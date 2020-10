Die aktuellen News: Die Corona-Inzidenz in Leipzig nähert sich der kritischen Schwelle von 50. Die Zahl der Infektionen sowie der Intensivpatienten steigt weiter an. Das Gewandhausorchester hat bis auf Weiteres alle Touren abgesagt. Der Überblick im Leipzig-Ticker.

