Demo zieht am Donnerstag durch die City

Am Donnerstagabend könnte eine Demonstration für Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt sorgen. Es sei ein Aufzug unter dem Motto "#PolishStonewall - against police brutality, queerphobia and fascism" angemeldet worden, teilte das Ordnungsamt am Mittwoch mit. Um 18 Uhr sollen die der Anmeldung nach rund 300 Teilnehmenden am kleinen Willy-Brandt-Platz starten. Der Abschluss ist für etwa 20 Uhr am Simsonplatz geplant.