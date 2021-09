Leipzig

Eigentlich hat der Kosmetikriese Beiersdorf an diesem Mittwoch zur Grundsteinlegung geladen. Aber auf dem Werksareal im Norden Leipzigs im Gewerbepark Seehausen sind die Fundamente für die Produktionshalle längst gegossen, steht ein Großteil der Gebäude bereits – einige davon sind schon gedeckt. Der Baufortschritt ist beachtlich. Schon Ende kommenden Jahres will der Hamburger Konzern in Leipzig mit der Produktion von Deos, Haarsprays und Rasierschäumen beginnen. Und das für mehrere Marken des Konzerns. Dazu gehören neben Florena auch Nivea und Eucerin.

Für Beiersdorf ist es nach den Worten von Vorstandschef Vincent Warney die „größte Investition weltweit, die der Konzern je an einem Standort getätigt hat“. 220 Millionen Euro sind für den Bau des neuen Werks eingeplant. 200 Beschäftigte werden jährlich auf fünf Produktionslinien bis zu 450 Millionen Kosmetikprodukte herstellen. Dabei soll es aber nicht bleiben. Zusätzlich wird gegenüber der neuen Produktionsstätte für 170 Millionen Euro ein europaweites Verteilzentrum mit einmal bis zu 400 Beschäftigten entstehen.

Für Leipzig spricht die Nähe zum alten Werk in Waldheim

Europaweit habe man nach einem geeigneten Standort gesucht, so Warney. Für Leipzig spreche die hervorragende Fachkräftesituation, die gute Verkehrsanbindung (das neuen Werk liegt nur wenige Hundert Meter von der Autobahnauffahrt zur A14 entfernt) und vor allem die Nähe zum Florena-Werk in Waldheim (Landkreis Mittelsachsen), wie der gebürtige Belgier sagt. Man habe Großes in Leipzig vor.

Mit Inbetriebnahme des neuen Werks soll das in Waldheim „geordnet vom Netz gehen“. Für Jubel habe das verständlicherweise bei der Belegschaft in Waldheim nicht gesorgt, wie der dortige Werkschef Stephan Roelen sagt. Aber die gereizte Stimmung habe sich gelegt. Auch weil ein Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen künftig in Leipzig arbeiten werde.

„Der Transfer von Beschäftigten aus Waldheim nach Leipzig lief in enger Abstimmung mit den Betriebsparteien“, berichtet eine Sprecherin von Beiersdorf. Von den 250 unbefristeten Beschäftigten hätten sich bis heute 140 für einen Transfer nach Leipzig entschieden. „Von den restlichen Mitarbeitern gehen 52 – zum Großteil auf Basis unseres vorteilhaften Sozialplans – in Rente, weitere 27 haben ein Abfindungsangebot aus dem Sozialplan angenommen – meist wegen eines zu langen Pendelwegs von über 60 Minuten.“

Wer Job im Leipziger Werk annimmt, erhält Wechselprämie

Auch an Beschäftigte mit befristeten Verträgen werde gedacht, so Roelen. Ihnen würden freie Stellen in Leipzig zuerst angeboten. Zehn Mitarbeiter hätte davon bereits Gebrauch gemacht. Sie seien unbefristet übernommen worden.

„Jeder, der sich übrigens für eine Transfer entscheidet, erhält eine Wechselprämie“, so der Waldheimer Werkschef Roelen, der voraussichtlich auch im Leipziger Werk den Hut aufhaben wird. Über die Höhe der Prämie wollte er keine Angaben machen. Aus Betriebsratskreisen ist von jeweils 6000 Euro die Rede.

Wie eine Sprecherin sagte, sei sich Beiersdorf „seiner vertraglichen Verpflichtungen und seiner Verantwortung gegenüber der Stadt Waldheim und der Region bewusst und sucht aktiv nach Nachnutzungsoptionen für den Standort“.

OBM Jung: „Ich rechne mit Entwicklung wie bei Porsche“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) zeigten sich mit der Entscheidung für Sachsen sehr zufrieden. Er wisse, dass auch Hessen gute Chancen im Standortwettbewerb hatte, so Jung. „Nicht auszudenken, was das für die Arbeitsplätze in Waldheim bedeutet hätte.“

Laut Jung kann der Hamburger Konzern in Seehausen weiter wachsen. Auf dem Areal sei Platz für ein weiteres Werk in gleicher Größe. „Ich gehe davon aus, dass wir hier eine ähnliche Entwicklung wie bei Porsche ganz in der Nähe erleben werden. Die Stuttgarter haben in Leipzig klein angefangen. Das Werk ist heute riesig.“

„In 20 bis 25 Jahren“, so Jungs Blick die Zukunft, „werden bei Beiersdorf in Leipzig rund 1000 Frauen und Männer einen Job haben. Ein Teil der Forschung und Entwicklung wird hier angesiedelt sein und mit den aufstrebenden Biotechnologiefirmen der Stadt und Region zusammenarbeiten.“ Und das werde für weitere Jobs sorgen.

