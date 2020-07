Leipzig-Ticker - Tim Bendzko spielt live bei Corona-Test in der Arena +++ Neuer Corona-Fall in Leipzig +++ Autohof an der A 14 bei Leipzig geplant

Aktuelle News im Leipzig-Ticker: Tim Bendzko spielt live beim Corona-Testlauf in der Arena. Die Stadt meldet einen neuen Corona-Fall. Die Sommerferien beginnen im Freistaat. Außerdem soll an der A 14 bei Leipzig ein neuer Autohof entstehen. Die Lage am Freitag.