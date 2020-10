Sechs neue Corona-Fälle in Leipzig Der Anstieg der Corona-Fälle in Leipzig bleibt auf niedrigem Niveau. 912 Fälle wurden bis Freitag registriert, das waren sechs mehr als am Vortag, wie das Gesundheitsamt der Stadt mitteilt. 55 Menschen sind aktuell infiziert. In stationärer Behandlung sind aktuell vier Erkrankte. 51 Infizierte und 253 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 845 Infizierte wurden aus der Quarantäne entlassen. Es gab zwölf Todesfälle.