Dresden

Früh übt sich, was ein Meister werden will. Und das will Luke Seidel auf jeden Fall. Ein bewunderter „Meister“ auf der Bühne wäre er gern. Sie ist das begehrte Ziel des Neunjährigen. Dort zeigt er sich aber nicht etwa als Batman oder als ein anderer Superheld, sondern am liebsten in schönen Kleidern. „Mir gefällt alles, was glitzert, glänzt und Federn hat“, verrät er den DNN. Schon mit drei Jahren, berichtet seine Mutter Nadine, verkleidete sich Luke im Kindergarten als Prinzessin. Mit fünf überzeugte er dort auch andere Kinder von der Verwandlung und studierte sogar kleine Aufführungen ein. Die Hauptrolle spielte natürlich immer Luke.

Eine Solo-Nummer auf der großen Bühne

Jetzt geht der kleine Zwickauer in die dritte Klasse und freut sich, wenn seine Mitschüler gut finden, was er tut. Zum Beispiel sein Zimmer zur Bühne gestalten, Kostüme basteln, Perücken aufsetzen und vor einem imaginären Publikum tanzen. Mit seiner Tanzschule ist er auch schon zweimal aufgetreten, allerdings ein wenig anders kostümiert. Nachdem Luke die TV-Show „Queen of Drags“ gesehen hat und Ende letzten Jahres auch einmal in Dresden im „Carte Blanche“ gewesen ist, weiß er genau, was er werden möchte: Travestie-Künstler.

„Das kam aus dem Nichts, einfach so“, sagt der Neunjährige treuherzig. Jetzt steht die erste große Bewährungsprobe bevor. „Carte-Blanche“-Chefin Zora Schwarz hat den Jungen in ihr Theater eingeladen. Am Sonntag, Beginn 14 Uhr, wird er in der Jubiläumsshow im schönsten Fummel im Scheinwerferlicht stehen. Der grün schillernde Kopfputz ist extra für ihn angepasst worden. Luke wird eine Solo-Nummer und das Finale gestalten und sich vom Mädchen in einen Jungen verwandeln. Aufgeregt hat er zu Hause schon fleißig dafür geprobt. RTL will Luke am Sonntag begleiten.

„Ich habe Glück gehabt“, meint der kleine Künstler, denn nicht alle Kinder finden die Auftritte für einen Jungen toll. Seine beste Freundin Lilly aber schon. Sie will Schneiderin werden und mit ihm gemeinsam Kostüme gestalten. Luke hat große Pläne: „Wir wollen ein eigenes Theater gründen.“ Der Travestie-Nachwuchs dürfte mit dem wahrscheinlich jüngsten Künstler im Metier gerettet sein.

Von Genia Bleier