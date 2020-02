Neujahrsempfang: Mediclin in Düben braucht Bahnanschluss

Hohenprießnitz

„ Grenzregion Nordsachsen – von der Grenzregion zur Mitte“, so hatte die Mediclin am Standort Bad Düben ihren Neujahrsempfang im Barockschloss Hohenprießnitz am Mittwoch etwas provokativ überschrieben. Worauf dieses Motto ganz konkret anspielte, das machte schon der im Foyer des Barockschlosses Hohenprießnitz liegende abgeschnittene Schienenstrang deutlich.

Die abgeschnittene Schiene im Foyer des Barockschlosses. Quelle: Ilka Fischer

Bad Düben wartet auf den Anschluss an die Bahn. „Es ist neben Bad Schmiedeberg das einzige Grundzentrum das keinen solchen hat“, stellte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) später in der Podiumsdiskussion klar. Doch zuerst hieß es nicht auf den Bahnanschluss, sondern auf Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ( CDU) warten, der sich etwa zehn Minuten verspätete und sich dann noch die Zeit nahm, um den einen oder anderen der rund 130 Gäste im Barocksaal persönlich zu begrüßen.

Blick auf den Neujahrsempfang im Saal des Barockschlosses. Quelle: Ilka Fischer

Zwei Stunden von Bitterfeld nach Bad Düben

Volker Hippler, Vorstand der Mediclin AG, stellte in seinem kurzen Grußwort klar, „dass die Attraktivität eines Standortes auch davon abhängt, wie schnell man ihn erreicht“. Kermit Behnisch, seit Oktober kaufmännischer Direktor, wohnt inzwischen in Bad Düben. Er erinnert sich noch genau an seine erste Fahrt. „Von Bad Schwartau bei Lübeck bis nach Bitterfeld ging es ja ganz schnell“, erklärte er. Doch für die letzten 24 Kilometer habe er dann zwei Stunden mit dem Bus gebraucht. „Da wäre ein Marathonläufer schneller.“

Michael Kretschmer machte klar, dass er sich für einen besseren länderübergreifenden Verkehr einsetze. Dass sich da durchaus etwas bewegen lässt, machte er an der Straße, die von Bad Schmiedeberg Richtung Sachsen führt, fest. „Deren Sanierung haben wir beim Ministerpräsidenten-Gipfel 2018 in Bad Schmiedeberg angeschoben.“

S-Bahn wäre Sechser im Lotto

Moderator Roman Mölling aus Leipzig, der zum Empfang extra mit Bahn und Bus anreiste, lieferte mit seiner Erfahrung: „Ich war tatsächlich nach 48 Minuten in Hohenprießnitz“, dem Ministerpräsidenten aber auch eine Steilvorlage in Sachen Bahn. „Wenn man mit der Bahn 50 Minuten braucht und mit dem Bus auch nur eine Stunde, muss man darüber nachdenken.“

Wie beim Verkehr die Grenzen zu Sachsen-Anhalt überwunden werden können, war das Thema der Podiumsdiskussion, hier von links: Ron Böhme, Astrid Münster, Michael Kretschmer, Dr. Jacqueline Repmann und Roman Mölling. Quelle: Ilka Fischer

Astrid Münster brachte dennoch den Wunsch der Stadt so auf den Punkt: „Eine S-Bahn Leipzig – Eilenburg – Bad Düben – Bad Schmiedeberg – Wittenberg wäre für uns wie ein Sechser im Lotto mit Superzahl.“ Auch die ärztliche Direktorin Dr. Jacqueline Repmann, die das Kommen von Michael Kretschmer übrigens beim Frauennetzwerktreffen im Sommer in Dresden initiiert hat, unterstrich: „Wir brauchen die S-Bahn für die Stadt, aber auch für unsere Mitarbeiter und Patienten.“ Ron Böhme, Fachbereichsplaner beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV), bat darum, die eventuellen Auswirkungen auf den PlusBus zu bedenken. Der PlusBus, inzwischen ein Exportschlager des MDV, der sogar schon Schleswig-Holstein erreicht hat, könnte dann wegfallen. „Und die feste Marke mit Anschluss an S- und Regionalbahn kommt, anders als die Bahn, in alle Orte.“

Nahverkehr ist im Gespräch

Handlungsbedarf sieht er dennoch: „Bei der S-Bahn ist dem MDV die Verbunderweiterung bis Wittenberg bereits gelungen, beim Bus dagegen nicht.“ Unwidersprochen blieb, dass sich in Sachen Nahverkehr derzeit einiges bewegt. Böhme: „Schon weil der Nahverkehr, anders als noch vor zehn Jahren, jetzt überall ein Thema ist.“

Besucher verfolgen beim Neujahrsempfang die kurzen Videos. Quelle: Ilka Fischer

Von Ilka Fischer