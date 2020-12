Leipzig

Die aktuellen Nachrichten aus Leipzig, der Region und aus Sachsen

Das Wichtigste im Überblick

Härtere Maßnahmen in Sachsen: Die Infektionszahlen stagnieren auf hohem Niveau, aber sinken nicht. Die Landesregierung will deswegen an diesem Dienstag über neue Schutzmaßnahmen diskutieren. Nach Informationen der Freien Presse in Chemnitz steht dabei auch ein harter Lockdown mit geschlossenen Schulen und Geschäften sowie einer Ausgangssperre zur Debatte.

375 neue Corona-Fälle: In Leipzig sind seit Freitag 63 Infektionen mehr gemeldet worden als am Wochenende zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 150,8, die Zahl der Todesfälle auf 43.

MDR: Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks ( MDR) hat am Montag über die Besetzung der beiden Programmdirektoren-Posten des Senders abgestimmt. Neuer Programmchef in Leipzig wird Klaus Brinkbäumer. Jana Brandt übernimmt die Leitung der Programmdirektion in Halle.

Positive Tests: Das Kinderhaus Rackwitz bleibt voraussichtlich bis 20. Dezember geschlossen. Es gibt sechs positiv getestete Erzieherinnen und Erzieher. Vier weitere Erzieherinnen seien mit Symptomen arbeitsunfähig erkrankt, das Testergebnis liege noch nicht vor, informierte Bürgermeister Steffen Schwalbe.

Kommt der harte Lockdown noch früher? Wie die Freie Presse aus Chemnitz berichtet, wird im Kabinett über einen harten Lockdown ab nächster Woche diskutiert. Zu den Maßnahmen könnten Schulschließungen, Geschäftsschließungen und eine Ausgangssperre gehören. Die Landesregierung will morgen über eine Neue Verordnung beraten. Laut der Freien Presse herrsche jedoch Konsens in der Koalition. Dennoch würde das Kabinett die Maßnahmen noch mit den Kommunen und den Abgeordneten diskutieren.

WHO gegen Impfpflicht Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen . "Ich denke nicht, dass Vorschriften besonders bei dieser Impfung der richtige Weg sind", sagte WHO-Impfexpertin Kate O’Brien am Montagabend in Genf. Eine Impfung gegen das Virus vorzuschreiben oder nachdrücklich zu empfehlen, könne in bestimmten Berufsfeldern wie der Intensivmedizin sinnvoll sein. Es gebe aber Beispiele, in denen eine Impfpflicht den gegenteiligen Effekt gehabt und nicht zu einer höheren Immunisierungsrate in der Bevölkerung geführt habe.

Soforthilfen fließen zu langsam Ralph Brinkhaus, CDU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, hat Finanzminister Ralph Brinkhaus, CDU-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, hat Finanzminister Olaf Scholz stark kritisiert . Der SPD-Politiker hatte Unternehmen und Solo-Selbstständige, die vom Lockdown betroffen sind, bis zu 75 Prozent des ausgefallenen Umsatzes versprochen. Entsprechende Anträge wurden schon bewilligt, doch die Gelder sollen erst im kommenden Jahr fließen. Zu langsam in den Augen des CDU-Abgeordneten. Dieser will nun mit den Ländern prüfen, wie sich das Verfahren beschleunigen lasse.

Sachsens Krankenhaus-Personal an Belastungsgrenze Durch die Corona-Epidemie sind die Intensivstationen in Sachsens Krankenhäusern ausgelastet und das medizinische Personal ist überarbeitet. Laut einer Umfrage des Ärzteverbands Marburger Bund geben ein Drittel der Angestellten an, unzureichend oder gar keine Pausen mehr zu machen. Der Verband warnt, dass diese Situation keine weiteren vier Wochen ohne Probleme andauern könnte.

Manchester in Leipzig angekommen Die Spieler von Manchester United sind in Leipzig angekommen und unter anderem im Steigenberger am Markt abgestiegen. Die Spieler von Manchester United sind in Leipzig angekommen und unter anderem im Steigenberger am Markt abgestiegen. Einige Fans warteten auf ihre Idole , doch mussten sich mit einem Winken zufrieden geben. Am Abend gab es nochmal eine Trainingseinheit - immerhin geht es morgen, beim letzten Spiel der Gruppenphase in der Champions League, um alles.

