Leipzig-Ticker - BSG Chemie siegt in Sandersdorf +++ Cineplex in Grünau öffnet am Donnerstag +++ Tipps fürs Wochenende

Aktuelle News im Leipzig-Ticker: BSG Chemie war gegen Sandershausen siegreich. Die Uni Leipzig warnt davor, dass sich auch Haustiere mit dem Coronavirus anstecken können. Ab Donnerstag werden in Grünau wieder Filme gezeigt. Und: Wohin eigentlich am Wochenende?