Großpösna

Arbeiten, wo andere Urlaub machen – es gibt unangenehmere Recherchen als im Ferienressort Lagovida am Störmthaler See. Die Menschen sind entspannt. Die Kulisse mit See und vielem Grün ist grandios. Und sie ist schon lange kein Geheimtipp mehr, versichern die befragten Urlauber. Dafür sprechen auch die aktuellen Zahlen, denn das Resort ist weitestgehend ausgebucht.

Lagovida-Hotelchefin Nicole Brief und Ferienressort-Geschäftsführer Wolfgang Beckmann freuen sich über die aktuell guten Buchungszahlen. Quelle: Olaf Barth

Anzeige

„Der Platz für die 45 Wohnmobile ist voll, rund 100 Gäste haben wir dort zurzeit. Weitere rund 150 Urlauber genießen ihre Zeit hier in den Ferienhäusern“, sagt Nicole Brief, die das Lagovida-Hotel leitet. Durch Corona seien einige kurzfristige Buchungen von Urlaubern hinzugekommen, die sonst ins Ausland gefahren wären, weiß die 35-Jährige. Die meisten Gäste kämen aus Deutschland, viele aus Bayern, Baden-Württemberg und dem Erzgebirge. Mit den 2019 übergebenen 33 neuen Ferienhäusern gibt es in Lagovida inklusive der 36 Hotelzimmer jetzt über 100 Ferienquartiere.

Weitere LVZ+ Artikel

Südliches Flair

„Der Shutdown hat uns kalt erwischt, wir hatten zwei Monate null Gäste. Kurzarbeit war die Folge. Ein herber Einschnitt, die Verluste sind nicht aufzuholen“, sagt Wolfgang Beckmann. Der 65-Jährige ist Geschäftsführer des Lagovida-Ferienresorts am Störmthaler See. „Wir schauen jetzt nach vorn. Die 45-köpfige Mannschaft ist komplett an Bord geblieben, die Buchungen stimmen optimistisch. Klar hoffen wir, dass mancher, statt in den Süden zu fliegen, bei uns bucht. Auch im Leipziger Neuseenland kann man südliches Flair genießen“, lädt Beckmann zum „Leben am See“ (span. Lagovida) ein. Nur einen Wunsch hat er: „Dass sich alle an die Corona-Auflagen und Hygiene-Vorschriften halten. Noch ein Shutdown wäre der Supergau.“

Viktor und Monika Klaus aus Ballendorf bei Ulm machen Urlaub in einem Lagovida-Ferienhaus. Quelle: Olaf Barth

Daran denken Viktor (65) und Monika (58) Klaus derzeit nicht. Das Ehepaar aus Ballendorf bei Ulm genießt auf dem Ferienhaus-Balkon den Seeblick. „Wir haben uns wegen Corona gegen einen Hotelurlaub in Österreich und für die Ferienwohnung hier entschieden. Wir wollten in die Nähe von Leipzig, die Stadt ist sehr schön“, sagt die Buchhalterin, die die Messestadt schon vor zehn Jahren kennenlernte. „Jetzt haben wir hier beide Seen umradelt und die Innenstadt besichtigt. Der Zoo und eine Stadtrundfahrt sollen noch folgen. Wir sind hier sehr zufrieden“, sagt der Ehemann.

Ruhig und erholsam

Aus Sonneberg kommen Steffi (54) und Matthias Löffler (57) mit ihrem Wohnmobil. „Super, das Ambiente passt, es ist sehr schön am See, sehr ruhig und erholsam. Wir wollen mit unserer Tochter und den Enkeln hier ein paar schöne Tage verbringen“, erzählt die Schneiderin. Tochter Sandra Siebert (28) spielt derweil mit Nele (viereinhalb) und Finn (11 Monate) im Wasser. Nele rudert mit den Schwimmflügeln. Wie es ihr hier gefällt? „Schööön, gaaanz toll!“ Dennoch hat die Familie eine kleine Kritik: „Der Splitt auf dem Stellplatz ist nicht kinderfreundlich. Barfuß laufen oder auf der Decke liegen geht da nicht. Und die Heringe fürs Vordach gehen da auch nicht in den Boden.“

Die Wohnmobil-Bewohner Sandra Siebert, ihre Kindern Nele und Finn sowie die Eltern Steffi und Matthias Löffler erholen sich bei Lagovida am Störmthaler See. Quelle: Olaf Barth

Das sieht Tobias Pöhler entspannt. „In Kroatien hatten wir auch Schotter, man muss das richtige Equipment dabei haben“, sagt der 36-Jährige. Mit Freunden, Lebensgefährtin und Kindern ist er aus dem Saale-Orla-Kreis an den See gekommen. Vier Erwachse und vier Kinder samt einigen Fahrrädern, Kinderwagen, Paddelboot und mehr. „Wir sind zum ersten Mal hier, uns gefällt es sehr gut, man kann viel machen“, erklärt der Fensterbauer.

Aus dem Saale-Orla-Kreis ist diese Familie mit Freunden an den Störmthaler See zum Campen gekommen. Quelle: Olaf Barth

Werbung für Leipzig

Wiederholungstäter sind dagegen Torsten (54) und Cornelia Posch (50). Vor 20 Jahren nach Südafrika ausgewandert, zieht es sie immer wieder auch in die alte Heimat. „Wenn man weiß, wie es hier früher aussah, geht einem das Herz auf. Sensationell, wie sich Leipzig und das Umland entwickelt haben, da genießt man es doppelt“, sagt Posch, der mit seiner Frau von den vielen Sportmöglichkeiten begeistert ist.

Die nach Südafrika ausgewanderten Torsten und Cornelia Posch machen gern in der alten Heimat Urlaub und schwärmen von Leipzigs Neuseenland. Quelle: Olaf Barth

Etwas mehr Rasenpflege und das Entfernen der eingegangenen Bäumchen auf dem Stellplatz würden beide gut finden, sagt die ehemalige Jenaerin. Posch stammt ursprünglich aus Bad Elster und hat im früheren Karl-Marx-Stadt Zoo-Techniker mit Abitur gelernt. Jetzt vermietet er in Kapstadt selbst Ferienhäuser und wirbt dort zugleich für die Messestadt: „Meinen Gästen empfehle ich immer auch eine Reise ins Leipziger Neuseenland und schwärme ihnen vor, wie schön es hier ist.“

www.lagovida.de

Von Olaf Barth