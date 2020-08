Leipzig-Ticker - Ermittlungen nach Leichenfund dauern an +++ Vier neue Corona-Fälle in Leipzig +++ Mehr als 1000 Corona-Tests am Flughafen

Die Lage am Freitag: Die Ermittlungen im Fall der gefundenen Leiche im Clara-Zetkin-Park gehen weiter. In Sachsen wurden 20 neue Corona-Fälle gemeldet, vier davon in Leipzig. Und: Am Flughafen Leipzig/Halle sind seit Samstag schon mehr als 1000 Reiserückkehrer auf Corona getestet worden.