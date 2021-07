Dresden

Nicola Bremer ist ein Grenzgänger. Das beginnt schon beim Namen: „Sind Sie die Ehefrau?“, wurde er einmal von einer Krankenschwester gefragt, als er in eine Klinik aufgenommen werden musste. Nicola ist eben ein Frauenname – im deutschen Sprachraum. In Italien dagegen ist Nicola ein ganz normaler Männername.

Der Vater Deutscher, die Mutter Schweizerin, aufgewachsen in Assisi in Mittelitalien, Theaterwissenschaften in Turin studiert, in Göteborg die Theatergruppe „The Mainstream“ aufgebaut, die noch heute auf Festivals tourt, und schließlich 2016 nach Dresden gekommen für eine Arbeit als Regieassistent am Staatsschauspiel Dresden. Der 32-Jährige blieb an der Elbe, als freier Autor und Regisseur.

Die Arbeit führte ihn an Theater im Umland, mit der Theaterserie „Selfies einer Utopie“ hinterließ er aber auch am Kleinen Haus Spuren. Jede Folge verhandelt ein Thema, das in einer offenen Improvisation von drei Schauspielern auf der Bühne gespielt wird. Wobei die Akteure den Text nicht kennen, den Bremer liest und dazu Schilder mit Regieanweisungen in die Höhe hält.

Soziale Medien als neue Bühne

Die Serie läuft längst auch an anderen Theatern. „Ich kann mit diesem Format jüngere Menschen ansprechen, die sonst nicht ins Theater gehen“, sagt der Künstler, der sich seit längerer Zeit für die sozialen Medien interessiert und schon in Turin mit dem Medium „Youtube“ experimentiert hat.

Corona hat dem Theatermenschen das Publikum im Zuschauerraum geraubt, also hat der Theatermensch Bremer die sozialen Medien zur neuen Bühne gemacht. „selfies­einerutopie“ heißt sein Instagram-Kanal, der schon 6664 Abonnenten gefunden hat. „Ich habe schon vor Corona damit begonnen, weil ich Leute ins Theater locken wollte. Als dann Corona über uns kam, hatte ich mehr Zeit und konnte mich dem Kanal widmen.“

„Instagram“ kein unproblematisches Medium

So habe er weiter als Autor und Regisseur arbeiten können. „Wenn ich die Leute nicht habe, die mir ihren Körper und ihre Stimme leihen, dann muss ich es eben selbst machen“, sei sein Motiv gewesen, Sprüche und Videos ins Netz zu stellen, in denen er sich mit aktuellem Geschehen auseinandersetzt. Das kann eine kleine Begebenheit am Albertplatz sein, aber auch politisches Geschehen auf Bundesebene.

„Instagram“ ist kein unproblematisches Medium, weiß Bremer. Viele Unternehmen bezahlen viel Geld für Menschen, die die Leute kennen und denen sie vertrauen. „Der Begriff Influencer ist negativ besetzt, die Leute lehnen Werbung ab.“ Wie also schafft es Bremer, sich Gehör zu verschaffen? „Ich will den Kanal als Nische aufbauen für Menschen, die an Kunst, Kultur und Politik interessiert sind“, nennt er seine Motivation.

Dialog mit Followern hochspannend

Wenn es ihm gelinge, eine Beziehung zu seinen Abonnenten aufzubauen, dann könne er ihnen auch vorschlagen, an einem bestimmten Tag das Theater zu besuchen. „Als Regisseur meiner Stücke habe ich auch Freikarten. Die stelle ich Menschen zur Verfügung, die meine Posts kommentieren. Und weil niemand alleine ins Theater geht, kauft sich immer noch eine andere Person eine Karte“, nennt Bremer einen Antrieb.

Den Dialog mit seinen Followern findet er hochgradig spannend. „Sie wissen von meinem privaten Hintergrund nichts. Wir tauschen uns auf einem intellektuellen Niveau aus“, beschreibt er den Diskurs. Nur selten schreibe jemand Kommentare, die er als Blödsinn empfinde. Einmal habe ihm jemand empfohlen, er solle sich doch einen richtigen Job suchen. „Jetzt bin ich schon wieder nicht systemrelevant“, habe er geantwortet.

In Dresden ein Exot

Er fühle ich wohl in Dresden, sagt der blonde junge Mann mit dem leichten Schweizer Akzent und dem gewinnenden Lächeln, aber er sei eben auch ein erwünschter Ausländer. Das bringe viele Vorteile mit sich – auf allen Stationen seines Lebens. In Italien habe er sich als Zugezogener in der Schule bessere Noten erarbeiten können mit einem kleinen Verweis auf die schwierige Sprache, in Schweden sei er der Italiener gewesen, nun ist er hier in Dresden ein Exot, wohnt in der Neustadt und fühlt sich wohl.

„Wenn ich woanders sage, dass ich in Dresden wohne, werde ich oft bedauert“, weiß Bremer um den Ruf der Stadt an anderen Orten Deutschlands. „Das kann ich schon nicht mehr hören. Diese Vorurteile sind nervig.“ Auch wenn er in Dresden im Moment keine Projekte realisiert, laufe es beruflich sehr gut. „In Görlitz und Senftenberg bin ich beschäftigt, aber auch in Oldenburg, Bautzen, Augsburg und Stockholm. Ich kann mich nicht beschweren“, sagt der Künstler, der in der Coronakrise neue Ausdrucksformen gefunden hat.

Von Thomas Baumann-Hartwig