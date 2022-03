Neues Bundesgesetz: Sachsen braucht deutlich mehr Flächen für Windräder

Dresden

Es ist keine zwei Monate her, dass sich die sächsische Landesregierung auf einen Kompromiss zum Ausbau der Windkraft geeinigt hat. Doch im Zuge der durch Wladimir Putins Krieg entfachten Energiekrise droht das mühevoll errungene Regelwerk zu Makulatur zu werden: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) plant ein Windkraft-Gesetz des Bundes – und weil in Sachsen weit weniger Flächen als dafür notwendig ausgewiesen sind, steckt der Freistaat erneut in einem gewaltigen Dilemma.

Mehr Windrad-Flächen: Bund dringt auf deutlich mehr Flächen

„Wenn wir nicht genügend Flächen vorweisen können, dann kann der Bund durchgreifen“, machte Sachsens Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) am Freitag in Dresden klar. Konkret geht es um die sogenannten Flächenziele, die Habeck in dem neuen Gesetz vorschreiben und als verbindlich deklarieren will. Demnach müssten zwei Prozent der Landfläche für die Windkraft reserviert werden.

Die genaue Verteilung auf die Bundesländer steht laut Günther zwar noch nicht fest, da beispielsweise Stadtstaaten wie Bremen oder Hamburg die Ziele kaum erfüllen und deren Anteile auf andere übertragen werden könnten. Doch Günther räumt schon jetzt ein: „Wenn der Bund diese zwei Prozent festlegt, müssen wir in Sachsen neu diskutieren.“ Andernfalls würde das Bundesrecht mit allen Konsequenzen durchgesetzt werden.

Freistaat hinkt beim Ausbau von Windkraft-Anlagen hinterher

Tatsächlich hinkt der Freistaat insbesondere beim Windkraft-Ausbau bundesweit deutlich hinterher. Aktuell sind 0,2 Prozent der Landesfläche für Windräder verplant. Mit dem neuen Baurecht und den darin enthaltenen Abstandsregeln würde Sachsen auf 0,7 bis 0,8 Prozent kommen – „das reicht noch nicht“, rechnet Günther vor. Immerhin wäre nach den Bundesplänen eine Verzehnfachung zum heutigen Stand notwendig.

Dagegen wurde im vergangenen Jahr in Sachsen lediglich eine einzige Anlage neu errichtet, während elf Windräder abgebaut wurden. Das macht ein Leistungsminus von 6,8 Megawatt aus. Damit hat der Freistaat die schlechteste Bilanz unter den deutschen Flächenländern. Bereits im Jahr 2020 war der Ausbau mit einem Plus von 3,8 Megawatt weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

In diesem Zusammenhang gesteht Sachsens Energie- und Klimaschutzminister: Derzeit liege kein Überblick vor, wie viele Anlagen in diesem Jahr gebaut werden sollen. „Wir brauchen schnellere Genehmigungen, insbesondere für das Repowering“, fordert Günther mit Blick auf die bis zu sieben Jahre dauernden Genehmigungsverfahren für neue Windräder. Durch das Repowering, also das technische Aufrüsten von bestehenden Anlagen, könnte es aber möglich sein, „im Laufe des Jahres einige Projekte“ umzusetzen.

Sachsen braucht für aktuelle Klimaziele etwa 200 neue Windräder

Dennoch seien weitere Lockerungen notwendig: „Bislang haben wir vor dem Hintergrund der Kompromisse aus dem Koalitionsvertrag diskutiert“, erklärt der Energie- und Klimaschutzminister – doch inzwischen seien die Vorzeichen nicht zuletzt aufgrund des Krieges gegen die Ukraine andere und gehe es um mehr Unabhängigkeit von russischen Rohstoff-Lieferungen. CDU, Grüne und SPD hatten sich Ende 2019 auf eine Verdoppelung der erneuerbaren Energien bis 2024 verständigt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten zusätzlich vier Terawattstunden erzeugt werden, wovon „der Hauptteil durch Windenergie gewonnen werden soll“, wie es in der Vereinbarung heißt. Dafür wären etwa 200 neue, leistungsfähigere Anlagen notwendig.

Günther kritisiert: Wir könnten schon viel weiter sein

„Wir könnten viel weiter sein, wenn es ein gemeinsames Verständnis geben würde, um nach vorn zu kommen“, sagt Günther mit Blick auf die Koalition. In Sachsen gebe es „eine gewisse Tradition“ an Skepsis und bei Verhinderung von erneuerbaren Energien – „das ist Teil des Problems“. Unterstützung für seinen Kurs erhält der sächsische Minister nun aus Berlin: Dienten Abstandsregeln dazu, eine „Verhinderungsplanung“ zu betreiben, kündigte Habeck unlängst an, dürften diese nicht länger bestehen bleiben. Den Erneuerbaren solle eine „überragende öffentliche Bedeutung“ zuerkannt werden.

Die sächsische Gesetzesänderung, die momentan noch im Landtag beraten wird, enthält neben vorsichtigen Lockerungen beim Abstand zu Wohngebäuden einen weiteren wichtigen Punkt: Die Kommunen erhalten die Möglichkeit, den Mindestabstand von 1000 Meter unterschreiten zu dürfen. Das bedeutet: Wenn Gemeinde- oder Stadträte dem Windrad-Bau zustimmen, kann die Entfernung auch geringer sein. Um das Flächenpotenzial für Windräder zu erhöhen, sollen zudem auch Tagebau-Restlöcher einbezogen werden.

Studie bescheinigt gute Akzeptanz von erneuerbaren Energien

Günther fühlt sich nun durch eine Akzeptanzstudie bestätigt, die sein Haus im vergangenen Herbst beim Marktforschungsunternehmen Innofact AG in Auftrag gegeben hatte und deren Ergebnisse am Freitag in Dresden vorgestellt wurden. Demnach sind rund zwei Drittel der 1517 befragten Sächsinnen und Sachsen gegenüber den erneuerbaren Energien positiv eingestellt. Günter spricht deshalb von einem „starken Signal für den Ausbau“: Es habe sich gezeigt, dass Sachsen bundesweit doch keine Ausnahme sei, sondern „ein Normalfall“.

Im sächsischen Stadt-Land-Vergleich trifft die Energiewende in der städtischen Bevölkerung auf 50 Prozent Zustimmung, in ländlichen Regionen auf 45 Prozent. Den zusätzlichen Ausbau halten unter den in Städten Befragten 45 Prozent für notwendig, bei der Bevölkerung auf dem Land sind es 38 Prozent. Bei den einzelnen Energiearten erhält Wasserkraft mit 75 Prozent die größte Zustimmung, gefolgt von Solarparks (57 Prozent) und Windrädern (56 Prozent).

Von Andreas Debski