bier war nur von kurzer Haltbarkeitsdauer.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich auf rund 100 Seiten mit dem Eilenburger Bier zu beschäftigen?

Das Thema begleitet mich schon lange. Ich habe mich immer wieder punktuell damit befasst. Beispielsweise hielt ich vor mehr als 30 Jahren schon Vorträge darüber und hatte auch eine kleine Artikelserie darüber in Ihrer Zeitung veröffentlicht. Irgendwann wurde dann die Idee geboren, dieses gewichtige Kapitel Eilenburger Stadtgeschichte in Buchform zu bringen. Recherchiert habe ich in Archiven, Museen, Bibliotheken, aber auch im Internet. Als wahre Fundgrube für dieses Thema erwiesen sich die Bestände des Eilenburger Stadtarchivs. Hunderte Seiten der alten Handschriften aus dem 16. bis 20. Jahrhundert wurden in den letzten Jahren für dieses Projekt von mir ausgewertet.

Wo haben Sie für das Buch überall recherchiert?

Da ich schon viele Jahre als Archivar beziehungsweise Museologe unterwegs bin, weiß ich, wo man nach Quellen suchen muss. Besonders schwierig war aber die Suche nach authentischen Objekten zum Braugewerbe. Trotz der Gewichtigkeit des Themas hat sich in den Sammlungen auch des Eilenburger Museums kaum etwas dazu überliefert.

War es demnach schwierig an Informationen zu kommen?

Es war viel Quellenarbeit notwendig. Allein vom 19. bis 20. Jahrhundert gab es in Eilenburg mehrere industriemäßige Brauereien. Und da ist wenig publiziert worden. Ein großer Teil aus dieser Zeit stammt deshalb aus den Archivalien, die im Eilenburger Stadtarchiv verwahrt sind.

Bis in welches Jahr gehen Sie auf die Eilenburger Biergeschichte ein?

Sie reicht zumindest ansatzweise bis in die Zeit der alten Germanen zurück. Das Bier war unter anderem fester Bestandteil ritueller Handlungen. Und so mancher untreue germanische Krieger wurde von der eifersüchtigen Partnerin durch in den Gerstensaft gemixte Beigaben wie zum Beispiel dem Bilsenkraut in den ewigen Schlaf versetzt. Das Reinheitsgebot für Bier gab es ja noch nicht und jede Hausfrau hatte ihre eigene Rezeptur.

Was ist das Besondere am Eilenburger Braugewerbe?

Die Besonderheit besteht darin, dass über den gesamten mit Quellen belegbaren Betrachtungszeitraum die Anzahl der brauberechtigten Eilenburger Bürger mit um die 200 relativ konstant blieb. Jetzt eine gewagte These von mir: War die Stadt Eilenburg vor über 800 Jahren genau für 200 Grundstücke geplant worden…? Eine weitere Besonderheit ist, dass Eilenburg durch seine Nähe zu Leipzig mit seiner Bierproduktion vom rasanten Wachstum der Nachbarstadt nach den kaiserlichen Messeprivilegien von vor rund 500 Jahren wie kaum eine andere Stadt profitierte. Die Leipziger Brauer waren nicht mehr in der Lage, den Bierdurst der Bürger, Studenten und Messebesucher zu stillen. Vor allem im 17. Jahrhundert wurde Eilenburg zum wichtigsten auswärtigen Lieferanten für Leipzig.

Wann wurde das letzte Mal Bier in Eilenburg gebraut?

Um 1922 war es erst einmal mit der Eilenburger Bierherrlichkeit vorbei, bis fast 100 Jahre später ein Eilenburger Gastronom einen Neuanfang wagte. Aber es gibt noch den Bürger Z in Eilenburg, der selbst in der Küche seiner Wohnung Bier absetzte, dass ich auch einmal verkosten durfte.

Woran liegt es, dass die Brauereien in Eilenburg alle nicht überlebt haben?

Die Eilenburger Brauereien haben es nicht geschafft, über den Mittelstand hinaus zu wachsen. Im Raum Leipzig waren große Bierkonzerne entstanden, die um 1900 begannen begünstigt durch Krisen den mitteldeutschen Markt zu bereinigen. 1922 wurde das letze Eilenburger Brauhaus schließlich geschluckt.

Wie lange hat die Arbeit an dem Buch gedauert?

Im Prinzip zumindest punktuell mehr als 35 Jahre.

Was würden Sie sagen: Für wen ist Ihr Buch besonders interessant?

Es ist ein Geschichtsbuch für all diejenigen, die ein klein wenig an ihrer Heimatstadt hängen und noch etwas über ihre Stadt wissen möchte, was sie zuvor noch nicht gehört oder gelesen haben.

Das Buch „Rund ums Eilenburger Bier“, knapp 100 Seiten, Hardcover, erschienen im Verlag für die Heimat, ist im Eilenburger Buchhaus sowie im Schreibwarengeschäft Heinrich erhältlich. Preis: 16,95 Euro.

Zur Person Andreas Flegel ist 61 Jahre alt, gebürtiger Eilenburger und aufgewachsen in Wöllnau. Nach der Schule lernte er zunächst den Beruf des Archivars, später studierte er Museologie. Seit Ende der 1970er-Jahre arbeitet er im Eilenburger Stadtmuseum. 1990 übernahm er schließlich die Leitung der Einrichtung. Flegel ist außerdem Mitglied im Eilenburger Geschichts- und Museumsverein und hat schon zwölf Bücher zur Geschichte der Stadt veröffentlicht, außerdem Beiträge für verschiedene Publikationen verfasst. Einheimische und Gäste führt er zudem gern durch die Eilenburger Bergkelleranlagen.Sein Steckenpferd sind historische Stadtansichten von Eilenburg. Auch darüber hat er 2011 ein Buch geschrieben. Flegel ist verheiratet und lebt in der Stadt Eilenburg.

Von Nico Fliegner