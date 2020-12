Mehr als 1800 neue Coorna-Infektionen in Sachsen Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Sachsen um weitere 1879 Fälle gestiegen. Die meisten Neuinfektionen wurden dem Sächsischen Sozialministerium nach im Vergleich zum Vortag in der Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (+296) und in Dresden (+228) registriert. Für Leipzig wurden demnach 75 weitere Infektionen mit dem Coorna-Virus erfasst.



Insgesamt verstarben den Angaben zufolge seit gestern 60 Covid-19-Patienten in Sachsen. Die meisten Todesfälle wurden im Landkreis Zwickau (+18) gemeldet. In Leipzig wurden seit Montag keine neuen Todesfälle gemeldet.