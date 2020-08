Die Lage am Montag: In der Nacht zum Montag kam es in Stadtteil Thekla zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dabei zogen sich womöglich drei Personen eine Rauchvergiftung zu. Vier Tage vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen RB Leipzig hat Atlético Madrid zwei Corona-Infektionen gemeldet. Nach der Veröffentlichung eines Fotos im Fall des Leiche aus dem Clara-Zetkin-Park haben sich zahlreiche Menschen bei der Polizei gemeldet.