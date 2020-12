Leipzig-Ticker - 16 Corona-Tote an einem Tag in Leipzig +++ Immer mehr Patienten in Kliniken +++ Infektionsrate steigt

Die Corona-Lage spitzt sich in ganz Sachsen, aber auch in Leipzig zu: An nur einem Tag wurden 16 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion gemeldet. Auch die Sieben-Tage-Infektionsrate ist stark gestiegen. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.