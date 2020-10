19 neue Corona-Fälle in Leipzig In Leipzig sind seit gestern 19 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Aktuell befinden sich sechs Personen in stationärer Behandlung und 57 positiv Getestete in häuslicher Quarantäne, ebenso wie 404 Kontaktpersonen. Zwölf Menschen sind in der Messestadt bisher an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.