Neues Leipziger Ankommenszentrum startet am Mittwoch seinen Betrieb

Leipzig

Die Stadt Leipzig reagiert auf den wachsenden Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine und eröffnet am Mittwoch ein neues Ankommenszentrum. Die Registrierungsstelle ist in der Turnhalle der Gerda-Taro-Schule (Telemannstraße 9) untergebracht und wird die bisherige Dependance im Neuen Rathaus ersetzen, hieß es am Montag.

Im neuen Leipziger Ankommenszentrum werden 30 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen – und die bisherige Kapazität bei der Registrierung damit potenziell verdreifacht. Damit die Arbeitsplätze auch alle parallel betrieben werden können, sei personelle Unterstützung aus verschiedenen kommunalen Ämtern sowie mit Hilfe des Jobcenters organisiert worden.

Mehr Platz und überdachter Wartebereich

„Am neuen Standort ist nicht nur mehr Platz als im Neuen Rathaus, es steht auch ein größerer überdachter Wartebereich zur Verfügung. Für eine separate Kinderspielecke ist ebenfalls gesorgt“, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Aufgrund der Corona-Pandemie könne der Zutritt zur Behörde allerdings weiterhin nur mit einem 3G-Nachweis und einer FFP2-Maske erfolgen. Vor Ort stünden dazu auch kostenlose Testmöglichkeiten bereit.

Im Ankommenszentrum können sich Geflüchtete, die nicht bereits in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates registriert wurden, in der Stadt Leipzig anmelden und erhalten dabei verschiedene wichtige Unterlagen. So werden eine Aufenthaltsbescheinigung ausgestellt, eine sofortige Beschäftigungserlaubnis und eine Bescheinigung mit der kostenlos medizinische Hilfen in Anspruch genommen werden können. Zudem kann hier auch finanzielle Unterstützung beantrag werden – die sich an den Leistungen für Asylbewerber orientiert.

Neues Rathaus schließt Registrierung am Dienstagabend

Das bisherig Ankommenszentrum im Neuen Rathaus werde am Dienstag zum letzten Mal geöffnet haben, hieß es. Künftig könnten Anmeldungen dann nur noch im Gebäudekomplex in der Telemannstraße 9 durchgeführt werden. In den vergangenen Wochen hatte Geflüchtete häufig sogar nachts vor dem Neuen Rathaus campiert, um Termine bei der Anmeldung ergattern zu können.

Die jetzt genutzte Turnhalle gehört zum benachbarten Gymnasium der Gerda-Taro-Schule. Neben dem Schulsport wurde diese bisher von zwei Sportvereinen genutzt. Während der Unterricht in den kommenden Wochen und Monaten auf den Freiflächen vor der Halle durchgeführt werden soll, hätten die Sportvereine teilweise vorübergehen in anderen Halle Unterschlupf gefunden.

Von Matthias Puppe