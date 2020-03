Nordsachse Ramon Kaselowsky ist auf dem Weg zur DSDS-Krone

Zschernitz/Köln

Die besten sechs Kandidaten von „ Deutschland sucht den Superstar“ treten am Samstag in der zweiten Liveshow an. Darunter ist auch der Zschernitzer (Gemeinde Wiedemar) Ramon Kaselowsky. Im Gespräch erzählt der 26-Jährige, wie er mit dem Hype um ihn umgeht, wie er die Corona-Krise wahrnimmt und welchen Song er singen wird.

Ramon Kaselowsky: „Das ist im Grunde das, was ich erreichen möchte. Dass die schöne alte Musik, die ich so mag, wieder in den Trend kommt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus.“ Quelle: TV NOW / Stefan Gregorowius

Ramon, als wir uns in Delitzsch getroffen haben, sagtest Du, dass Dir die bisherigen Erfahrungen niemand mehr nehmen kann. Wenn Deine Art in den Live-Shows bei den Leuten ankommt, sei es umso besser. Am zurückliegenden Samstag hast Du im Voting 51,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen erhalten. Und nicht einmal die zusätzlichen 5 Prozent von der Jury bekommen. Was heißt das für Dich, wie gehst Du damit um?

Es ist natürlich unglaublich. Du rechnest nicht dabei. Die Balken gehen nach oben, dann zieht irgendeiner soweit weg und du denkst dir, was ist denn jetzt los. Erst einmal rechnest du mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen und dann hat man selbst über 50 Prozent. Ich dachte nur, das kann doch nicht wahr sein. Das ich so gut bei den Leuten ankomme, macht mich natürlich sehr sehr stolz.

Du scheinst auch nicht der Einzige mit diesem Musikgeschmack zu sein.

Ja, zum Glück. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Das ist im Grunde das, was ich erreichen möchte. Dass die schöne alte Musik, die ich so mag, wieder in den Trend kommt. Bis jetzt sieht es ganz gut aus.

Pop-Titan Dieter Bohlen macht keinen Hehl daraus, dass du sein Favorit bist. Schmeichelt das oder erhöht es den Druck?

Ich versuche, einfach so weiter zu machen wie bisher. Na klar, hat man manchmal ein bisschen mehr Druck, manchmal ein bisschen weniger, aber ich weiß nicht unbedingt, ob ich unbedingt sein Favorit bin. Die anderen Kandidaten bekommen auch tolles Feedback, weil auch alle stark sind.

In der letzten Sendung hatte sich Dieter Bohlen seine fünf Prozent Stimmenanteil, die auf das Zuschauer-Voting addiert werden, bis zu deinem Auftritt aufgehoben. Dann jedoch gesagt, Du brauchst sie gar nicht. War das ein Schock?

Das ist auch eine schöne Aussage. Natürlich habe ich mir in dem Moment gedacht: ‚Oh je, nicht dass das nach hinten losgeht‘.

Vor allem in Delitzsch und Nordsachsen, aber nicht nur, sprießen Ramon-Kaselowsky-Fanclubs aus dem Boden. Bekommst Du davon etwas mit?

Ja. Ich bekomme ganz tolle Nachrichten. Es ist sehr sehr schön. Die Gründer melden sich ab und zu bei mir. Das freut mich.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind am kommenden Samstag erneut keine Zuschauer während der Live-Auftritte zugelassen, dieses Mal darf nicht einmal die Familie in die Halle. Wie gehst du damit um?

Es ist natürlich schon schade, dass die Sendung nicht unter normalen Bedingungen stattfinden kann. Aber man muss die Situation so hinnehmen, wie sie ist. Das müssen wir jetzt annehmen.

Unterstützt Dich Deine Familie in Köln?

Meine Familie ist Zuhause. Sie sollen kein großes Trara darum machen. Sie sollen am Samstag RTL um 20.15 Uhr einschalten und fleißig anrufen.

Was singst du am Samstag?

Ich werde „Rote Lippen soll man küssen“ von Cliff Richard singen.

Super, viel Erfolg!

Die Songs der zweiten Liveshow: Die Kandidaten treten in den Live-Shows unter einer festen Startnummer an, die gleichzeitig die Endziffer der Telefonnummer ist, mit der die Zuschauer für die Kandidaten anrufen können: 05 Joshua Tappe (25) Kundenberater aus Holzminden: „Breaking Me“ (Topic feat. A7S) 04 Chiara Damico (18) Schülerin aus Frankfurt: „Mein Herz“, ( Beatrice Egli) 07 Ramon Kaselowsky (26) Gebäudereiniger aus Zschernitz: „Rote Lippen soll man küssen“, ( Cliff Richard) 02 Paulina Wagner (22) Studentin aus Köln: „Ich liebe das Leben“, Andrea Berg 06 Lydia Kelovitz (29) Versicherungskauffrau aus Neusiedl am Steinfeld in Österreich: „I Love Rock n Roll“ ( Britney Spears) 03 Marcio Pereira Conrado (25) Promoter aus Glarus, Schweiz: „Don’t Feel Like Dancin’ ( Scissor Sisters) Zudem wird es noch zwei Gruppensongs geben: Joshua, Lydia und Paulina singen „Échame La Culpa“ von Luis Fonsi & Demi Lovato und Chiara, Ramon und Marcio singen „Señorita“ von Shawn Mendes & Camila Cabello

