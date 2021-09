Leipzig

Das Ingenieurs- und Technologieberatungsunternehmen Akka Technologies zeigt am Standort Leipzig Flagge. Am Donnerstag wurde auf der Alten Messe ein deutschlandweit einzigartiges „Digital Center of Excellence“ (DCE) eröffnet. Seine Aufgabe ist es, digitale Innovationsprojekte zu beschleunigen und gleichzeitig die digitale Transformation von Unternehmen voranzutreiben.

„Wir suchen die besten Talente“

Insgesamt werden in den kommenden drei Jahren 250 neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte vor Ort geschaffen, 60 davon sind schon an Bord. „Vielleicht werden es sogar mehr. Das wäre mir noch lieber“, sagt Peter Mehrle. „Wir suchen die besten Talente.“ Mehrle ist seit Juli neuer CEO von Akka Deutschland, dem europäischen Marktführer für Ingenieurberatung. Vorgänger Derrick Zechmair hatte nach einem anderthalbjährigen massiven Umbau des Unternehmens den Entwicklungsdienstleister verlassen.

Flächen stünden im Gebäude gegenüber vom Möbelhaus Porta laut Mehrle jedenfalls noch zur Verfügung. Er hofft vor allem auf junge Absolventen beispielsweise von der HTWK, der Uni Leipzig oder auch den TU in Dresden und Chemnitz – Ingenieure, Software-Entwickler und -Tester, IT-Experten, Testingenieure. Derzeit umfasst der Standort rund 1000 Quadratmeter Fläche. Die Räume können binnen kürzester Zeit flexibel umgewandelt werden.

Akkademy zieht von der Hauptpost um

Gleichzeitig zieht die bereits seit 2019 in Leipzig ansässige und als Bildungsträger zertifizierte Akkademy, die Toptalenten und erfahrenen Ingenieuren neuste Trainingsprogramme bietet, von der früheren Hauptpost auf dem Augustusplatz mit auf die Messe. Akka bildet dort Spitzen-Ingenieure für die in Deutschland sehr starke Autoindustrie aus und unterstützt beispielsweise BMW, Audi, Porsche, Daimler und auch Volkswagen.

Zum Auftakt präsentierte das Unternehmen am Donnerstag zahlreiche Projekte, unter anderem zur E-Mobilität oder auch zur intelligenten Verkehrsführung. So könnte künftig beispielsweise eine Software Rettungsfahrzeugen eine Rettungsgasse schaffen, indem Ampeln entsprechend geschaltet werden und Autofahrer Hinweise auf ihrem Display erhalten. Innerhalb eines knappen Vierteljahres wurde außerdem ein Camping-Caravan-Fahrzeug komplett digitalisiert und ist nunmehr in vielen Funktionen per App steuerbar.

„Digital Hub des Ostens“

Mit der Expansion reagiere Akka auf die rasant steigende Nachfrage nach digitaler Expertise in der Region, so Mehrle. Das Kompetenzzentrum unterstreiche so die hohe strategische Bedeutung des Standorts Leipzig und unterstütze die Entwicklung der Stadt zum „Digital Hub des Ostens“. Denn der digitale Innovationsdruck auf die Kunden wachse kontinuierlich, sagt Mehrle.

Zugleich stärke das Unternehmen aber auch die digitale Forschungs- und Entwicklungslandschaft in Sachsen. Insgesamt handele es sich um eine Investition im zweistelligen Millionenbereich, so Mehrle, ohne konkreter zu werden. Der Freistaat Sachsen fördert das Kompetenzzentrum außerdem mit rund 2,6 Millionen Euro.

Akka will durch Adecco wachsen

Die an der Pariser Börse notierte französische Unternehmensgruppe Akka Technologies beschäftigt sich mit Ingenieurberatung und Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Mobilitätsindustrie. Das Unternehmen unterstützt Industrieunternehmen beispielsweise aus der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Luftfahrtindustrie oder auch der Biowissenschaften mittels digitaler Technologien.

Akka Technologies soll Anfang kommenden Jahres vom Schweizer Personaldienstleister Adecco Group für zwei Milliarden Euro aufgekauft werden. Adecco will Akka dann mit seiner eigenen Marke Modis kombinieren, um damit auf dem Weltmarkt zur Nummer zwei der Entwicklungsdienstleister hinter Capgemini zu werden. „Auswirkungen auf Leipzig hat das aber erst mal nicht“, sagt Mehrle. „Und wenn ja: nur positive.“

