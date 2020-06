Leipzig

Industriehallen aus Backsteinen prägen den ehemaligen Industriestandort Lindenau wie keinen anderen in Leipzig. Auch auf dem Werksgelände der Kirow Ardelt GmbH, dass direkt an die Leipziger Baumwollspinnerei grenzt, wurde ein solches denkmalgeschütztes Gebäude erhalten. So weit so historisch – wäre da nicht diese zwölf Meter große, futuristische Kugel aus Beton und Glas, die weiß leuchtend und schwarz glitzernd aus der Fassade der Halle ragt.

Es ist endlich vollbracht: Dieser Bau, „Niemeyer-Sphere“ genannt, sorgt seit Jahren für Aufsehen in den Medien und in der Architektenszene, wurde er doch vom Star-Architekten Oskar Niemeyer entworfen. Nun ist er endlich fertig.

Inhaber des Kirow Werks ist ein Verehrer der modernen Architektur

Kranwerk und architektonische Höhenflüge, wie passt das zusammen? Die Antwort liegt bei Ludwig Koehne, dem Inhaber des Kirow Werkes, selbst. Schon als er die LVZ durch die Büroräume führt, wird dies klar. Unverputzte Betonwände gesellen sich zu schlichten Räumen aus Glas, naturbelassenem Holz und weißen Türen. „Das ist mein Erstling“, erklärt der Verehrer moderner Architektur stolz.

Dann geht es hinauf auf das Dach der Backsteinhalle. Von der dort befindlichen Terrasse führt ein Eingang in die Kugel. Erster Eindruck: Mark Watney lässt Grüßen. Die dreieckigen Fenster und weißen Betongewölbe erinnern stark an dieWohn-Kuppel des auf dem Mars gestrandeten Filmhelden.

Im künftigen Kugel-Restaurant wird nun letzte Hand angelegt. Quelle: André Kempner

„Ich kann nicht zeichnen. Ich kann nur Fan“

Hinein geht es jedoch nicht: „Der Raum muss in voller Schönheit gesehen werden“, sagt Koehne, aktuell werde aber innen noch letzte Hand angelegt. Stattdessen schwärmt der Kirow-Chef von dem 2012 verstorbenen Künstler und Architekten Niemeyer; nennt ihn „einen der bekanntesten und einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts“. Bei all der Hingabe stellt sich eine Frage: Warum ist Koehne in der Industrie gelandet und nicht selber Architekt geworden? „Ich kann nicht zeichnen. Ich kann nur Fan“, ist seine nüchterne Antwort.

„Eine praktisch nicht baubare Beton-Skulptur, die ein Vermögen kostet“

Bereits 2007, bei seinem Besuch in der von Niemeyer entworfenen „Kathedrale von Brasília“, reifte in Koehne die ehrgeizige Idee, mit dem Architekten zusammen zu arbeiten. 2011 konnte er ihm schließlich über eine gemeinsame Bekannte einen Brief zukommen lassen. Wenige Wochen später stand der Entwurf. „Ich hatte gehofft, ich bekomme einen kleinen Pavillon bei uns auf dem Dach. Und was habe ich bekommen? Eine praktisch nicht baubare Beton-Skulptur, die ein Vermögen kostet“, erzählt er.

Ludwig Koehne ist großer Fan der Modernen Architektur des 20. Jahrhunderts. Nun kann er ein echtes Niemeyer-Gebäude sein Eigen nennen. In der Hand hält er ein Foto des einflussreichen Architekten Oscar Niemeyer, der 2012 mit 104 Jahren verstorben ist. Quelle: Kempner

Es gibt nur zwei Niemeyer-Gebäude in ganz Deutschland

Koehne nimmt die Herausforderung an und kann nun eines der zwei in Deutschland existierenden Niemeyer-Gebäude, wie er sagt, sein Eigen nennen. Der Baubeginn verschob sich bis 2017, da zunächst eine Firma gefunden werden musste, die zu fairen Preisen die runden Betonformen gießen konnte. Auch die speziellen Liquid Crystal Glas Fenster waren schwer zu bekommen. Diese lassen sich bei Sonnenschein digital verdunkeln.

Das ist der Architekt vom Kugel-Café: Oscar Niemeyer. Er ist 2012 mit 104 Jahren verstoben. Das Bild ist eine Reproduktion des Fotos von Wolfgang Tillmann, der das Foto 2010 geschossen hat. Quelle: André Kempner

Die Inneneinrichtung der Kugel, die momentan fertig gestellt wird, ist eine Hommage an den 2012 verstorbenen Niemeyer, wie Koehne verrät. Von der Bar bis zum Fußboden wurde alles im Studio des brasilianischen Architekten entworfen. Gemälde von ihm werden ebenfalls ausgestellt sein.

„Man bekommt Top-Leute, indem man ein interessanter Arbeitgeber ist“

Koehne ist es wichtig, seinen Beitrag zur Leipziger Kultur zu leisten. Zum einen wegen der Nachbarschaft zur Baumwollspinnerei, zum anderen um seinen Angestellten im Werk etwas bieten zu können. „Man bekommt Top-Leute, indem man ein interessanter Arbeitgeber ist“, findet der 54-Jährige. Als nächstes soll das Gelände neben dem Bürogebäude begrünt werden.

Eigentlich wollten Koehne und sein Team die Fertigstellung der „ Niemeyer Sphere“ dieses Jahr ganz groß feiern. Das wird nun coronabedingt verschoben. Eröffnet wird sie für Gäste dennoch, ab September. In dem Restaurant auf zwei Ebenen soll dann regionale Küche angeboten werden. Die Räume können außerdem als Eventlocation gemietet werden.

Von Pauline Szyltowski