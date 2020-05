„Nicht mehr tragbar“: Sachsens schnelle Schulöffnung im Kreuzfeuer

Dresden

Die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas erhitzt in Sachsen weiter die Gemüter. Eltern- und Lehrerverbände machen gegen die Art und Weise mobil, wie der Freistaat am Montag zu Betreuung und Unterricht für alle Kinder zurückgekehrt ist. Die vom Ministerium verursachte Situation sei nicht mehr tragbar, heißt es in einem Protestbrief von Landes- und Kreiselternräten. Die Eltern kritisieren mangelnde Kommunikation, unstimmige Vorgaben und einen fehlenden Weitblick im Konzept. Die Lehrergewerkschaft GEW wirft Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) vor, Pädagogen und Erzieher mit unlösbaren Problemen allein zu lassen. Der Unionspolitiker wirbt weiter für Verständnis, will auch ein Gerichtsurteil gegen sein Schulkonzept anfechten lassen.

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

In Folge des Leipziger Richterspruchs musste Piwarz das eigentlich auch für Grundschüler angedachte Pflichtprogramm in den Schulen doch noch einmal aussetzen. Eltern von Erst- bis Viertklässlern entscheiden bis 5. Juni nun selbst, ob ihr Kind zu Hause oder in der Bildungseinrichtung lernt. Die Richter hatten unter anderem bemängelt, dass das SMK mit dem Konzept voller Klassenräume selbst auferlegte Corona-Schutzmaßnahmen unterlaufe und gegen Grundrechte verstoße.

Weitere LVZ+ Artikel

Sachsens Elternverbände werten die teilweise Rücknahme der Schulpflicht als Erfolg. Wären im Vorfeld unter anderem auch Schulträger, Verkehrsunternehmen, Essenversorger und Schulassistenzen in die Planungen mit einbezogen worden, seien Nachbesserungen gar nicht nötig, argumentieren sie in ihrem Brandbrief und fordern Christian Piwarz auf, einen runden Tisch zu bilden, an dem künftige Maßnahmen gemeinsam besprochen werden können.

Abstand im Nahverkehr aber nicht im Klassenraum?

Die umstrittene Aufhebung der Abstandsregeln für Grundschulen und Kitas sei darüber hinaus schwer vermittelbar. Einerseits werde von den Kindern auf dem Weg zur Schule im Nahverkehr verlangt, Abstand zu halten. In den Einrichtung selbst sei das dann nicht mehr erforderlich. „Von dem Versuch, dem Schüler zu erklären, weshalb Abstandhalten grundsätzlich überall gilt, in der Klasse allerdings nicht, wollen wir mal nicht reden“, so die Elternverbände. Insgesamt fehle es der Behörde an einem längerfristigen Blick. „Es heißt immer wieder, dass die ‚neue Normalität‘ beendet ist, wenn ein Impfstoff gefunden wurde. Es hilft uns entsprechend nicht, nur im Zweiwochen-Rhythmus zu planen.“

GEW-Landesvorsitzende Ursula-Marlen Kruse spricht von Verunsicherung, die inzwischen alle Beteiligten erfasst habe. „Wir fragen uns, warum Sachsen nicht wie die anderen Bundesländer auf eine schrittweise Öffnung, auf Unterricht in Kleingruppen und auf Abstandsregeln setzt“, so Kruse am Montag. In den vergangenen Tagen seien „massenweise Reaktionen aus Grundschulen und Kitas“ bei der Gewerkschaft eingegangen, die beklagten, dass sich die Öffnung aufgrund der Personalsituation gar nicht so umsetzen ließen, wie es das Ministerium verlange. „In einigen Einrichtungen kann das sicher gehen, in anderen aber nicht. Da nun der Betreuungsanspruch aber wieder vollständig gilt, stehen manche Kitas und Grundschulen allein im Regen, wenn sie die geforderte Umsetzung nicht schaffen“, fürchtet die GEW-Vorsitzende.

Kultusminister hält am Konzept fest

Im Kultusministerium will man trotz der Kritik am Konzept festhalten. „Darin sind sich das Kultusministerium und die kommunalen Träger von Kindertageseinrichtungen und Schulen nach Gesprächen einig“, hieß es am Montag aus Dresden. Gegen das Gerichtsurteil sei bereits Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen eingelegt worden.

Minister Christian Piwarz hatte sich am Samstag selbst mit einem Brief an Sachsens Eltern gewandt. „Ich gestehe ganz offen, dass ich diesen Beschluss bedauere.“ Er sei nach wie vor der Meinung, dass das Konzept der Wiedereröffnung „ein geeigneter Weg ist, um den Infektionsschutz angemessen umzusetzen.“ Dem Konzept zugrunde liegt im Bereich von Kitas und jüngeren Kindern ein Strategiewechsel – weg von Kleingruppen und Abstandsregeln, hin zu kontrollierten Klassenverbänden.

Eltern zweier Schulkinder aus Leipzig hatten vor dem Verwaltungsgericht der Messestadt geklagt, dass in Grund- und primären Förderschulen kein Mindestabstand eingehalten werden müsse. Das dadurch erhöhte Infektionsrisiko für die Schüler sei weder nachvollziehbar noch angebracht und damit rechtswidrig, argumentierten die Eltern. Das Gericht gab ihnen Recht.

Die einseitige Aufhebung des Mindestabstands in den Schulen verstoße gegen das im Grundgesetz verankerte Recht auf körperliche Unversehrtheit und Gleichbehandlung, so die schriftliche Begründung. Zudem habe Sachsen in seiner Corona-Schutzverordnung selbst festgelegt, dass die Einhaltung eines Mindestabstands Voraussetzung für die Wiedereröffnung von Schulen sei. Warum dies für Grundschulen nun nicht gelten solle, sei nicht ersichtlich, so die Leipziger Richter.

Von Matthias Puppe