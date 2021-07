Neues Wohngebiet: Wermsdorf sucht den Super-Bauherren

Wermsdorf

Noch ist am künftigen Wohngebiet Schlossblick in Wermsdorf kein Spatenstich getan, trotzdem gibt es bereits viele Interessenten. Deutlich mehr als Bauplätze, davon stehen nämlich nur 13, maximal 14 zur Verfügung.

Punktesystem für steigende Chancen

Deshalb hat der Gemeinderat jetzt Kriterien festgelegt, wonach die Käufer der Parzellen ausgewählt werden sollen. Ein Punktesystem regelt dabei, wer in der Vergabe nach oben steigt und realistische Chancen auf eines der begehrten Grundstücke hat.

Steigende Nachfrage nach Baugrundstücken

Es ist das erste Mal, dass ein solcher Auswahlprozess in der Gemeinde gestartet wird, da die Nachfrage nach Baugrundstücken in den vergangenen Jahren spürbar angezogen hat. Das Rad haben die Wermsdorfer dabei aber nicht neu erfunden, machte Bürgermeister Matthias Müller (CDU) klar. So habe man sich in der Partnergemeinde Stockach informiert und auch die Gemeinde Doberschütz frage Interessenten Ähnliches ab.

Mehr Punkte für kleine Kinder

Kurz gesagt, lässt sich das Punktesystem so zusammenfassen: Je mehr Wermsdorf, umso besser. Konkret bedeutet das, junge Familien mit mehreren Kindern haben gute Chancen. Für jedes Kind bis zwölf Jahre gibt es drei Punkte. Ist der Nachwuchs schon älter, sind es nur noch zwei Punkte pro Kind. Wer einen Arbeitsplatz in der Gemeinde hat, darf sich dafür noch einmal zwei Punkte gutschreiben. „Das ist unser Beitrag zur CO2-Senkung. Wir wollen damit unterstützen, dass niemand weit fahren muss“, begründete Matthias Müller.

Auch Ehrenamt punktet

Und für ein Ehrenamt in Vereinen der Gemeinde kommen nochmals jeweils zwei Punkte hinzu. Interessant ist auch der Rückkehrer-Bonus: Wer schon einmal fünf Jahre seinen Hauptwohnsitz in Wermsdorf oder einem der Ortsteile hatte, streicht dafür vier Punkte ein. Damit sollen junge Leute, die früher für Ausbildung oder Studium ihre Heimat verlassen mussten und nun zurückkehren wollen, unterstützt werden.

Lebensalter fließt in Bewertung ein

Nicht ganz so deutlich fällt die Bewertung des Lebensalters der Bewerber aus: Auf Dauer angelegte Gemeinschaften, die zusammen ein Lebensalter bis 70 Jahre erreichen, bekommen zwei Punkte. Paare, die gemeinsam schon bis 80 Jahre alt sind, nur noch einen Punkt.

Losverfahren oder Bietergefecht

„Wir wollen ganz klar junge Familien, deren Kinder dann bei uns auch die Kitas und Schulen besuchen“, so der Bürgermeister. Es sei nicht ganz einfach gewesen, sich auf ein Modell zu verständigen. Auch ein Losverfahren oder ein Bietergefecht wären Varianten gewesen.

Ziel ist transparentes Verfahren

Auf Grundlage der jetzt beschlossenen Auswahlkriterien können sich Interessenten nun für die Baugrundstücke im Wohngebiet Schlossblick bewerben. Man wolle damit ein transparentes, diskriminierungsfreies und einheitliches Vergabeverfahren schaffen, so der Bürgermeister.

Variante für Gleichstand

Unter allen Bewerbern wird damit eine Rangliste aufgrund der Punktevergabe erstellt. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über den Platz in der Rangliste. Man werde darüber auch alle informieren, die sich schon bisher gemeldet haben und über den Modus informieren.

Bis Jahresende Klarheit

Die ersten Aufträge zur Erschließung sind bereits vergeben. „Unser Ziel ist es, zum Jahresende Klarheit für alle Interessenten zu schaffen“, kündigte Müller an. Die Gemeinderäte stimmten geschlossen für die Auswahlkriterien.

Von Jana Brechlin