Leipzig

Etwa zehn Wochen habe man verloren. Zehn Wochen, die beim Aufbau einer neuen Behörde fehlen. „Corona hat auch uns nicht verschont“, sagt Doris Drescher. Bei der Personalgewinnung für das neue Fernstraßen-Bundesamt (FBA) mit Hauptsitz in Leipzig wollten sie und ihr Führungsteam viel weiter sein. „45 Leute sind bislang an Bord“, sagt sie. Bis Jahresende sollen es 145 sein. Mit Sammelausschreibungen für gleichartige Tätigkeiten in den Bereichen „Planung, Bau und Straßenrecht“ sowie „Rechts- und Fachaufsicht“ will sie nun verlorene Zeit aufholen.

Den Zeitplan für den Bezug einer neuen Immobilie in Leipzig brachte Corona indes nicht durcheinander. „Die Handwerker legen sich mächtig ins Zeug“, so Drescher.

Im Dezember will die Behörde in ein neues Gebäude umziehen

Im Dezember soll das FBA, dessen Präsidentin sie seit März dieses Jahres ist, in das frühere Bank- und Geschäftshaus in der Friedrich-Ebert-Straße nahe des Waldplatzes ziehen. Die jetzigen Räumlichkeiten im Barmer-Gebäude an der Langen Straße im Osten der Stadt reichen schon bald nicht mehr aus, zumal bei der Behörde allein in Leipzig einmal gut 200 Mitarbeiter tätig sein werden. Mit den Außenstellen in Bonn, Gießen und Hannover sollen es bis Anfang 2023 rund 420 sein. In Bonn habe man ebenfalls eine passende Immobilie finden können, in Hannover und Gießen gehe man mit einer Interimslösung an den Start.

Die neue Behörde ist Teil der größten Reform in der Geschichte der Autobahnen in Deutschland. Ab Januar 2021 soll die Verwaltung der Fernstraßen des Bundes neu organisiert werden. Für Planung, Bau, Betrieb und Erhaltung der Autobahnen ist die Autobahn GmbH zuständig. In den Händen des FBA liegen die Planfeststellung, eine Reihe von straßenrechtlichen Vollzugsaufgaben und die Fach- und Rechtsaufsicht.

Bayern und drei weitere Länder spielen vorerst nicht mit

Der Bund verfolgt mit der Reform das Ziel, die Prozesse bundesweit einheitlicher und effizienter zu gestalten und will so Zeit und Geld sparen. Allerdings nehmen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg die gesetzliche Möglichkeit war, die Planfeststellungen selbst durchzuführen. Das haben sie im laufenden Prozess des Reformvorhabens erklärt. Drescher, die mit Straßenbau und Verkehr bestens vertraut ist und zuvor als Präsidentin des sächsischen Landesamts für Straßenbau und Verkehr für Planung, Bau und Erhaltung der Straßen verantwortlich war und die Fach- und Rechtsaufsicht über die Kommunen im Freistaat unter sich hatte, sucht dennoch den Kontakt zu allen Bundesländern. Natürlich auch zu den Ländern, die die Planfeststellung weiterhin selbst betreiben. „Mein Ziel ist es, eine zuverlässige Genehmigungsbehörde zu schaffen. Diese soll offen für Bürger sein, sich nicht abschotten und durch Digitalisierung Zeit sparen.“ Enger Kontakt zu Umweltschutzbehörden und Umweltverbänden gehört ebenfalls dazu.

Sie hofft, dass die Arbeit des FBA die Länder, die weiterhin die Planfeststellung behalten, überzeugt, die Aufgabe in einigen Jahren abzugeben. Rein rechtlich hätten diese die Möglichkeit, ihre Planung wie die restlichen Bundesländer der neuen Bundesoberbehörde anzuvertrauen.

Beim Straßenrecht ist das FBA für alle Länder zuständig

Logisch sei das aus Sicht Dreschers ohnehin, zumal in puncto Straßenrecht das FBA bundesweit zuständig ist. Bei den jährlich etwa 4500 Verfahren geht es beispielsweise um die bauliche Freihaltung eines 40 Meter breiten Streifens rechts und links von Autobahnen oder einheitliche Regelungen von Werbung entlang dieser Straßen.

Neben dem Personalaufbau in den eigenen Reihen ist das FBA auch für die Beamten der Autobahn GmbH zuständig. Notwendig ist das, weil ein Teil der Mitarbeiter, die von den Ländern zur GmbH wechseln, verbeamtet ist. Und nur eine Behörde darf dienstrechtlich tätig werden und zum Beispiel Besoldung, Urlaub, Fortbildung oder Beförderung regeln.

Laufende Planfeststellungsverfahren sollen die Länder noch zu Ende führen. Neue Anträge auf Planfeststellung für den Neubau, Umbau oder die Änderung von Autobahnen übernimmt das FBA ab dem 1. Januar 2021.

Konkret betreffe das beispielsweise den Ausbau der Autobahn A 4 bei Dresden sowie Projekte in Nordrhein-Westfalen. Auch die Vollendung der A 100 im Osten Berlins sowie der geplante Umbau des Autobahndreiecks Funkturm gehören zu den zukünftigen Projekten des FBA.

Umbau des Autobahndreiecks in Berlin bringt Konflikte

Eigentlich, so das Credo der 57-Jährigen, sollen Planfeststellungen künftig nicht länger als zwei Jahre und damit wesentlich kürzer als bisher dauern. Ob das Projekt Autobahndreieck in der Bundeshauptstadt allerdings in dieser Zeit zu stemmen ist, bleibt abzuwarten.

Allein schon der Umfang des Vorhabens ist gewaltig: Am Autobahndreieck Funkturm sind die insgesamt 25 Brückenbauwerke über die Jahre verschlissen und müssen dringend erneuert werden - und das bei laufendem Verkehr. Frühestens 2023 soll der Umbau beginnen. Die geschätzte Bauzeit liegt bei sieben bis acht Jahren. Obwohl noch nicht einmal begonnen, rechnet Drescher mit hohem Konfliktpotenzial besonders bei den Anwohnern. Für das FBA als Planfeststellungsbehörde eines der ersten Großprojekte.

Von Andreas Dunte