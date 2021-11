Leipzig

Wer sein Auto für eine Woche am Flughafen Leipzig/Halle abstellt, muss dafür weniger zahlen als für eine Stunde Parken an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main. Damit ist das Parken am Flughafen Schkeuditz deutschlandweit am günstigsten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse des Verbraucherschutzverbandes Berlin/Brandenburg. Der Verband hat die Parkplatzpreise an 16 der größten deutschen Airports analysiert und dabei enorme Preisunterschiede festgestellt.

Kurzzeitparkplatz für drei Euro je Stunde

Den ersten Platz im Ranking teilt sich der Flughafen Leipzig/Halle mit dem Flughafen Dresden. An beiden mitteldeutschen Verkehrsdrehscheiben kostet das Parken im 750-Meter-Radius vom Terminal pro Woche nur 15 Euro – wenn die Parktickets rechtzeitig online geordert und bezahlt werden. Geschieht das nicht, wurde in dieser Parkzone ein teuerster Preis pro Woche von 72 Euro in Dresden und 120 Euro in Leipzig ermittelt. Im Ranking lag der Durchschnitt der günstigsten Preise pro Woche im Ranking bei 42 Euro, der der teuersten Preise bei 143 Euro.

Untersucht wurden auch die Kurzzeitparkplätze, die aktuell in vielen Airports unter der Bezeichnung Kiss & Fly firmieren. Auch dort ist Leipzig sehr günstig: So kostet eine Stunde parken nur drei Euro; in Dresden sind es vier Euro. Der Durchschnitt der untersuchten 16 Flughäfen liegt bei neun Euro.

„Insgesamt zeigt unsere Analyse vor allem, dass es sich für Reisende in den meisten Fällen lohnt, einen Flughafen-Parkplatz frühzeitig online zu reservieren“, sagt Florian-Erik Eichhorn, Vorsitzender des Verbraucherschutzverbandes Berlin/Brandenburg. „An sieben der 16 analysierten Flughäfen beträgt die Differenz zwischen dem günstigsten und dem teuersten Wochenparkplatz nämlich mehr als 100 Euro. Das ist viel Geld, das am Urlaubsort sicherlich besser investiert werden kann als am Flughafen.“

Privatplatzanbieter machen Konkurrenz

Im Ranking wurde auch untersucht, warum einige Airports beim Wochenparkpreis günstiger sind als andere. Das Ergebnis: Häufig gibt es in zwei oder drei Kilometer Entfernung günstige Privatplatzanbieter, die die Fluggäste dann auch mit einem kostenlosen Shuttle-Service zum Terminal transportieren lassen

Die Verbraucherschützer haben auch noch andere Merkwürdigkeiten beim Parken an Deutschlands Airports festgestellt: So kann allein das Abholen eines Fluggastes am Airport Köln/Bonn schnell teurer werden als der eigentliche Flug. Zehn Minuten Parken sind am Konrad-Adenauer-Flughafen zwar kostenfrei. Wer jedoch – beispielsweise wegen einer Flugverspätung – eine Stunde am Kölner Kiss & Fly-Parkplatz wartet, zahlt dafür 24 Euro. Für diese Summe könnten Reisende aktuell mit einer Billigfluggesellschaft von Köln nach Mailand oder London und wieder zurückfliegen – inklusive Handgepäck.

Teuer ist das Bringen oder Abholen am Düsseldorfer Airport. Hier ist das Parken 5 Minuten kostenfrei. Danach werden allerdings ganze 5 Euro pro 5 Minuten fällig. Hochgerechnet auf eine Stunde wären das 55 Euro. Allerdings beträgt die Höchstparkdauer hier 30 Minuten, was für Autofahrer Kosten in Höhe von 20 Euro verursacht. Mit den drittteuersten Parkpreisen für das Abholen müssen Reisende am Flughafen Frankfurt am Main rechnen. Hier kostet das Kurzzeit-Parken 15 Euro pro Stunde.

Düsseldorfer Flughafen besonders teuer

Die insgesamt teuersten Preise aller analysierten Airports erhebt der Düsseldorfer Flughafen. Dort müssen Reisende mindestens 79 Euro für einen Wochenparkplatz hinlegen. Das gilt selbst für vorab reservierte Parkplätze. Im schlimmsten Fall können in Düsseldorf sogar bis zu 266 Euro fällig werden – ebenfalls Höchstwert der Analyse der Verbraucherschützer aus Berlin/Brandenburg. Aktuell ist es unter anderem möglich, für den gleichen Preis von Düsseldorf nach Barcelona und wieder zurückzufliegen.

Vergleichsweise günstig sind die wöchentlichen Parkpreise ebenfalls an den Flughäfen Frankfurt Hahn und Bremen (jeweils 24 Euro). Auch am Flughafen Köln/Bonn und dem Berliner Hauptstadt-Airport BER können Reisende ihr Auto eine Woche lang für unter 30 Euro parken, wenn sie ihren Parkplatz rechtzeitig online reservieren. An beiden Airports kostet das wöchentliche Parkticket im besten Fall 29 Euro und somit nur 5 Euro mehr als eine Stunde Parken am Drop-Off-Parkplatz des Köln-Bonner-Flughafen.

Nicht untersucht wurde, wie viele geparkte Fahrzeuge an den Airports gestohlen werden. Diebe lassen sich oftmals durch die Überwachung per Video und Streife nicht mehr abschrecken.

Von Andreas Tappert