Pflegeheime im Corona-Modus Seit April gelten in Senioren- und Pflegeheimen besondere Sicherheitsregeln: Maskenpflicht, Abstand und Besuchsverbote. Demnächst könnten die Regeln wieder verschärft werden. Wir waren zu Besuch und haben gefragt, wie es den Menschen in den Einrichtungen geht.

Kommission empfiehlt neuen Nationalen Gedenktag Die Regierungskommission "30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit" hat ihre Arbeit beendet. Eine der zentralen Anregungen ist ein sogenannter Nationaler Gedenktag am 9. November, an dem als "Tag der Demokratie" gleichzeitig an die Novemberrevolution, die Progromnacht und den Mauerfall erinnert werden sollen. Am 9. Oktober soll auch weiterhin in Leipzig die Friedliche Demonstration gefeiert werden. Die Kommission empfiehlt darüber hinaus, dass sich Historiker in einem Forschungszentrum weiterhin mit der Wende beschäftigen.

Sachsen diskutiert über harten Lockdown Am Dienstag berät die Landesregierung über härtere Schutzmaßnahmen, um Corona-Infektionen einzudämmen. Dort soll auch über Einschränkungen diskutiert werden, die viele bereits aus dem Frühjahr kennen: Keine Besuche in Altenheimen, Kontaktbeschränkungen und konsequentere Kontrollen. Die neuen Maßnahmen treten jedoch nicht umgehend in Kraft, da die Regierung erst mit Kommunen und dem Landtag debattieren will – aber vermutlich vor nächster Woche.

Merkel zu schärferen Corona-Regeln Nach Verschärfungen in Bayern und ähnlichen Debatten in Sachsen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merke ebenfalls für schärfere Corona-Regeln ausgesprochen. Gegenwärtig werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten, sagte Merkel am Montag nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Video-Sitzung der Unionsfraktion. Die Bundesregierung denke deswegen über einen harten Lockdown nach Weihnachten nach, mit Geschäftsschließungen weiteren Ausgangsbeschränkungen nach. Auch die Schulferien könnten verlängert werden. Das weitere Vorgehen soll noch vor den Feiertagen mit den Länderchefs besprochen werden.

Rechte Graffiti in Kleinzschocher Unbekannte haben am Wochenende grüne Graffiti in Leipzig-Kleinzschocher auf Hauswände, Autos und eine Haltestelle gesprüht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Hakenkreuze, NPD-Schriftzüge, Davidsterne und Anarchie-A's. Sie Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Zeichen verfassungsfeindlicher Organisationen.

Tauchaer Seniorenheim von Corona betroffen Trotz frühzeitiger und umfassender Maßnahmen ist das Coronavirus auch in der Seniorenresidenz Parkblick Taucha ausgebrochen. Insgesamt sind 18 Bewohner und zwei Pflegekräfte betroffen. Wie der Betreiber mitteilt, sei die Verbreitung auf eine Mitarbeiterin zurückzuführen, die mit einem negative Testergebnis von einem Krankenhausaufenthalt zurückkehrte uns später Symptome aufwies.

Wechselunterricht wegen Corona: Eine Schülerin und eine Direktorin berichten Hohe Quarantäne- und Infektionszahlen sorgen dafür, dass viele Schulen im Wechselunterrichts-Modus arbeiten müssen, auch das Oschatzer Thomas-Mann-Gymnasium ist betroffen. Schülerin Anna-Sue Schneider bedauert das einsame Lernen. Direktorin Marion Müller hofft auf schnelle Routine.





RB Leipzigs Samardzic positiv getestet Nächster Corona-Fall bei RB Leipzig: Lazar Samardzic ist am Montag positiv auf das Virus getestet worden. Der 18-Jährige ist nach Hwang und Haidara schon der dritte Rote Bulle, der sich mit Covid-19 infiziert hat.

