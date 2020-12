Farbattacke auf Grünen-Büro in Reudnitz verübt Aktivisten verübten in der Nacht zum Montag einen Farbanschlag auf das Leipziger Abgeordnetenbüro der Grünen Politiker Christin Melcher und Daniel Gerber. Die betroffenen Landtagsabgeordneten sprachen von einer Farbattacke, die auf die Glasfront, die Tür und den Eingangsbereich abzielte.



Mit dem Schriftzug „DANNI LEBT!“ kritisierten die Täter die Rodung des Dannenröder Forst in Hessen, hieß es in einem Bekennerschreiben auf Indymedia.org. Auch die Grünen hätten dem Bau einer Autobahn durch das Waldgebiet zugestimmt. Dies entspreche nicht ihrem versprochenen Parteiprogramm.



Gerber scheint mit der Kritik d'accord zu gehen, verurteilt jedoch die Art und Weise: "Der Weg zu gesellschaftlichen Veränderungen führt in unserem Rechtsstaat aber nicht über Sachbeschädigung. Das manche zu solchen radikalen Mitteln greifen, bedaure ich sehr. Politisches Engagement bedarf Kommunikation, Zeit und Energie."